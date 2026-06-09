Szánthó Regő Besztercebányára tart – NS-infó

Úgy tűnik, továbbra is a szlovák első osztályú bajnokságban futballozik majd Szánthó Regő. A 25 éves játékos tavaly ősszel érkezett Zsolnára, ahol előbb a másodosztályú B-csapatban, majd az élvonalbeli együttesben szerepelt. A Niké Ligában 19 mérkőzésen lépett pályára, ezeken egy gólt szerzett és két gólpasszt adott, és Szlovák Kupát nyert a sárga-zöldekkel. Múlt héten a Zsolna bejelentette, hogy a jövőben nem számol Szánthó Regővel.

Lapunk úgy értesült, hogy a magyar szélső továbbra is a szlovák élvonalban szerepel majd, mégpedig az újonc Dukla Banská Bystrica színeiben. Az átigazolás híre szokatlan módon a közösségi médián keresztül is nyilvánosságra került: a játékos barátnője, Harsányi Edina egy Facebook-csoportban keresett lakást Besztercebányán, és bejegyzésében egyértelműen utalt arra, hogy párja a helyi futballklub játékosa lesz.

A Besztercebányához kapcsolódó hír, hogy két év után visszatér a közép-szlovákiai klubhoz Róbert Polievka, aki az elmúlt két idényt az MTK Budapestnél töltötte. A 30 éves támadó 53 tétmérkőzésen lépett pályára a fővárosi együttesben, ezeken kilenc gólt szerzett.

A Dukla Besztercebánya egy nappal Polievka 30. születésnapja előtt már utalt a visszatérésére, bár részleteket egyelőre nem közölt. A tízszeres szlovák válogatott center visszatérésének feltételei még nem ismertek, az azonban biztos, hogy a játékosnak valamilyen formában rendeznie kellett a helyzetét az MTK-val, hiszen szerződése eredetileg még egy évig, 2027 júniusáig volt érvényes.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Hinora Kristóf (Paksi FC), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Kovács Mátyás (Kassa – Szlovákia), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: Jurek Gábor (Diósgyőri VTK – kölcsön után végleg?)

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Szépe János (Kecskeméti TE), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)