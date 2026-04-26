Szánthó Regő: Jó érzés volt visszatérni Dunaszerdahelyre

Szombaton este elmaradt a várva várt összecsapás a magyar játékosok között, mivel a hazaiaknál sárga lapos büntetés miatt hiányzott a pályáról Tuboly Máté.

„Sokkal rosszabb, idegőrlő a nézőtérről követni a meccset. Remekül játszottak a srácok, teljesen megérdemelten győztünk, nagyon fontos három pontot szereztünk” – mondta a meccs után lapunknak Tuboly Máté, aki a találkozó után váltott néhány szót a szomorú, zöld-sárga mezt viselő Szánthó Regővel.

„Jó volt ismét játszani a Mol Arénában... Örültem, hogy pályára léphettem, de csalódottak vagyunk az eredmény miatt. Három gólt kaptunk, és ebben nekem is volt szerepem, ahogy több csapattársamnak is. Ugyanakkor megvoltak a lehetőségeink, és ha jobban kihasználjuk őket, teljesen másképp alakulhatott volna a mérkőzés. Úgy érzem, akár nyerhettünk is volna, de gratulálok a DAC-nak, mert végig küzdöttek, és megérdemelték a győzelmet” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Szánthó Regő, aki a múltban két idényen keresztül viselte a DAC mezét, és 1107 nap után lépett ismét pályára a Mol Arénában.

„Volt egy kis viccelődés a csapattársaim részéről, hogy melyik öltözőbe kell mennem – folytatta Szánthó. – Természetesen tudtam, hol vannak a vendégek. Jó érzés volt visszatérni, sok ismerős arccal találkoztam, olyanokkal is, akik például Zsolnára nem tudtak eljönni. Szép emlékek kötnek ide, örülök, hogy újra itt lehettem. Sajnálom, hogy üres kézzel távozunk. Ha az elején sikerül értékesíteni a lehetőségeinket, akár kétgólos előnybe is kerülhettünk volna, és akkor teljesen más forgatókönyv szerint alakul a meccs. Nincs más hátra: pénteken el szeretnénk hódítani a Szlovák Kupát, majd a bajnokságban is maximálisan koncentrálnunk kell, mert szeretnénk minél előkelőbb helyen zárni.”

FELÁLLVA TAPSOLT A MOL ARÉNA KÖZÖNSÉGE

Szombaton este a Mol Arénába ugyan csak 4269 szurkoló látogatott ki, de azok remekül szórakoztak. A mérkőzés alatt többször felhangzott a taps, és hosszú idő után az utolsó percekben felállva ünnepelte a közönség a hazai játékosokat, akik óriási szívvel harcolták ki a nagyon fontos három pontot.

„Nagyon örülünk, hogy sikerült megnyernünk ezt a mérkőzést. Az első perctől aktívan futballoztunk, és vállaltunk némi kockázatot is, amiből kétszer is labdát vesztettünk, így az ellenfél két nagy helyzetet is kialakított. Aztán rendeztük a sorainkat, sok jó dolgot láttunk a játékunkban, és sikerült megszereznünk a vezetést is. Összességében a fiúk nem az egyszerű, hanem a tudatosabb, nehezebb megoldásokat választották, ami végül meghozta az eredményét. Bár kettő-egynél az ellenfélnek is volt lehetősége az egyenlítésre, ezt megúsztuk. A fiúk az egész mérkőzésen fáradhatatlanul játszottak, domináltunk, és meg is lett a jutalma” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC mestere, akit a lefújás után külön is éltetett a DAC-közönség.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, FELSŐHÁZ

7. FORDULÓ

DAC–Zilina (Zsolna) 3–1 (1–1)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 4269 néző. Vezette: Erik Gemzicky (Adam Jekkel, Tobias Pacák)

DAC: Popovics – Diongue (Kukovec, 79.), Kacsaraba, Nemanic, Méndez – Blazek, Bationo – Kmet (Gueye, 59.), Gruber (Kapanadze, 59.), Sylla (Modesto, 74.) – Gagua. Vezetőedző: Branislav Fodrek

ZILINA: Badzgon – Minárik, Kasa, Narimanidze – Hranica (Julis, 76.), Kacer (Adang, a szünetben), Bzdyl, Szánthó (Bari, 56.) – Fasko, Homet (Roginic, 67.), Datko (Ilko, 56.). Vezetőedző: Pavol Stano

Gólszerző: Gruber 36., Sylla 63., Kukovec 84., ill. Datko 45+1.