Arne Slot: Kerkez előtt ragyogó jövő áll, felért Robertson szintjére

A sajtótájékoztató egyik témája az idény végén távozó Andrew Robertson volt, akivel kapcsolatban helyszíni kollégánk, Gyenge Balázs is kérdezett Arne Slottól:
– Hogy látja, Kerkez Milos felért arra a szintre, ahonnan posztriválisa elköszön az idény végén a Liverpooltól?
– Igen, amit az is bizonyít, hogy Milos számos meccset játszott az idényben. Ha más véleményen lennék róla, aligha játszattam volna ennyit. Különböző korosztályt, de hasonló mentalitást képviselnek, mind a ketten imádják felszántani a pályát a széleken. Persze akadnak különbségek is köztük, és bár ezeket most nem emelném ki, de elismerem, hogy épp ezek miatt vetem be mindkettőjüket rendszeresen. Milos előtt ragyogó jövő áll, fiatalon kellő tapasztalatot szerzett a Premier League-ben, most már a Bajnokok Ligájában is egy olyan nagy klubnál, mint a Liverpool, a teljesítménye pedig felszálló ágban van. Itt, a klubnál nagyon elégedettek vagyunk a fejlődésével.
Slot a jövőjéről: „Nem hiszem, hogy ezt egyedül én döntöm el, de minden okom megvan rá, hogy azt gondoljam, jövőre is én leszek a Liverpool vezetőedzője. Először is szerződés köt a klubhoz, másodszor pedig az összes megbeszélésünk erre utal.”
Sérültekről és felépültekről: „Ibou (Konaté) rendben van, velünk edzett. Mo (Szalah) bevethető lesz, de csak néhány percre. Alisson (Becker) ismét velünk edzett, majd holnap kiderül, hogy készen áll-e a játékra, vagy még várnia kell egy hetet. Florian (Wirtz) gyomorfertőzéssel küzd, antibiotikumot szed. Meglátjuk, hogy érzi magát holnap.”
Idegenbeli gyengélkedésről: „Túl sok pontot veszítettünk így. Az idegenbeli botlások főként a nemzetközi kupameccsek után történtek, ráadásul olyan összecsapásokon, amelyeket normális esetben meg szoktunk nyerni. Ez túl sokszor fordult elő, és ez az egyik oka annak, hogy még nem biztosítottuk be a BL-helyünket.”
Harvey Elliott helyzetéről: „Soha nem jó érzés egy játékosnak, ha nem kap játéklehetőséget, különösen a jó teljesítmények után, amiket nálunk produkált. Nem tudom, miért nem kapta meg azokat a perceket az Aston Villánál, amelyekre számított. Szerződés köti hozzánk, így az új idény kezdetén velünk lesz.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Május 15., péntek
21.00: Aston Villa–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
36
24
7
5
68–26
+42
79
|2. Manchester City
36
23
8
5
75–32
+43
77
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Liverpool
36
17
8
11
60–48
+12
59
|5. Aston Villa
36
17
8
11
50–46
+4
59
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
36
14
9
13
52–49
+3
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
36
13
10
13
46–46
0
49
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
36
13
7
16
50–52
–2
46
|14. Leeds United
36
10
14
12
48–53
–5
44
|15. Crystal Palace
36
11
11
14
38–47
–9
44
|16. Nottingham Forest
36
11
10
15
45–47
–2
43
|17. Tottenham
36
9
11
16
46–55
–9
38
|18. West Ham
36
9
9
18
42–62
–20
36
|19. Burnley
36
4
9
23
37–73
–36
21
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18