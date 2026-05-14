Nemzeti Sportrádió

Arne Slot: Kerkez előtt ragyogó jövő áll, felért Robertson szintjére

2026.05.14. 12:05
Kerkez Milosra (balra) a következő idényben az eddiginél is nagyobb szerep hárulhat (Fotó: Getty Images)
Két fordulóval a Premier League-idény vége előtt még nincs bebiztosítva a Liverpool Bajnokok Ligája-indulása, ez azonban az Aston Villa otthonában megtörténhet péntek este. A csapat vezetőedzője, Arne Slot ennek kapcsán tartott sajtótájékoztatót csütörtökön.

A sajtótájékoztató egyik témája az idény végén távozó Andrew Robertson volt, akivel kapcsolatban helyszíni kollégánk, Gyenge Balázs is kérdezett Arne Slottól:

– Hogy látja, Kerkez Milos felért arra a szintre, ahonnan posztriválisa elköszön az idény végén a Liverpooltól?
– Igen, amit az is bizonyít, hogy Milos számos meccset játszott az idényben. Ha más véleményen lennék róla, aligha játszattam volna ennyit. Különböző korosztályt, de hasonló mentalitást képviselnek, mind a ketten imádják felszántani a pályát a széleken. Persze akadnak különbségek is köztük, és bár ezeket most nem emelném ki, de elismerem, hogy épp ezek miatt vetem be mindkettőjüket rendszeresen. Milos előtt ragyogó jövő áll, fiatalon kellő tapasztalatot szerzett a Premier League-ben, most már a Bajnokok Ligájában is egy olyan nagy klubnál, mint a Liverpool, a teljesítménye pedig felszálló ágban van. Itt, a klubnál nagyon elégedettek vagyunk a fejlődésével.

Slot a jövőjéről: „Nem hiszem, hogy ezt egyedül én döntöm el, de minden okom megvan rá, hogy azt gondoljam, jövőre is én leszek a Liverpool vezetőedzője. Először is szerződés köt a klubhoz, másodszor pedig az összes megbeszélésünk erre utal.”

Sérültekről és felépültekről: „Ibou (Konaté) rendben van, velünk edzett. Mo (Szalah) bevethető lesz, de csak néhány percre. Alisson (Becker) ismét velünk edzett, majd holnap kiderül, hogy készen áll-e a játékra, vagy még várnia kell egy hetet. Florian (Wirtz) gyomorfertőzéssel küzd, antibiotikumot szed. Meglátjuk, hogy érzi magát holnap.”

Angol labdarúgás
2026.05.12. 10:04

Szoboszlaival tárgyal a Liverpool, Mac Allisterrel nem – elengedhetik a világbajnokot

Sajtóhírek szerint már az argentin utódját is kinézték – Victor Froholdt kivásárlási ára 73 millió font.

Idegenbeli gyengélkedésről: „Túl sok pontot veszítettünk így. Az idegenbeli botlások főként a nemzetközi kupameccsek után történtek, ráadásul olyan összecsapásokon, amelyeket normális esetben meg szoktunk nyerni. Ez túl sokszor fordult elő, és ez az egyik oka annak, hogy még nem biztosítottuk be a BL-helyünket.”

Harvey Elliott helyzetéről: „Soha nem jó érzés egy játékosnak, ha nem kap játéklehetőséget, különösen a jó teljesítmények után, amiket nálunk produkált. Nem tudom, miért nem kapta meg azokat a perceket az Aston Villánál, amelyekre számított. Szerződés köti hozzánk, így az új idény kezdetén velünk lesz.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
Május 15., péntek
21.00: Aston Villa–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

36

24

7

5

68–26

+42 

79 

  2. Manchester City

36

23

8

5

75–32

+43 

77 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

36

17

8

11

50–46

+4 

59 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

36

14

9

13

52–49

+3 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

36

13

10

13

46–46

49 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

36

13

7

16

50–52

–2 

46 

14. Leeds United

36

10

14

12

48–53

–5 

44 

15. Crystal Palace

36

11

11

14

38–47

–9 

44 

16. Nottingham Forest

36

11

10

15

45–47

–2 

43 

17. Tottenham

36

9

11

16

46–55

–9 

38 

18. West Ham

36

9

9

18

42–62

–20 

36 

19. Burnley

36

4

9

23

37–73

–36 

21 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

Ezek is érdekelhetik