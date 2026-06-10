Korábbi győztes és két társházigazda is a középmezőnyben – NS-erősorrend, II. rész
32. PARAGUAY – 173 pont
FIFA-világranglista: 41.
D-csoport: Egyesült Államok, Ausztrália, Törökország
A 2024-es Copa Américán már a csoportkörből sem jutott tovább Paraguay, ami Daniel Garnero állásába került. A helyére érkező Gustavo Alfaro csodát tett, sorozatban tíz meccsen veretlen maradt, és többek között Brazíliát, Argentínát és Uruguayt legyőzve kijuttatta Paraguay-t a vb-re. A legutóbb 2010-ben a tornán szereplő válogatott a 18 selejtezős mérkőzésen tíz gólt kapott és 14-et szerzett, így talán nem túlzás kijelenteni, hogy nem a közönségszórakoztató játék jellemzi az öt Európában játszó labdarúgóval érkező csapatot, de pont ilyen felfogással lehet sokáig menetelni egy nagy tornán.
31. AUSZTRÁLIA – 178 pont
FIFA-világranglista: 27.
D-csoport: Egyesült Államok, Paraguay, Törökország
Ausztrália 2006 óta egyetlen világbajnokságot sem hagyott ki, legutóbb Katarban a nyolcaddöntőig jutott. Fiatal tehetségekből nincs hiány (Mohamed Touré, Nestory Irankunda, Alessandro Circati), de kiemelkedő játékosból már annál inkább. Tony Popovic szövetségi kapitány az egyenes kiesés szakaszt tűzte ki célul, ami össze is jöhet annak a csapatnak, amely a legutóbbi 14 évben pont a vb rajtja előtt érte el legjobb helyezését a FIFA-világranglistán.
30. SKÓCIA – 196 pont
FIFA-világranglista: 42.
C-csoport: Brazília, Haiti, Marokkó
1998 után először jutott ki a világbajnokságra Skócia. A selejtező csoportkörének utolsó fordulójában Dániát drámai körülmények között felülmúló csapatnak kötelező feladat Haiti legyőzése, egy kiütéssel pedig akár története során először az egyenes kieséses szakasz is összejöhet Steve Clarke-éknak. Scott McTominay tündököl Nápolyban, Andy Robertson utolsó nagy dobására készül, míg a keret nagy részét az Egyesült Királyságban edződő játékosok adják. A masszív védekezés és harciasság akár Brazília és Marokkó dolgát is megnehezítheti.
29. KANADA – 200 pont
FIFA-világranglista: 30.
B-csoport: Bosznia-Hercegovina, Katar, Svájc
Kanada még sosem nyert mérkőzést a világbajnokságon. Ennél nagyobb esély nem kellhet, hiszen most társházigazdaként Jesse Marsch szövetségi kapitány irányítása alatt javíthat az Alphonso Davies, Jonathan David fémjelezte csapat. Még ha előbbi állapota kérdéses is, ebből a csoportból nemhogy az első győzelem, hanem a továbbjutás sem lenne ördögtől való. Kanada 2025 júniusa óta 11 felkészülési mérkőzést játszott, és csupán egyszer szenvedett vereséget, ami még akkor is figyelemre méltó, ha figyelembe vesszük az ellenfelek erősségeit.
28. CSEHORSZÁG – 227 pont
FIFA-világranglista: 40.
A-csoport: Dél-Afrika, Dél-Korea, Mexikó
Skóciához hasonlóan a csehek is Dániát verték meg a világbajnoki részvételért. Igaz, Miroslav Koubek csapatának egészen a pótselejtező végéig izgulniuk kellett, csak tizenegyesekkel sikerült a kvalifikáció, ezzel véget vetve a 2006 óta tartó várakozásnak. A csehek a Grúzia elleni 2024 szeptemberében elbukott találkozó óta 15 tétmérkőzésből csak hármat vesztettek el. A többnyire a Slavia Praha és a Viktoria Plzenre építő keretben Tomás Soucek (West Ham United) és Patrik Schick (Bayer Leverkuen) a két húzó név, ők pedig könnyen eldönthetnek egy-egy mérkőzést a csoportkörben.
