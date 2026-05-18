Tuboly Máté bekerült a Niké Liga tehetségeinek válogatottjába

DUDUCZ TIBOR
• Pozsony
2026.05.18. 12:26
Tuboly Máté (Fotó: DAC)
Tuboly Máté DAC Dunaszerdahely Niké Liga
Pozsonyban gálaest keretében zárták le a labdarúgó Niké Liga 2025–2026-os idényét. Az egyik kategóriában a magyar U21-es válogatott Tuboly Máté neve is felbukkant.

Ugyan még hátra van a Komárom és a Zólyom közötti osztályozó, a Ligás Klubok Uniója már ünnepélyesen lezárta a Niké Liga 2025–2026-os idényét Pozsonyban.

A szervezők több kategóriában is győztest hirdettek, a díjazottak között a többségi magyar tulajdonú klubok játékosai is szerepeltek. Az idény álomcsapatába bekerült a bajnoki ezüstérmes DAC két játékosa, Klemen Nemanic és Ammar Ramadan. Az idény felfedezettje a kassai Milan Simon Rehus lett. A fiatal játékos helyet kapott a Niké Liga tehetségeinek válogatottjában is, akárcsak a dunaszerdahelyi Tuboly Máté és Viktor Dukanovics.

Utóbbi válogatott a 2004-ben vagy később született olyan labdarúgókból áll össze, akik legalább ezer percet játszottak a bajnokságban. A válogatás az Opta–Stats Perform hivatalos mérkőzésadatai alapján készült.

„Boldog vagyok, hogy bekerültem a legjobb csapatba. Ez egyfajta visszajelzés arra, hogy jól végeztem a dolgomat. Nagyon örülök, hogy sok játékpercet kaptam a DAC-ban. Rengeteget dolgoztunk együtt a csapattal és a stábbal, sok munkát tettünk bele, amit sokan nem is látnak. Úgy érzem, az egyéni céljaimat sikerült elérnem ebben az idényben. Talán a végén még több játékperc is lehetett volna bennem, de így is elégedett vagyok. Az volt a célom, hogy minél többet fejlődjek ebben a bajnokságban, megszokjam ezt a szintet, és felkészüljek a következő lépésre” – nyilatkozta Tuboly Máté a Nemzeti Sportnak.

 

 

