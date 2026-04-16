Pénteki sportműsor: Újpest–Nyíregyháza az NB I-ben, Magyarország–Olaszország a női jégkorong-vb-n
ÁPRILIS 17., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
30. FORDULÓ
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL CHAMPIONSHIP
43. FORDULÓ
21.00: Blackburn Rovers–Coventry (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
20.30: Lens–Toulouse
HORVÁT 1. HNL
30. FORDULÓ
20.15: NK Osijek–Varazdin
NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
20.30: St. Pauli–1. FC Köln (Tv: Arena4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
18.30: Elversberg–Karlsruhe (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
18.30: Sassuolo–Como
20.45: Internazionale–Cagliari
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
ELŐDÖNTŐ
14.00: Benfica U19 (portugál)–FC Bruges U19 (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Real Madrid U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 57 kg, 63 kg (Kriza Anna), férfi 73 kg (Szegedi Dániel, Szabó Áron)
8.00: selejtezők
14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)
DARTS
EUROPEAN TOUR
13.00: 1. nap, délutáni program, Sindelfingen (Tv: Max4)
19.00: 1. nap, esti program, Sindelfingen (Tv: Max4)
GOLF
PGA TOUR
20.00: RBC Heritage, 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM
4. FORDULÓ
12.30: Kína–Franciaország
16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Szlovákia–Norvégia
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út (Tv: Duna World)
KERÉKPÁR
GRAN CAMINO
13.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
BRABANTSE PIJL
15.30: férfiverseny (Beersel–Overijse, 162.6 km) (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 9–14. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions
NŐI NB I
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
19.00: Csata TKK–Vasas Akadémia
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 38.(UTOLSÓ) FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia)
19.30: Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török)
20.30: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika
19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: MEAFC-Peka Bau–MAFC
A 9–13. HELYÉRT
19.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BARCELONA
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, STUTTGART
12.30: egyes, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, ROUEN
11.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő
ÚSZÁS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON
10.00: előfutamok
17.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 18.00)
VÍVÁS
WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
9.00: női selejtező
TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
9.00: női egyéni selejtező
NŐI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, ATHÉN
10.30: egyéni selejtező
FÉRFI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, PADOVA
11.00: egyéni selejtező
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
19.30: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Melyik a legkönnyebb poszt a futballban?
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a DVSC női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényében
12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége Székely Balázs, az evezősök korábbi szövetségi kapitánya
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Priskin Tamást hívjuk az ETO FC–Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban; Thury Gábor és Virányi Zsolt idézte fel a Ferencváros és a Győr emlékezetes versenyfutásait
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Bajnokok Ligája-döntőket elevenítünk fel. Nemzeti sportkrónika. Közvetítés a Magyarország–Olaszország női jégkorong-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Bekapcsolódunk a női jégkorong 1/A-s világbajnokság Magyarország–Olaszország mérkőzésének utolsó harmadába. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf
18.15: A hétvégén rendezik a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét Győrben
18.35: Labdarúgó magyar bajnokság, kvíz – Elbert Gábor, Somogyi Zsolt, Wukovics László
19.35: Interjúk a grúziai cselgáncs Eb-ről és a soproni úszó ob-ról
19.50: Az Újpest–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés az Újpest–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
22.00: Interjúk a női jégkorong-világbajnokságról, a budapesti párbajtőr GP-ről és a darts-sajtótájékoztatóról
22.30: Sportvilág Bera Emesével