Sallaiék győzelme után kirúgták a Fenerbahce vezetőedzőjét

2026.04.28. 11:13
Tedescónak hamar kitelt az ideje a Fenernél (Fotó: Getty Images)
Fenerbahce edzősors Domenico Tedesco török bajnokság
Miután vasárnap 3–0-ra kikapott a török élvonalban a Fenerbahce a Sallai Rolanddal felálló Galatasaraytól, az isztambuli klubnál hétfőn megköszönték az olasz-német vezetőedző, Domenico Tedesco munkáját. Helyette ideiglenesen korábbi segítője, Zeki Murat Göle irányít az idény végéig.

Mint beszámoltunk róla, vasárnap a Sallai Rolanddal a kezdőjében a Galatasaray feszült hangulatú mérkőzésen 3–0-ra legyőzte a Fenerbahcét és ezzel három fordulóval a török bajnokság vége előtt hétpontos előnyre tett szert a nagy rivális ellen a bajnoki tabella élén – vagyis akár már a hétvégén megszerezheti a címvédő a klub történelmének 26. bajnoki címét.

A Fenerbahce veresége nem múlt el következmények nélkül, az isztambuliak hétfőn este közölték: menesztik a klub olasz-német vezetőedzőjét, Domenico Tedescót a gyenge eredmények miatt, egyúttal azt is közölték, hogy Tedesco segítője, Zeki Murat Göle irányít az idény végéig – a 46 éves szakember 2014 óta dolgozik másodedzőként a klubnál, s 2020 óta negyedik alkalommal ugrik be ideiglenes vezetőedzőként.

Tedesco az idény elején, tavaly szeptemberben érkezett José Mourinho után a klubhoz, irányításával 45 mérkőzést játszott a csapat, ebből 26 győzelem és 12 döntetlen mellett hetet elvesztett – a Galatától elszenvedett 3–0-s vereség a bajnokságban a legsúlyosabb volt.

A bajnoki címet 2014 óta hasztalan üldöző Fener Tedesco mellett a kinevezése előtt két hónappal, tavaly nyáron érkezett Devin Özek sportigazgatótól is megvált.

 

 

Fenerbahce edzősors Domenico Tedesco török bajnokság
