MTK: korábbi játékos csatlakozik Pinezits Máté stábjához
A labdarúgó NB I-ben érdekelt MTK Budapest a hivatalos honlapján közölte, hogy asszisztens edzőként csatlakozik a felnőttcsapat stábjához Czvitkovics Péter.
A 43 éves szakember játékosként négy magyar bajnoki címet nyert (kettőt az MTK, kettőt a DVSC színeiben), míg a Magyar Kupát háromszor (mindháromszor a hajdúságiakkal) hódította el. A magyar válogatottban tíz meccsig jutó Czvitkovics edzőként korábban a Vasas II és a III. Kerületi TVE csapatainál dolgozott asszisztens edzőként. Szerződésének hosszát a klub nem közölte.
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