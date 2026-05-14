Arne Slot: Kerkez előtt ragyogó jövő áll, felért Robertson szintjére

A sajtótájékoztató egyik témája az idény végén távozó Andrew Robertson volt, akivel kapcsolatban helyszíni kollégánk, Gyenge Balázs is kérdezett Arne Slottól:

– Hogy látja, Kerkez Milos felért arra a szintre, ahonnan posztriválisa elköszön az idény végén a Liverpooltól?

– Igen, amit az is bizonyít, hogy Milos számos meccset játszott az idényben. Ha más véleményen lennék róla, aligha játszattam volna ennyit. Különböző korosztályt, de hasonló mentalitást képviselnek, mind a ketten imádják felszántani a pályát a széleken. Persze akadnak különbségek is köztük, és bár ezeket most nem emelném ki, de elismerem, hogy épp ezek miatt vetem be mindkettőjüket rendszeresen. Milos előtt ragyogó jövő áll, fiatalon kellő tapasztalatot szerzett a Premier League-ben, most már a Bajnokok Ligájában is egy olyan nagy klubnál, mint a Liverpool, a teljesítménye pedig felszálló ágban van. Itt, a klubnál nagyon elégedettek vagyunk a fejlődésével.

Slot a jövőjéről: „Nem hiszem, hogy ezt egyedül én döntöm el, de minden okom megvan rá, hogy azt gondoljam, jövőre is én leszek a Liverpool vezetőedzője. Először is szerződés köt a klubhoz, másodszor pedig az összes megbeszélésünk erre utal.”

Sérültekről és felépültekről: „Ibou (Konaté) rendben van, velünk edzett. Mo (Szalah) bevethető lesz, de csak néhány percre. Alisson (Becker) ismét velünk edzett, majd holnap kiderül, hogy készen áll-e a játékra, vagy még várnia kell egy hetet. Florian (Wirtz) gyomorfertőzéssel küzd, antibiotikumot szed. Meglátjuk, hogy érzi magát holnap.”