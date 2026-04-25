Kovács Mátyás gólt szerzett a Kassában



Óvatos kezdés után az FC Kassa 2 518 néző előtt tizennyolcperces gólzáport mutatott be, amely során három lövésből három gólt szerzett. Először a 10. percben Milan Rehus találta meg a tizenhatoson belül Roman Cerepkait, aki kapura lőtt, Dávid Húska kiütötte a labdát, az érkező Miroslav Sovic pedig könnyedén megszerezte a vezetést.

A sárga-kékek második góljánál is Roman Cerepkai volt a kulcsszereplő: a 13. percben a kapu elé érkező Kovács Mátyáshoz passzolt, aki közelről nem hibázott.

A harmadik találat a 28. percben született, amikor Milan Rehus átvitte a játékot Miroslav Sovicra, aki első érintésből továbbtette Filip Lichynek, ő pedig lapos lövéssel már háromgólosra növelte az előnyt. A szünet után feljöttek a vendégek, és több lehetőségük is volt. A hazaiak sem adták alább, de újabb gólt nem szereztek. Az utolsó szó a vendég Alexander Seleckyé volt, aki büntetőből állította be a 3–1-es végeredményt.

Az idény egyik legfontosabb találkozóján Aranyosmaróton 342 néző előtt vezetést szerezhetett volna a Komárom, de Simon Smehyl a 18.percben nagyon gyatrán végezte el a büntetőt, melyet Martin Junas biztosan fogott. A másik oldalon a vendégek is tizenegyeshez jutottak, Petr Pudhorocký pontosabban célzott, és előnybe került a Szakolca. Ugyan fölényben játszott a KFC, de helyzetbe nem jutott.

A szünet után Elvis Mashike lábában volt az egyenlítés, de a játékos pontatlanul lőtt. Ezután alábbhagyott a lilák aktivitása. Ahogy közeledett a találkozó vége, úgy kockáztatott a Komárom. Gólt nem szerzett, a másik oldalon viszont Philip Onyedika pontos volt, így a Szakolca kétgólos győzelmet ért el Aranyosmaróton.

Sorozatban az ötödik vereség az jelenti, hogy a Komárom lecsúszott az utolsó előtti helyre.

NIKÉ LIGA

Alsóház, 7. forduló

FC Kassa–Rózsahegy 3–1

A hazaiaknál Kovács Mátyás a 61. percig játszott és gólt szerzett.

Komárom–Szakolca 0–2

A hazaiaknál Szűcs Patrik az 57. percig játszott.

