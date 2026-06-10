Nemzeti Sportrádió

MTK: korábbi játékos csatlakozik Pinezits Máté stábjához

M. B.M. B.
2026.06.10. 15:34
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Fotó: mtkbudapest.hu
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MTK MTK Budapest Czvitkovics Péter
A labdarúgó NB I-ben érdekelt MTK Budapest a hivatalos honlapján közölte, hogy asszisztens edzőként csatlakozik a felnőttcsapat stábjához Czvitkovics Péter.

A 43 éves szakember játékosként négy magyar bajnoki címet nyert (kettőt az MTK, kettőt a DVSC színeiben), míg a Magyar Kupát háromszor (mindháromszor a hajdúságiakkal) hódította el. A magyar válogatottban tíz meccsig jutó Czvitkovics edzőként korábban a Vasas II és a III. Kerületi TVE csapatainál dolgozott asszisztens edzőként. Szerződésének hosszát a klub nem közölte. 

 

MTK MTK Budapest Czvitkovics Péter
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