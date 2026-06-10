Korábbi győztes és két társházigazda is a középmezőnyben – NS-erősorrend, II. rész

32. PARAGUAY – 173 pont

FIFA-világranglista: 41.

D-csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Törökország

A 2024-es Copa Américán már a csoportkörből sem jutott tovább Paraguay, ami Daniel Garnero állásába került. A helyére érkező Gustavo Alfaro csodát tett, sorozatban tíz meccsen veretlen maradt, és többek között Brazíliát, Argentínát és Uruguayt legyőzve kijuttatta Paraguay-t a vb-re. A legutóbb 2010-ben a tornán szereplő válogatott a 18 selejtezős mérkőzésen tíz gólt kapott és 14-et szerzett, így talán nem túlzás kijelenteni, hogy nem a közönségszórakoztató játék jellemzi az öt Európában játszó labdarúgóval érkező csapatot, de pont ilyen felfogással lehet sokáig menetelni egy nagy tornán.

31. AUSZTRÁLIA – 178 pont

FIFA-világranglista: 27.

D-csoport: Egyesült Államok, Paraguay, Törökország

Ausztrália 2006 óta egyetlen világbajnokságot sem hagyott ki, legutóbb Katarban a nyolcaddöntőig jutott. Fiatal tehetségekből nincs hiány (Mohamed Touré, Nestory Irankunda, Alessandro Circati), de kiemelkedő játékosból már annál inkább. Tony Popovic szövetségi kapitány az egyenes kiesés szakaszt tűzte ki célul, ami össze is jöhet annak a csapatnak, amely a legutóbbi 14 évben pont a vb rajtja előtt érte el legjobb helyezését a FIFA-világranglistán.

30. SKÓCIA – 196 pont

FIFA-világranglista: 42.

C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó

1998 után először jutott ki a világbajnokságra Skócia. A selejtező csoportkörének utolsó fordulójában Dániát drámai körülmények között felülmúló csapatnak kötelező feladat Haiti legyőzése, egy kiütéssel pedig akár története során először az egyenes kieséses szakasz is összejöhet Steve Clarke-éknak. Scott McTominay tündököl Nápolyban, Andy Robertson utolsó nagy dobására készül, míg a keret nagy részét az Egyesült Királyságban edződő játékosok adják. A masszív védekezés és harciasság akár Brazília és Marokkó dolgát is megnehezítheti.

29. KANADA – 200 pont

FIFA-világranglista: 30.

B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Katar, Svájc

Kanada még sosem nyert mérkőzést a világbajnokságon. Ennél nagyobb esély nem kellhet, hiszen most társházigazdaként Jesse Marsch szövetségi kapitány irányítása alatt javíthat az Alphonso Davies, Jonathan David fémjelezte csapat. Még ha előbbi állapota kérdéses is, ebből a csoportból nemhogy az első győzelem, hanem a továbbjutás sem lenne ördögtől való. Kanada 2025 júniusa óta 11 felkészülési mérkőzést játszott, és csupán egyszer szenvedett vereséget, ami még akkor is figyelemre méltó, ha figyelembe vesszük az ellenfelek erősségeit.

28. CSEHORSZÁG – 227 pont

FIFA-világranglista: 40.

A-csoport: Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó

Skóciához hasonlóan a csehek is Dániát verték meg a világbajnoki részvételért. Igaz, Miroslav Koubek csapatának egészen a pótselejtező végéig izgulniuk kellett, csak tizenegyesekkel sikerült a kvalifikáció, ezzel véget vetve a 2006 óta tartó várakozásnak. A csehek a Grúzia elleni 2024 szeptemberében elbukott találkozó óta 15 tétmérkőzésből csak hármat vesztettek el. A többnyire a Slavia Praha és a Viktoria Plzenre építő keretben Tomás Soucek (West Ham United) és Patrik Schick (Bayer Leverkuen) a két húzó név, ők pedig könnyen eldönthetnek egy-egy mérkőzést a csoportkörben.

27. DÉL-KOREA – 229 pont

FIFA-világranglista: 25.

A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Mexikó

A csehek útjába állhat Dél-Korea. Az ázsiai csapat is impozáns mutatóval rendelkezik, a selejtezősorozat második és harmadik fordulójának 16 meccsén mindössze egyszer kapott ki, Szon Hung Min tíz góllal pedig holtversenyben a második helyen végzett a góllövőlistán. A Los Angelesben légióskodó támadóra ezúttal is kulcsszerep hárulhat, de már olyan játékosok segítik, mint a párizsi Li Kang In és a müncheni Kim Min Dzse. A legutóbbi tíz tornán szereplő Dél-Korea saját otthonában negyedik lett, azon kívül viszont csak kétszer élte túl a csoportkört, ahol aztán egyből jött a kiesés a legjobb 16 között.