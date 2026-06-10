MTK: korábbi játékos csatlakozik Pinezits Máté stábjához

A 43 éves szakember játékosként négy magyar bajnoki címet nyert (kettőt az MTK, kettőt a DVSC színeiben), míg a Magyar Kupát háromszor (mindháromszor a hajdúságiakkal) hódította el. A magyar válogatottban tíz meccsig jutó Czvitkovics edzőként korábban a Vasas II és a III. Kerületi TVE csapatainál dolgozott asszisztens edzőként. Szerződésének hosszát a klub nem közölte.