Vasárnapi sportműsor: Ferencváros–Paks és Debrecen–ETO az NB I-ben
ÁPRILIS 26., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
31. FORDULÓ
17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
27. FORDULÓ – élő eredménykövető
17.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Vasas FC – élőben az NSO-n!
17.00: Budafoki MTE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
26. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Nyíregyháza Spartacus FC II
16.00: Debreceni EAC–Sényő FC-ZMB Building
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Ózd-Sajóvölgye
17.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE
17.00: FC Hatvan–Debreceni VSC II
17.00: Putnok FC–Kisvárda Master Good II
17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Füzesabony SC
17.00: Tarpa SC–Eger SE
ÉSZANYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr
11.00: Újpest FC II–Credobus Mosonmagyaróvár
17.00: Ikoba Beton Zsámbék–Puskás Akadémia FC II
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–FC Sopron
17.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE
18.00: Bicskei TC–Balatonfüredi FC
18.00: Szombathelyi Haladás–Budaörs
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Hódmezővásárhelyi FC
11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Békéscsaba 1912 Előre II
11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE
16.00: Gyulai Termál FC–III. kerületi TVE
17.00: BKV Előre–ESMTK
17.00: Dunaharaszti MTK–Csepel SC
17.00: Martfűi LSE–Monor SE
17.00: Szegedi VSE–Tiszaföldvár SE
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Ferencvárosi TC II
17.00: Majosi SE–Dunaújváros FC
17.00: Szekszárdi UFC–Pécsi MFC
17.00: Iváncsa KSE–Dombóvári FC
17.00: FC Nagykanizsa–Érdi VSE
17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Paksi FC II
17.00: BFC Siófok–Pénzügyőr SE
17.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II
ANGOL FA-KUPA
ELŐDÖNTŐ
16.00: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
31. FORDULÓ
15.00: Lorient–Strasbourg
17.15: Le Havre–Metz
17.15: Paris FC–Lille
17.15: Rennes–Nantes
20.45: Olympique Marseille–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
31. FORDULÓ
15.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)
17.30: Borussia Dortmund–Freiburg (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
34. FORDULÓ
12.30: Fiorentina–Sassuolo (Tv: Match4)
15.00: Genoa–Como (Tv: Match4)
18.00: Torino–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Milan–Juventus (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
32. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
16.15: Oviedo–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
21.00: NASCAR Cup Series, Jack Link’s 500 (Tv: Arena4)
CURLING
VEGYESPÁROS-VILÁGBAJNOKSÁG, GENF
10.00: Magyarország–Olaszország
19.00: Magyarország–Csehország
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Szabadfogás 61 kg, 74 kg (Kuramagomedov Murad), 86 kg, 92 kg, 125 kg (Bajcajev Vlagyiszlav)
15.00: vigaszág
17.00: döntők (Tv: M4 Sport+, 18.20)
GOLF
PGA TOUR
19.00: New Orleans Classic, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
LIEGE–BASTOGNE–LIEGE EGYNAPOS ORSZÁGÚTI KÖRVERSENY
13.00: férfiverseny, 259 km (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
16.45: női verseny, 157 km (Tv: Eurosport2, M4 Sport+)
TÖRÖK KÖRVERSENY
11.30: férfiverseny, 1. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
16.00: CSM Bucuresti (román)–Esbjerg (dán) (Tv: Sport1)
18.00: Brest (francia)–Bistrita (román) (Tv: Sport1)
FÉRFI EURÓPA-LIGA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
20.00: RK Izvidac (bosnyák)–Mol Tatabánya KC, Ljubuski (Tv: Sport1)
FÉRFI BUNDESLIGA
15.00: Wetzlar–Bergischer HC (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–Uni Győr
18.00: Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia–VBW CEKK Cegléd – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 30 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/david-kornel-ka/)
NBA, RÁJÁTSZÁS
19.00: Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers (Tv: Sport2)
21.30: Portland TrailBlazers–San Antonio Spurs (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
MOTOGP
SPANYOL NAGYDÍJ, JEREZ
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Kanári-szigetek rali, a vb 5. futama, Las Palmas és környéke
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
NYOLCADDÖNTŐ
11.00 (Tv: Eurosport1)
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Ting Csün-huj (kínai, 16.) – folytatás 9–7-ről
Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Neil Robertson (ausztrál, 4.) – folytatás 4–4-ről
Hosszein Vafaei (iráni)–Judd Trump (angol, 2.) – folytatás 4–4-ről
20.00 (Tv: Eurosport1)
John Higgins (skót, 5.)–Ronnie O’Sullivan (angol, 12.) – folytatás 2–6-ról
Mark Selby (angol, 7.)–Vu Ji-cö (kínai, 10.)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
11.00: férfi egyes, 3. forduló; férfi páros, 1. forduló; női egyes, 3. forduló; női páros, 2. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Kovács Erika, Erdei Márk
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: A szombati és vasárnapi sporteseményekről és érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.05: Gyurta Gergelyt hívjuk a Milan–Juventus olasz bajnoki rangadó és a hétközi úszó nyílt vízi vk kapcsán
7.40: A labdarúgó NB I 31. fordulójáról beszélgetünk
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet, Nemzeti sportkrónika
8.40: Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót hívjuk, aki részt vesz az idei Ultrabalatonon
9.05: Gurisatti Gréta és Lévay Petra érkeznek a stúdióba, akikkel a végtaghiányos emberek hónapja apropóján beszélgetünk
10.00: Best of
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
15.00: Vendégünk a ma 50 éves teniszező, Temesvári Andrea
16.00: Interjú Hollósy Lászlóval, aki német bajnok és kupagyőztes lett a Stuhl női röplabdacsapatával
16.30: Felidézzük az 1992-es BEK-döntőt
17.00: Közvetítés a Ferencváros–Paks NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László és Olasz Gergő, szakértő: Wukovics László
19.30: Közvetítés a Debrecen–ETO FC NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla, szakértő: Wukovics László
21.30: Napi aktualitások
22.30: Sportvilág