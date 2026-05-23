Niké Liga: kiharcolta a bennmaradást a Komárom

Jó egy órával a találkozó előtt már hangos volt a ViOn Aréna környéke. Megérkezett ugyanis a komáromi szurkolók csoportja, a Klapka Divízió. „Harcra fel, lila-fehér testvéreink, ma az egész DAC-család nektek szurkol!” – üzente napközben a közösségi hálón Mucsesz, a dunaszerdahelyiek vezérszurkolója.

Aranyosmaróton épp a komáromiak klubhimnuszának dallamai zengtek, amikor megérkezett a DAC-drukkerek különítménye, akiket „Szervusztok!” rigmussal üdvözöltek a lila-fehér fanatikusok. Igazi felvidéki szurkolói összefogással kezdődött az osztályozó visszavágója.

A komáromiak május elején kinevezett mestere, Czibor Norbert egy órával a találkozó előtt magányosan ült a főépület mellett, így próbált koncentrálni az összecsapásra. Látszott rajta a feszültség, hiszen ma a KFC jövője volt a tét.

A kezdőrúgás előtt a komáromiak megköszönték a hazai klub, az Aranyosmarót vendéglátását. A két idény alatt összesen 33 mérkőzésen volt a ViOn Aréna a lilák ideiglenes otthona. A Niké Liga előírásai alapján azonban további idényre már nincs lehetőség. A következő idényre csak akkor kapnak licencet – akár az első, akár a másodosztályra –, ha megfelelő saját stadionnal rendelkeznek.

Az első perctől lehetett látni a mérkőzés jellegét. A zólyomiak védekezésre rendezkedtek be, így a KFC-nek egy élő falat kellett áttörnie. Emellett a vendégek folytatták a múlt heti, somorjai „formájukat”: akkor, a másodosztály utolsó fordulójában szinte minden egyéni párharc után a földön fetrengtek.

A KFC igyekezett hol hosszú labdákkal, hol kombinációkkal a zólyomi kapu elé kerülni. Az első komoly lehetőséget az első negyedóra végén dolgozták ki, amikor Adam Krčík lövését bravúrral védte a vendégek kapusa. Ezután Martin Boda, majd Ondrej Rudzan löketét fogta Adam Krejcí. Ekkor sok lila-fehér szurkolónak eszébe jutott a keddi odavágó, amikor a zólyomi kapus több gólt is megfogott.

Óriási volt a KFC nyomása, Domonkos Kristóf lövése is Krejčí kezében kötött ki. A 43. percben azonban megtört a jég: az előbb említett felvidéki játékos lövése még lepattant, ám Ondřej Rudzan 16-méterről a kapuba talált. Ezzel a találattal a lilák ledolgozták a hátrányukat.

Remekül kezdték a második félidőt Komárom: Simon Smehyl beadása után Martin Boda megcsúsztatta a labdát és Ondrej Rudzan közelről a hálóba kotorta a labdát. Ezután közel kétperces VAR-vizsgálat következett, ami után a játékvezető az 1344 néző örömére középre mutatott. A találat után a komáromi drukkerek a lilák mesterét Czibor Norbertet éltették.

Ezután, logikusan, megváltozott a játék jellege: visszaálltak a lilák, inkább a védelemre helyezték a hangsúlyt. Egy óra játék után nagyot mentett a komáromiak csapatkapitánya Martin Šimko, aki a gólvonalról vágta ki a labdát.

Ja, és ne maradjunk magyargyalázás nélkül: előbb csak azt kiabálták a zólyomi drukkerek, hogy Szlovákiaban szlovákul, majd előjött a ,,magyar k*rvák” rigmus is..

A 67. percben még Martin Boda és Róbert Pillár nem éltek az óriási lehetőséggel, azonban nemsokára Ganbayar Ganboldhoz pattant egy labda, aki Adam Krejcível szemben nem hibázott és idő előtt eldöntötte a találkozót és a KFC bennmaradását a Niké Ligában.

Komárom–Zólyom 3–0 (1–0)

A KFC 3–1-es összesítéssel kiharcolták a bennmaradást a Niké Ligában