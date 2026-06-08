Marko Nikolics három évvel hosszabbított az AEK-nál – hivatalos

Az aranyéremmel végződő 2025–2026-os bajnoki idény után 2029-ig meghosszabbította Marko Nikolics szerződését az AEK Athén – közölte hivatalos honlapján a klub. A magyarországi edzősködése alatt a Videotonnal is bajnoki címet szerző szerb tréner kérésére igazolta le a sárga-fekete klub a Ferencvárostól válogatottunk centerét, Varga Barnabást, aki 11 bajnoki mérkőzésén 5 góllal és 2 gólpasszal járult hozzá a fővárosi klub sikeréhez.

„A bajnoki címünk semmiképp sem a vég, hanem egy új fejezet kezdete, amely ennél a nagyszerű, gazdag történelmű klubnál kezdődik. Ezért vagyok nagyon boldog, és nem pusztán egy szerződést írtam alá” – fogalmazott a hosszabbításkor Nikolics.