Legyőzte a Fenerbahcét, közel a címvédéshez a Galatasaray

Le tudja-e rázni a Fenerbahcét a Galatasaray, vagy nyílttá válik a török bajnokság? Négy fordulóval az idény vége előtt ez volt az isztambuli rangadó legnagyobb kérdése. A Galata a forduló előtt négypontos előnnyel vezette a tabellát a Fener előtt, a csaknem 54 ezer befogadóképességű Rams Park Stadionban a kezdő sípszó előtt így nem is lehetett volna feszültebb a hangulat.

A hazaiak kezdőcsapatában ezúttal jobbhátvédként kapott szerepet Sallai Roland, aki rutinosan oldotta meg védekező feladatát, és igyekezett segíteni a támadásokat. Az első hatalmas lehetőség ugyanakkor a vendégek előtt adódott, miután Davinson Sánchez ütemet tévesztve csúszott oda a tizenhatoson belül Sidiki Cherifnek, amiért büntetőt kapott a Fenerbahce. A vendégek azonban nem tudtak élni a lehetőséggel, Talisca laposan a bal kapufa mellé lőtte a labdát, így maradt a gól nélküli állás. A folytatásban a Galatasaray futballozott támadóbb felfogásban, és a 40. percben vezetést is szerzett: Ismail Jakobs hatalmas jobb oldali bedobását követően a tizenhatoson belül Victor Osimhenhez került a labda, a nigériai csatár előbb fejjel maga elé tette, majd kissé furcsa mozdulattal belerúgott a labdába, amely a hálóban kötött ki.

A második félidőben is a Galata akarata érvényesült inkább, az 56. percben Lucas Torreira talált a kapuba, azonban lesről, így a VAR felülvizsgálatára Yasin Kol játékvezető nem adta meg a gólt. A hazaiak lendületét ez nem törte meg, a 60. percben Sallai Roland szerzett labdát jó ütemben a saját térfelén és indította az ellentámadást, amelynek során Yunus Akgünt állította meg szabálytalanul a tizenhatoson belül Jayden Oosterwolde, Kol büntetőt ítélt. A vendégek természetesen reklamáltak a döntés ellen, Ederson annyira hevesen, hogy sárga lapot kapott, és mivel neki a mérkőzésen ez volt a második, a pirosat is felmutatta a brazil kapusnak a bíró. A büntetőt így a csereként pályára lépő Mert Günoknak kellett volna hárítania, de Baris Alper Yilmaz kifogott rajta, és magabiztosan a kapu jobb oldalába lőtt. A Fenerbahce játékosait láthatóan megtörték a történtek, nem volt benne a folytatásban, hogy visszajönnek a mérkőzésbe. A 83. percben ráadásul minden esély elszállt, Noa Lang bal oldali szögletét követően előbb úgy tűnt, Günok lehúzza a labdát, ám kiejtette a kezéből, a szemfüles Lucas Torreira pedig élt a lehetőséggel, és háromra növelte a Galata előnyét.

Az isztambuli rangadót magabiztosan nyerte meg a Galatasaray, és ugyan a bajnoki idényből még három forduló hátravan, meglepetést jelentene, ha Sallai Rolandék nem végeznének az első helyen. Előnyük hét pont a Fenerbahcéval, míg kilenc a vasárnap pályára lépő Trabzonsporral szemben, és a sorsolásuk nem tűnik különösebben nehéznek. Szombaton a Samsunspor vendégei lesz, május 10-én fogadják az Antalyasport, 17-én pedig a Kasimpasához mennek, és már három pont megszerzésével is biztossá tehetik az aranyérmet.

SÜPER LIG

31. FORDULÓ

Galatasaray–Fenerbahce 3–0 (1–0)

Galatasaray: SALLAI ROLAND kezdett, a 85. percben lecserélték

Az élcsoport: 1. Galatasaray 74 pont, 2. Fenerbahce 67, 3. Trabzonspor 65 (30 mérk.)