27. DÉL-KOREA – 229 pont
FIFA-világranglista: 25.
A-csoport: Csehország, Dél-Afrika, Mexikó
A csehek útjába állhat Dél-Korea. Az ázsiai csapat is impozáns mutatóval rendelkezik, a selejtezősorozat második és harmadik fordulójának 16 meccsén mindössze egyszer kapott ki, Szon Hung Min tíz góllal pedig holtversenyben a második helyen végzett a góllövőlistán. A Los Angelesben légióskodó támadóra ezúttal is kulcsszerep hárulhat, de már olyan játékosok segítik, mint a párizsi Li Kang In és a müncheni Kim Min Dzse. A legutóbbi tíz tornán szereplő Dél-Korea saját otthonában negyedik lett, azon kívül viszont csak kétszer élte túl a csoportkört, ahol aztán egyből jött a kiesés a legjobb 16 között.
26. ALGÉRIA – 245 pont
FIFA-világranglista: 28.
J-csoport: Argentína, Ausztria, Jordánia
2014-ben sokan Algériától várták az afrikai meglepetést, azonban a Rijad Mahrez vezette csapat nem tudott maradandót alkotni, azóta pedig nem is jutott ki a tornára. A Sivatagi Rókák a selejtezőcsoportjukat magabiztosan abszolválták, tíz meccsből nyolcat nyertek meg. Mahrez mellett több mint tíz ország bajnokságából érkeznek játékosok Vladimir Petkovic keretébe, köztük a Győrrel magyar bajnoki címet szerző Nadir Benbuali. Algéria legutóbb 12 évvel ezelőtt járt világbajnokságon, 2019-ben ugyan megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, utána viszont háromszor is a csoportkörben búcsúzott anélkül, hogy egy meccset is nyert volna. A selejtezősorozatban Mohamed Amim Amura tíz gólt szerzett, így Mahrez mellett a Wolsfburg támadójára lehet érdemes figyelni.
25. ELEFÁNTCSONTPART – 258 pont
FIFA-világranglista: 33.
E-csoport: Curacao, Ecuador, Németország
Elefántcsontpartról sokaknak Didier Drogba vagy a fiatalabbaknak Amad Diallo, Yan Diomandé és Nicolas Pépé neve ugrik be. Azonban a selejtezősorozatban nem elsősorban támadóinak, hanem remek védelmének köszönhetően tündökölt, tíz meccsen 25 gólt lőve és nullát (!) kapva teljesített, ami ellenfelektől függetlenül elismerésre méltó. A 2023-as Afrikai Nemzetek Kupája-címét két évvel később nem sikerült megvédeni, a negyeddöntőben Egyiptom jelentette a végállomást. Azóta viszont Emerson Faé szövetségi csapata felkészülési mérkőzésen felülmúlta Dél-Koreát, Skóciát és Franciaországot is.
24. SVÉDORSZÁG – 260 pont
FIFA-világranglista: 38.
F-csoport: Hollandia, Tunézia, Japán
Nem lehet büszke a selejtezőben mutatott teljesítményére Svédország, amely nyeretlenül csoportja utolsó helyén végzett Svájc, Koszovó és Szlovénia mögött. A Nemzetek Ligájának köszönhetően viszont kaptak egy lehetőséget a pótselejtezőben, amire azonban már nem Jon Dahl Tomasson, hanem a korábbi West Ham-, Chelsea- és Brighton-edző, Graham Potter vezette az északiakat. A pótselejtezőben aztán Ukrajna és Lengyelország ellen is három-három gólt lőttek a svédek, ezzel megváltva jegyüket Amerikába. A támadójátékukra támaszkodhatnak a vb-n is, Alexander Isak és a magyar származású Viktor Gyökeres vezette támadósort többek között Anthony Elanga, Lucas Bergvall és Victor Lindelöf támogatja. Ha a Liverpool és az Arsenal támadója is csúcsformában játszik, akkor akár az F-csoport megnyeréséért is harcba szállhatnak.
