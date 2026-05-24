Baráth György: A bennmaradás a műtött szívemnek igazi gyógyír

„Ki sem tudom igazán mondani, mit érzek, de tényleg nagyon jó. Örülök. A szívemnek is – a műtött szívemnek – igazi gyógyír ez. A fiúk előtt pedig le a kalappal, mert mindent beleadtak! Nehéz körülmények között dolgoztunk, rengeteg sérültünk volt, edzőváltás is történt, úgyhogy ennek most nagyon jó íze van” – mondta a Nemzeti Sportnak közvetlenül a találkozó lefújása után Baráth György, a KFC elnöke, aki kiemelte, hogy nagyon kemény idényen vannak túl, de a végén minden jóra fordult.

A bennmaradás összejött, azonban a lilák jelenleg még nem rendelkeznek megfelelő licenccel a következő idényre.

„Egész életemben optimista voltam. Mindig arra törekedtem, hogy a dolgok működjenek – akár a magánszektorban dolgoztam, akár most a futballban. A KFC-t tizenhárom évvel ezelőtt vettem át, a negyedik ligából egészen az élvonalig jutottunk, van utánpótlásunk, beleértve a női csapatokat is, mára pedig stabil klub lettünk. Nyolcvankét éves vagyok. Boldog vagyok, hogy megérhettem: a legfelső osztályban a saját stadionunkban játszhassunk.”

Ahhoz azonban, hogy ez bekövetkezzen, szerdán a Szlovák Labdarúgó-szövetség illetékes bizottságának jóvá kell hagynia a klub indulását a Niké Ligában.

„Egyetlen dokumentum hiányzott a licenckérelem első körében: a stadion állapotára vonatkozó igazolás. Május 19-én, kedden sikeresen átment a használatbavételi eljáráson. A szükséges dokumentumokat elküldjük a Szlovák Labdarúgó-szövetség fellebbviteli bizottságának, amely május 27-én, szerdán dönt majd a licenc megadásáról. A feltétel az volt, hogy rendelkezzünk előzetes használatbavételi engedéllyel a sportlétesítmény futballrészére – nem pedig a hotelre vagy az étteremre. Úgy gondolom, semmi sem akadályozza, hogy megkapjuk a licencet a 2026–2027-es idényre. A szezon kezdetére a többi rész is elkészül, ott már csak a belső berendezésről, bútorokról és hasonlókról van szó. A pálya kész van, ahogy a szükséges sportinfrastruktúra is” – zárta Baráth György.

Fiatalon varázsolt

Május elején, sorozatban öt vereség után edzőváltás történt Komáromban. Radványi Miklós helyett az addigi pályaedző, Czibor Norbert lett a vezetőedző. A fiatal, 30 éves szakember benn tartotta a KFC-t.

„Óriási kő esett le a szívemről a hármas sípszó után, de nemcsak nekem, hanem mindenkinek. Mielőtt bármit mondanék az egészről, szeretném megköszönni a fiúknak a közös munkát, ugyanígy az egész szakmai stábnak is. Ez nem egy ember sikere. A játékosok nélkül ez nem sikerülhetett volna. Le a kalappal előttük a bátorságukért, a küzdőszellemükért és a hozzáállásukért! A stáb pedig mindennap mindent beleadott. Igazából csak egy nagy köszönetet szeretnék mondani, hála Istennek, vége. Senki sem számolt vele, hogy az én vezetésemmel fejezzük be az idényt. Mindenki úgy volt vele, hogy Radványi mesterrel fejezzük be az évadot, ezért ez a bennmaradás részben az ő érdeme” – kezdte lapunknak a komáromi szurkolók kedvence, akit többször is éltettek a szombati összecsapáson.

Mint elmondta, rendkívül feszült volt a mérkőzés előtt. Nem is csoda, hiszen a 126 éves klub jövője volt a tét.

„Régen éreztem magam ennyire feszültnek. Talán az Eperjes elleni múlt heti találkozó közelítette meg ezt az érzést, de most valahogy végig azt éreztem, hogy ez tényleg ki-ki meccs lesz. Aztán amikor a játékosok kifutottak a pályára és a bíró belefújt a sípjába, megnyugodtam, mert látszott rajtuk, hogy mindent ki fognak adni magukból. Fantasztikus, hogy benn maradtunk. Már alig várjuk, hogy végre az új stadionban játszhassunk. Mindenki nagyon várja, főleg azok a srácok, akik régóta itt vannak, mint például Ganbold Ganbayar, Christian Bayemi vagy Martin Simko. Remélem, egy gyönyörű stadionban, telt ház előtt kezdhetjük majd az új idényt” – zárta Czibor Norbert, aki tegnap este kinyitott egy üveg bort a barátnőjével, ma pedig – mivel vadász – kiül a lesre, hogy kicsit kitisztítsa a gondolatait.

Mongóliai hajnali meccsnézés

Az ötödik idényét zárta a liláknál Ganbold Ganbayar, aki a Puskás Akadémiától érkezett Komáromba.

„Erre tényleg nincsenek szavak. Benn maradtunk a Niké Ligában, nagyon boldogok vagyunk. Szerintem jobb csapat voltunk a Zólyomnál. Már az első meccsen, amelyen egygólos vereséget szenvedtünk, a helyzetek alapján győznünk kellett volna. Hittünk benne, nagyon bíztunk abban, hogy a visszavágón győzni fogunk. Így is lett” – nyilatkozta magyarul a Nemzeti Sportnak a mongol játékos.

A 25 éves csatár játéka sokáig kérdéses volt, csak közvetlenül az összecsapás előtt dőlt el, hogy vállalni tudja a játékot.

„A Zólyom az elején csupán védekezett, hiszen egygólos előnyben volt. A sok kihagyott helyzetnél megfordult a fejemben, nehogy megismétlődjön a keddi forgatókönyv. Hála Istennek, nem így lett. Sikerült megszereznünk a vezetést, aztán már nem volt megállás. Örülök, hogy nekem is sikerült betalálnom. Amikor a lövésem a kapuban kötött ki, tudtam, hogy megvan a bennmaradás. Nagyon várjuk már, hogy Komáromban fogadhassuk az ellenfeleinket” – zárta Ganbold Ganbayar, akinek mérkőzéseit rendszeresen követik Mongóliában is, a tegnapi összecsapást ottani idő szerint vasárnap hajnalban játszották. A 25 éves csatárra most válogatottbeli feladatok várnak, majd tárgyalások a KFC vezetőivel, ugyanis lejárt a szerződése a liláknál.