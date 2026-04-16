Pénteki sportműsor: Újpest–Nyíregyháza az NB I-ben, Magyarország–Olaszország a női jégkorong-vb-n

2026.04.16. 23:17
Pénteken az Újpest–Nyíregyháza mérkőzéssel rajtol a labdarúgó NB I 30. fordulója, de Angliában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban is lesznek meccsek ezen a napon. A magyar női jégkorong-válogatott az olaszokkal csap össze a divízió 1/A-s világbajnokságon, míg férfiválogatottunk a lengyelekkel játszik felkészülési mérkőzést. Cselgáncsozóink a tbiliszi Európa-bajnokságon szerepelnek, úszóink pedig a soproni országos bajnokságon ugranak medencébe. Emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban darts, golf, kerékpár, kosárlabda, röplabda, tenisz, vívás és vízilabda is.

 ÁPRILIS 17., PÉNTEK 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
30. FORDULÓ
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL CHAMPIONSHIP
43. FORDULÓ
21.00: Blackburn Rovers–Coventry (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
20.30: Lens–Toulouse

HORVÁT 1. HNL
30. FORDULÓ
20.15: NK Osijek–Varazdin

NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
20.30: St. Pauli–1. FC Köln (Tv: Arena4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
18.30: Elversberg–Karlsruhe (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A
33. FORDULÓ
18.30: Sassuolo–Como
20.45: Internazionale–Cagliari

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
ELŐDÖNTŐ
14.00: Benfica U19 (portugál)–FC Bruges U19 (belga) (Tv: Sport2)
18.45: Real Madrid U19 (spanyol)–PSG U19 (francia) (Tv: Sport2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

CSELGÁNCS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TBILISZI
Női 57 kg, 63 kg (Kriza Anna), férfi 73 kg (Szegedi Dániel, Szabó Áron)
  8.00: selejtezők
14.00: helyosztók (Tv: M4 Sport)

DARTS
EUROPEAN TOUR
13.00: 1. nap, délutáni program, Sindelfingen (Tv: Max4)
19.00: 1. nap, esti program, Sindelfingen (Tv: Max4)

GOLF
PGA TOUR
20.00: RBC Heritage, 2. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
NŐI DIVÍZIÓ 1/A-S VILÁGBAJNOKSÁG, VASAS JÉGCENTRUM 
4. FORDULÓ
12.30: Kína–Franciaország 
16.00: Magyarország–Olaszország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Szlovákia–Norvégia 
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Lengyelország, Megyeri út (Tv: Duna World)

KERÉKPÁR
GRAN CAMINO
13.30: férfiverseny, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
BRABANTSE PIJL
15.30: férfiverseny (Beersel–Overijse, 162.6 km) (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 9–14. HELYÉRT, 1. FORDULÓ
18.00: Zalakerámia ZTE KK–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NKA Universitas Pécs–MVM-OSE Lions
NŐI NB I
AZ 5–8. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Tarr KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
19.00: Csata TKK–Vasas Akadémia
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 38.(UTOLSÓ) FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Paris Basketball (francia)
19.30: Monaco (francia)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.00: Dubai Basketball (arab emírségekbeli)–Valencia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Anadolu Efes (török)
20.30: Barcelona (spanyol)–Bayern München (német)

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
ELŐDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
18.00: Fino Kaposvár–Vegyész RC Kazincbarcika 
19.00: MÁV Előre Foxconn–Prestige Fitness Pénzügyőr 
AZ 5–8. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
18.00: MEAFC-Peka Bau–MAFC 
A 9–13. HELYÉRT
19.00: Dunaújvárosi KSE–Vidux-Szegedi RSE 

TENISZ
ATP 500-AS TORNA, BARCELONA
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 500-AS TORNA, MÜNCHEN
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, STUTTGART
12.30: egyes, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, ROUEN
11.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő

ÚSZÁS
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON
10.00: előfutamok
17.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport, 18.00)

VÍVÁS
WESTEND PÁRBAJTŐR GRAND PRIX, BUDAPEST (PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA)
  9.00: női selejtező
TŐR-VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ
  9.00: női egyéni selejtező
NŐI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, ATHÉN
10.30: egyéni selejtező
FÉRFI KARD-VILÁGKUPAVERSENY, PADOVA
11.00: egyéni selejtező

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALSÓHÁZ
19.30: Kaposvári VK–PannErgy-Miskolci VLC

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc, Csonka Zsófia
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Melyik a legkönnyebb poszt a futballban?
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Bánki József 
  9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a DVSC női kézilabdacsapata a Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényében
12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége Székely Balázs, az evezősök korábbi szövetségi kapitánya
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos – Péter Ágoston és Hamzók Gotfrid
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő, Thury Gábor
15.00: Priskin Tamást hívjuk az ETO FC–Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban; Thury Gábor és Virányi Zsolt idézte fel a Ferencváros és a Győr emlékezetes versenyfutásait
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Kovács Erika, Thury Gábor
17.00: Bajnokok Ligája-döntőket elevenítünk fel. Nemzeti sportkrónika. Közvetítés a Magyarország–Olaszország női jégkorong-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Bekapcsolódunk a női jégkorong 1/A-s világbajnokság Magyarország–Olaszország mérkőzésének utolsó harmadába. Kommentátor: Virányi Zsolt, Szalai Kristóf
18.15: A hétvégén rendezik a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjét Győrben
18.35: Labdarúgó magyar bajnokság, kvíz – Elbert Gábor, Somogyi Zsolt, Wukovics László
19.35: Interjúk a grúziai cselgáncs Eb-ről és a soproni úszó ob-ról
19.50: Az Újpest–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzés felvezetése Wukovics Lászlóval
20.00: Közvetítés az Újpest–Nyíregyháza NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Németh Kornél, szakértő: Wukovics László
22.00: Interjúk a női jégkorong-világbajnokságról, a budapesti párbajtőr GP-ről és a darts-sajtótájékoztatóról
22.30: Sportvilág Bera Emesével

 

Legfrissebb hírek

Csütörtöki sportműsor: Európa-liga- és Konferencialiga-negyeddöntő

Minden más foci
Tegnap, 0:08

Szerdai sportműsor: Arsenal–Sporting és Bayern München–Real Madrid a BL-ben

Minden más foci
2026.04.14. 23:58

Keddi sportműsor: FTC–Puskás, Liverpool–PSG, Atlético–Barcelona

Minden más foci
2026.04.13. 23:45

Heti program: kialakul a legjobb négy mezőnye a BL-ben és az El-ben, hétvégén NB I és angol rangadók

Bajnokok Ligája
2026.04.13. 10:35

Hétfői sportműsor: Kína ellen játszunk a női jégkorong-vb-n, Veszprém–Szeged rangadó a férfi kézi NB I-ben

Minden más foci
2026.04.12. 23:55

Vasárnapi sportműsor: megkezdi szereplését a magyar női jégkorong-válogatott a budapesti vb-n

Minden más foci
2026.04.12. 00:26

Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, pályán a Liverpool, Magyarország–Csehország női kézilabdameccs

Minden más foci
2026.04.11. 00:16

Pénteki sportműsor: Puskás Akadémia–ETO FC és Ferencváros–Diósgyőr az NB I-ben

Minden más foci
2026.04.09. 23:55
Ezek is érdekelhetik