23. EGYIPTOM – 268 pont
FIFA-világranglista: 29.
G-csoport: Belgium, Irán, Új-Zéland
A legutóbbi 11 Afrikai Nemzetek Kupája döntőjéből ötön szerepelt Egyiptom, de a világbajnokságon messze nem ilyen jó a Fáraók mérlege, 1990 óta mindössze ez a második vb, amire kvalifikáltak. Sőt, a három szereplése során lejátszott hét meccséből egyet sem nyert még meg Egyiptom. A Liverpooltól távozó Mohamed Szalahtól természetesen sokat várnak, segítségére a Manchester City sokoldalú támadója, Omar Marmus jöhet. Annak ellenére, hogy a két legnagyobb név a támadósorban van, Hosszam Hasszan szövetségi kapitány a selejtezősorozatban a védelmére épített, Egyiptom a tíz meccsen mindössze két gólt kapott. Először be kell gyűjteni az első győzelmet, aztán ahogy mondani szokás, evés közben jön meg az étvágy.
22. SZENEGÁL – 270 pont
FIFA-világranglista: 15.
I-csoport: Franciaország, Irak, Norvégia
Pape Thiaw csapatában rengeteg a potenciál, de pechükre a sötét lónak nevezett Norvégiával és a legutóbbi két világbajnokságon döntős Franciaországgal került egy négyesbe. A selejtezőcsoportból veretlenül továbbjutó együttes januárban megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, de később megfosztották őket ettől, mert a döntőben levonultak a pályáról. 2002-ben már sikerült a negyeddöntőbe jutás, a keret tele van elitligás rutinnal rendelkező játékosokkal (Bara Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaila Sarr, Ibrahim Maye, Idrissa Hueye, Iliman Ndiaye), akik az elvett ANK-trófea után szeretnének a legnagyobb porondon bizonyítani.
21. AUSZTRIA – 276 pont
FIFA-világranglista: 24.
J-csoport: Algéria, Argentína, Jordánia
Nyugati szomszédunk 1998-ban járt legutóbb világbajnokságon. Ralf Rangnick stabil csapatot épített, amely a nyolc selejtezős meccsén mindössze két gólt kapott, míg 22-t szerzett, ebből nyolcat Marko Arnautovic, akinél csak Erling Haaland lőtt többet. Igaz, az ellenfelek (Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Románia, San Marino) nem mutattak nagy ellenállást, de a felkészülés során az osztrákok Ghánát, Dél-Koreát és Tunéziát is felülmúlták. Az osztrák és a német Bundesligára épülő keret több kulcsjátékosa is idős (Arnautovic, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch), de egy nagy dobás még mindenképpen bennük van.
20. ECUADOR – 286 pont
FIFA-világranglista: 23.
E-csoport: Curacao, Elefántcsontpart, Németország
Ecuador a dél-amerikai selejtezőben többek között Kolumbiát, Uruguayt és Brazíliát is megelőzve a második helyen végzett, pedig három pontot le is vontak a csapattól. Közönségcsalogatónak nem nevezhető a játékuk: 18 meccsen 14 gólt szerzett és ötöt kapott. Ecuador 2024 szeptembere óta 19 meccsen maradt veretlen, ebből 11 volt döntetlen, hétszer 0–0, míg a többi 1–1. Jól látszik, a 36 éves Enner Valencián kívül nincs igazi góllövőjük, de rá is nehéz építeni. A védelem stabilitásért viszont a Pervis Estupinán, Piero Hincapié, Willian Pacho trió felel, amit bármelyik európai válogatott megirigyelhetne.
19. URUGUAY – 301 pont
FIFA-világranglista: 16.
