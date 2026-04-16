Pénteki sportműsor: Újpest–Nyíregyháza az NB I-ben, Magyarország–Olaszország a női jégkorong-vb-n

ÁPRILIS 17., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

30. FORDULÓ

20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL CHAMPIONSHIP

43. FORDULÓ

21.00: Blackburn Rovers–Coventry (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

20.30: Lens–Toulouse

HORVÁT 1. HNL

30. FORDULÓ

20.15: NK Osijek–Varazdin

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

20.30: St. Pauli–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

18.30: Elversberg–Karlsruhe (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

18.30: Sassuolo–Como

20.45: Internazionale–Cagliari

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

ELŐDÖNTŐ

14.00: Benfica U19 (portugál)–FC Bruges U19 (belga) (Tv: Sport2)

18.45: Real Madrid U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI

Női 57 kg, 63 kg (Kriza Anna), férfi 73 kg (Szegedi Dániel, Szabó Áron)

8.00: selejtezők

14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)

DARTS

EUROPEAN TOUR

13.00: 1. nap, délutáni program, Sindelfingen (Tv: Max4)

19.00: 1. nap, esti program, Sindelfingen (Tv: Max4)

GOLF

PGA TOUR

20.00: RBC Heritage, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM

4. FORDULÓ

12.30: Kína–Franciaország

16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Szlovákia–Norvégia

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út (Tv: Duna World)

KERÉKPÁR

GRAN CAMINO

13.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

BRABANTSE PIJL

15.30: férfiverseny (Beersel–Overijse, 162.6 km) (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 9–14. HELYÉRT, 1. FORDULÓ

18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions

NŐI NB I

AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

19.00: Csata TKK–Vasas Akadémia

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 38.(UTOLSÓ) FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia)

19.30: Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török)

20.30: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika

19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr

AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

18.00: MEAFC-Peka Bau–MAFC

A 9–13. HELYÉRT

19.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, BARCELONA

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 500-AS TORNA, STUTTGART

12.30: egyes, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, ROUEN

11.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő

ÚSZÁS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON

10.00: előfutamok

17.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 18.00)

VÍVÁS

WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)

9.00: női selejtező

TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

9.00: női egyéni selejtező

NŐI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, ATHÉN

10.30: egyéni selejtező

FÉRFI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, PADOVA

11.00: egyéni selejtező

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ

19.30: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Csonka Zsófia

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Melyik a legkönnyebb poszt a futballban?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a DVSC női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényében

12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége Székely Balázs, az evezősök korábbi szövetségi kapitánya

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor

15.00: Priskin Tamást hívjuk az ETO FC–Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban; Thury Gábor és Virányi Zsolt idézte fel a Ferencváros és a Győr emlékezetes versenyfutásait

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Thury Gábor

17.00: Bajnokok Ligája-döntőket elevenítünk fel. Nemzeti sportkrónika. Közvetítés a Magyarország–Olaszország női jégkorong-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Bekapcsolódunk a női jégkorong 1/A-s világbajnokság Magyarország–Olaszország mérkőzésének utolsó harmadába. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf

18.15: A hétvégén rendezik a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét Győrben

18.35: Labdarúgó magyar bajnokság, kvíz – Elbert Gábor, Somogyi Zsolt, Wukovics László

19.35: Interjúk a grúziai cselgáncs Eb-ről és a soproni úszó ob-ról

19.50: Az Újpest–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval

20.00: Közvetítés az Újpest–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Németh Kornél, szakértő: Wukovics László

22.00: Interjúk a női jégkorong-világbajnokságról, a budapesti párbajtőr GP-ről és a darts-sajtótájékoztatóról

22.30: Sportvilág Bera Emesével