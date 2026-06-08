Christian Eriksen: Szeretnék mindenkit megnyugtatni, ez más volt, mint 2021-ben

A találkozó 65. percében a 34 éves Christian Eriksen mindkét kezével a mellkasát fogva került a földre, de az orvosi személyzet ellátása után saját lábán hagyta el a játékteret, és beszállt a mentőautóba. A játékvezető ezt követően a 77. percben, 2–1-es dán vezetésnél véget vetett az összecsapásnak.

Az Odense Egyetemi Kórházban megvizsgálták a labdarúgó egészségi állapotát, megállapították, hogy az stabil, így délelőtt haza is engedték, hogy családja körében pihenhessen. A 2021-es Eb-n történtek fényében – szíve leállt, újra kellett éleszteni a finnek elleni meccs közben, utána szívproblémája miatt elhagyta a Serie A-t, de folytatta a futballt – sokan extrán megijedtek, ám Eriksen saját Instagram-oldalán üzent, tisztázva állapotát.

„Már itthon vagyok, a családommal. Ahogyan képzelhetitek, nagy volt az ijedtség, de szeretném, ha mindenki tudná, hogy ez más szituáció, mint a 2021-es történet. Jól érzem magam, a felépülésem kezdetét vette. Hálás vagyok a csapattársaimnak, a stábnak, az orvosoknak, akik vigyáztak rám. A szívembe ültetett kardioverter-defibrillátort (ICD) pontosan azt tette, ami a dolga, megvédett, amikor szükségem volt rá. A fókusz most a pihenésé, a családommal töltöm az időt, vakációzni megyek, focizom a gyerekeimmel” – írta. Megteheti: a dán válogatott nem jutott ki a héten kezdődő világbajnokságra.

A posztjában általa is ismertetett eszközt a 2021-ben történtek után ültették be Eriksennek, aki az Inter után a Brentford és a Manchester United labdarúgója is volt, jelenleg pedig a Wolfsburg játékosa.