H-csoport: Spanyolország, Szaúd-Arábia, Zöld-foki-szigetek
Marcelo Bielsa neve garantálja a támadó szellemű játékot. Uruguay a Copa Américán is legyőzte Brazíliát, majd a selejtezőcsoportban is négy pontot szerzett a Selecao ellen, sőt, Buenos Airesben még Argentínát is felülmúlta. Az Egyesült Államoktól novemberben kapott ötös után azonban Bielsának rendkívüli sajtótájékoztatón kellett mindenkit megnyugtatnia. Edinson Cavani és Luis Suárez nincs, de a Ronald Araújo, Federico Valverde, Darwin Núnez tengely így is irigylésre méltó. A kétszeres vb-győztes Uruguay-tól minden elképzelhető: akár a 2010-es negyedik hely vagy a 2018-as negyeddöntő megismétlése, de a 2022-es csoportkörös búcsú is.
18. KOLUMBIA – 302 pont
FIFA-világranglista: 13.
K-csoport: Kongói DK, Portugália, Üzbegisztán
2024-ben kilenc meccsből nyolcat megnyert Kolumbia, aztán a Copa América döntőjében Argentína ellen nem sikerült a siker. Ezt követően tíz meccsből kettőt vett sikerrel a dél-amerikai csapat, ezt végül egy hétmeccses veretlenségi sorozattal szakítottak meg Luis Díazék. A Bayern München támadója élete legjobb idényén van túl, James Rodríguez pedig még mindig vezére a válogatottnak. A csoportból való továbbjutás nem lehet kérdés, utána viszont a hullámzó teljesítmény miatt nehéz elképzelni, hogy sokáig jut Kolumbia.
17. EGYESÜLT ÁLLAMOK – 303 pont
FIFA-világranglista: 17.
D-csoport: Ausztrália, Paraguay, Törökország
32 év után ismét házigazdaként bizonyíthat Egyesült Államok. Az amerikaiak 1994 óta csak egy világbajnokságot hagytak ki, kétszer a legjobb 16 között búcsúztak, kétszer a csoportkörig jutottak, legjobb helyezésük a 2002-es negyeddöntő volt. Mauricio Pochettino együttesében egyaránt szerepet kapnak az MLS-ből és az elitligából érkező játékosok. Pochettino kinevezése óta volt néhány fájó vereség, de 2025-ben több szép eredmény is jött, többek között Japán (2–0), Ausztrália (2–1), Szenegál (3–2) és Uruguay (5–1) ellen.
|48. CURACAO – 34 pont
47. HAITI – 39 pont
46. ÚJ-ZÉLAND – 43 pont
45. ZÖLD-FOKI-SZIGETEK – 45 pont
44. JORDÁNIA – 54 pont
43. PANAMA – 70 pont
42. ÜZBEGISZTÁN – 71 pont
41. KATAR – 81 pont
40. KONGÓI DK – 90 pont
39. IRAK – 96 pont
38. IRÁN – 113 pont
37. DÉL-AFRIKA – 117 pont
36. SZAÚD-ARÁBIA – 129 pont
35. TUNÉZIA – 167 pont
34. GHÁNA – 169 pont
33. BOSZNIA-HERCEGOVINA – 171 pont
32. PARAGUAY – 173 pont
31. AUSZTRÁLIA – 178 pont
30. SKÓCIA – 196 pont
29. KANADA – 200 pont
28. CSEHORSZÁG – 227 pont
27. DÉL-KOREA – 229 pont
26. ALGÉRIA – 245 pont
25. ELEFÁNTCSONTPART – 258 pont
24. SVÉDORSZÁG – 260 pont
23. EGYIPTOM – 268 pont
22. SZENEGÁL – 270 pont
21. AUSZTRIA – 276 pont
20. ECUADOR – 286 pont
19. URUGUAY – 301 pont
18. KOLUMBIA – 302 pont
17. EGYESÜLT ÁLLAMOK – 303 pont