El: a Stuttgart Svájcban a Baseltől, a Forest otthon a Midtjyllandtól kapott ki

Az Európa-liga-specialistának számító Unai Emery vezette Aston Villa továbbra sem talált magára, a Feyenoord vendégeként ugyanis az első félidőben alig volt lehetősége, miközben a rotterdamiak többször célba vették Marco Bizot kapuját. A holland fölény ellenére a mérkőzés első gólját így is a birminghamiek szerezték második kaput eltaláló próbálkozásukkal Emiliano Buendía révén. Ez megfogta a hazaiakat, akiknek kapuját nem sokkal később John McGinn is bevette, így az Aston Villa második meccsét is kapott gól nélkül nyerte meg az El-ben. 0–2

Az izraeli Maccabi Tel-Aviv Topolyán fogadta a Dinamo Zagrebet, amelynek szurkolói a szerb rendezők tiltása miatt nem lehettek ott a mérkőzésen, amin viszont alaposan egymásnak estek a felek. A Maccabi Szajd Abu-Farhi révén ugyan a 14. percben vezetett, de a Dinamo öt perc alatt fordított Mateo Lisica és Dejan Ljubicic góljaival. Ezután viszont visszavettek a lendületből a csapatok, a zágrábiak pedig a 72. percben Ljubicic második góljával lezárták a meccset. 1–3

Hasonlóan mozgalmasan indult a dán Midtjylland Nottingham Forest elleni idegenbeli meccse. Az északiak Mads Bech Sörensen átadása után Ousmane Diao révén kerültek előnybe a 18. percben, hogy aztán négy perccel később Dan Ndoye egyenlítsen, azonban újabb két perccel később Bech Sörensen szöglet utáni góljával ismét a Midjyllandnál volt az előny. A Forest ezután a második félidőben szó szerint egykapuzott, a Midtyllandnak sokáig még csak kósza próbálkozása sem volt, de ami sok helyzetből nem jött össze az angoloknak, az kevésből is sikerült a dánoknak: Valdemar Byskov 88. percben szerzett góljával tették biztossá meglepetésgyőzelmüket, pedig ezután még Morgan Gibbs-White tizenegyesével zárkózott a Forest. 2–3

Óriási fölényben kezdte Salzburg elleni hazai meccsét a Lyon, amely Pavel Sulc hetedik percben kimaradt büntetője ellenére is korán vezetett Martin Satriano révén. Az osztrákoknak nem sok lehetőségük volt az egyenlítésre, de Adam Karabec Satriano után Ruben Kluivertnek is gólpasszt adott, a Lyon pedig megtartotta előnyét és megérdemelten nyert, a Salzburg másodk vereségét szenvedte el, legközelebb pedig az FTC-vel csap össze. 2–0

Ami nem sikerült a Salzburgnak, összejött a Sturm Graznak, amely Tomi Horvat főszereplésével lépett meg két góllal az 55-szörös skót bajnok Rangers ellen, ugyanis Horvat a 7. percben gólt szerzett, a 35.-ben gólpasszt adott Otar Kiteisvilinek. A skótok viszont teljesen más felfogással jöttek ki a második félidőre és Djeidi Gassama révén négy perc után szépítettek, de tíz második félidei kapura lövésük ellenére sem tudtak egyenlíteni Grazban. 2–1

A Lyonnál is jobban kezdett a Basel, amely meglepte a német élvonalban ötödik Stuttgartot és Albian Ajeti góljával a harmadik percben vezetett. A svábok irányították a meccset, a 36. percben egyenlíthettek volna, de Ermedin Demirovic büntetőt hibázott. Ez viszont nem vetette vissza a VfB játékát, amely sokat próbálkozott, de az egyenlítés nem akart összejönni Sebastian Hoeness csapatának. Olyannyira, hogy a Basel a végjátékban Moritz Broschinski révén végül kettővel nyert.

Szintén korán előnybe került otthon a Crvena zvezdát fogadó Porto, de William Gomes értékesített tizenegyese és a hazaiak több helyzete ellenére a szerbek Vaszilije Kosztov góljával bő félóra után egyenlítettek. Fordulás után is nyomott a vendéglátó, de a győztes találatot csak a 90. percben a nagy tehetségnek tartott Rodrigo Mora tudta megszerezni. 2–1

Hiába játszott fölényben a Celta Vigo a PAOK ellen, meglepetésre az első félidő végén Jorgosz Giakumakisz révén a görögök szerezték az első gólt, de a játékrész hosszabbításában a vigói ikon, Iago Aspas visszahozta a hazai reményeket. Olyannyira, hogy a térfélcsere után nem is kellett sokat várni a fordításra, Borja Iglesias az 53. percben megfordította az állást, aztán a hajrá előtt Williot Swedberg tette biztossá a galiciaiak győzelmét. 3–1

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Porto (portugál)–Crvena zvezda (szerb) 2–1 (William Gomes 8. – 11-esből, Mora 90. ill. Kosztov 32.)

Feyenoord (holland)–Aston Villa (angol) 0–2 (Buendía 61., McGinn 79.)

Olympique Lyon (francia)–Salzburg (osztrák) 2–0 (Satriano 11., R. Kluivert 57.)

Topolya: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát) 1–3 (Abu-Farhi 14., ill. Lisica 16., Ljubicic 19., 72.)

Basel (svájci)–VfB Stuttgart (német) 2–0 (Ajeti 3., Broschinski 84.)

Nottingham Forest (angol)–Midtjylland (dán) 2–3 (Ndoye 22., Gibbs-White 90+3. ill. O. Diao 18., Bech Sörensen 24., Byskov 88.)

Sturm Graz (osztrák)–Rangers (skót) 2–1 (Horvat 7., Kiteisvili 35., ill. D. Gassama 49.)

Celta Vigo (spanyol)–PAOK (görög) 3–1 (Aspas 45+2., B. Iglesias 53., Swedberg 71., ill. Giakumakisz 37.)

Genk (belga)–Ferencvárosi TC 0–1 (Varga B. 44.)

KORÁBBAN

Roma (olasz)–Lille (francia) 0–1 (Haraldsson 6.)

Bologna (olasz)–Freiburg (német) 1–1 (Orsolini 29., ill. Adamu 57. – 11-esből)

Brann Bergen (norvég)–Utrecht (holland) 1–0 (Magnusson 41.)

Fenerbahce (török)–Nice (francia) 2–1 (Aktürkoglu 3., 25., ill. Kevin 37. – 11-esből)

Viktoria Plzen (cseh)–Malmö (svéd) 3–0 (Vydra 34., Durosinmi 44., Spacil 53.)

Kiállítva: Johnssen (39., Malmö), Doski (58., Plzen)

Celtic (skót)–Braga (portugál) 0–2 (Horta 21., Gabri Martínez 85.)

Ludogorec (bolgár)–Betis (spanyol) 0–2 (Lo Celso 31., Son 53. – öngól)

FCSB (román)–Young Boys (svájci) 0–2 (Monteiro 11., 36.)

Panathinaikosz (görög)–Go Ahead Eagles (holland) 1–2 (Swiderski 56., ill. Smit 75., 82.)