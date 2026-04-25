Vasárnapi sportműsor: Ferencváros–Paks és Debrecen–ETO az NB I-ben

ÁPRILIS 26., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

31. FORDULÓ

17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

27. FORDULÓ – élő eredménykövető

17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!

17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III

26. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Nyíregyháza Spartacus FC II

16.00: Debreceni EAC–Sényő FC-ZMB Building

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye

17.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE

17.00: FC Hatvan–Debreceni VSC II

17.00: Putnok FC–Kisvárda Master Good II

17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Füzesabony SC

17.00: Tarpa SC–Eger SE

ÉSZANYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr

11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár

17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron

17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE

18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC

18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Hódmezővásárhelyi FC

11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Békéscsaba 1912 Előre II

11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE

16.00: Gyulai Termál FC–III. kerületi TVE

17.00: BKV Előre–ESMTK

17.00: Dunaharaszti MTK–Csepel SC

17.00: Martfűi LSE–Monor SE

17.00: Szegedi VSE–Tiszaföldvár SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II

17.00: Majosi SE–Dunaújváros FC

17.00: Szekszárdi UFC–Pécsi MFC

17.00: Iváncsa KSE–Dombóvári FC

17.00: FC Nagykanizsa–Érdi VSE

17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Paksi FC II

17.00: BFC Siófok–Pénzügyőr SE

17.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II

ANGOL FA-KUPA

ELŐDÖNTŐ

16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

31. FORDULÓ

15.00: Lorient–Strasbourg

17.15: Le Havre–Metz

17.15: Paris FC–Lille

17.15: Rennes–Nantes

20.45: Olympique Marseille–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

31. FORDULÓ

15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

17.30: Borussia Dortmund–Freiburg (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

34. FORDULÓ

12.30: Fiorentina–Sassuolo (Tv: Match4)

15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)

18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

32. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

21.00: NASCAR Cup Series, Jack Link’s 500 (Tv: Arena4)

CURLING

VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF

10.00: Magyarország–Olaszország

19.00: Magyarország–Csehország

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Szabadfogás 61 kg, 74 kg (Kuramagomedov Murad), 86 kg, 92 kg, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav)

15.00: vigaszág

17.00: döntők (Tv: M4 Sport+, 18.20)

GOLF

PGA TOUR

19.00: New Orleans Classic, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

LIEGE–BASTOGNE–LIEGE EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY

13.00: férfiverseny, 259 km (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

16.45: női verseny, 157 km (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)

TÖRÖK KÖRVERSENY

11.30: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

16.00: CSM Bucuresti (román)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)

18.00: Brest (francia)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)

FÉRFI EURÓPA-LIGA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: RK Izvidac (bosnyák)–Mol Tatabánya KC, Ljubuski (Tv: Sport1)

FÉRFI BUNDESLIGA

15.00: Wetzlar–Bergischer HC (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Uni Győr

18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)

NBA, RÁJÁTSZÁS

19.00: Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport2)

21.30: Portland TrailBlazers–San Antonio Spurs (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

MOTOGP

SPANYOL NAGYDÍJ, JEREZ

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Kanári-szigetek rali, a vb 5. futama, Las Palmas és környéke

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

NYOLCADDÖNTŐ

11.00 (Tv: Eurosport1)

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) – folytatás 9–7-ről

Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) – folytatás 4–4-ről

Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) – folytatás 4–4-ről

20.00 (Tv: Eurosport1)

John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) – folytatás 2–6-ról

Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

11.00: férfi egyes, 3. forduló; férfi páros, 1. forduló; női egyes, 3. forduló; női páros, 2. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Erdei Márk

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.05: Gyurta Gergelyt hívjuk a Milan–Juventus olasz bajnoki rangadó és a hétközi úszó nyílt vízi vk kapcsán

7.40: A labdarúgó NB I 31. fordulójáról beszélgetünk

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika

8.40: Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót hívjuk, aki részt vesz az idei Ultrabalatonon

9.05: Gurisatti Gréta és Lévay Petra érkeznek a stúdióba, akikkel a végtaghiányos emberek hónapja apropóján beszélgetünk

10.00: Best of

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

15.00: Vendégünk a ma 50 éves teniszező, Temesvári Andrea

16.00: Interjú Hollósy Lászlóval, aki német bajnok és kupagyőztes lett a Stuhl női röplabdacsapatával

16.30: Felidézzük az 1992-es BEK-döntőt

17.00: Közvetítés a Ferencváros–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László

19.30: Közvetítés a Debrecen–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László

21.30: Napi aktualitások

22.30: Sportvilág