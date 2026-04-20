Keddi sportműsor: elődöntő a Magyar Kupában; pályán a Real Madrid
ÁPRILIS 21., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.00: Budapest Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
34. FORDULÓ
21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
44. FORDULÓ
20.45: Leicester City–Hull City (Tv: Match4)
FRANCIA KUPA
ELŐDÖNTŐ
21.10: Lens–Toulouse
HORVÁT 1. HNL
31. FORDULÓ
18.45: Hajduk Split–NK Osijek
OLASZ KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Internazionale–Como (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)
19.00: Mallorca–Valencia
21.30: Girona–Betis
21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
Szerda, 0.30: Boston Red Sox–New York Yankees (Tv: Sport2)
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Kötöttfogású 60, 67, 72 (Váncza István), 82 (Lévai Zoltán), 97 kg (Szőke Alex)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Kötöttfogás 55, 63, 77, 87, 130 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők
KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
16.00: döntők
KOSÁRLABDA
NŐI VILÁGBAJNOKSÁG
18.00: a szeptemberi, berlini női vb csoportjainak sorsolása, Berlin (Tv: M4 Sport)
FÉRFI NB I
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
17.30: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)
18.00: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE
18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK
19.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
FÉRFI EUROLIGA
PLAY-IN, 1. FORDULÓ
20.00: Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia)
20.45: Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)
NBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 2.00: San Antonio Spurs–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1059 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
11.00 (Tv: Eurosport1)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
15.30 (Tv: Eurosport1)
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)
20.30 (Tv: Eurosport1)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
10.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló
12.10 körül: Udvardy Panna (2.)–Tyra Caterina Grant (olasz)
14.30 körül: Piros Zsombor–Dino Prizmic (horvát, 4.)
15.30 körül: Gálfi Dalma–Darja Vidmanová (cseh)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 4. FORDULÓ
20.30: Pro Recco (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Károlyi Andrea
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A BL-indulás függvényében megy vagy marad a futballista
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban
9.00: Kézilabda-összefoglaló Marosán Györggyel. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Út a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjébe
12.00: Bajnokok Szilágyi Dórával – Papp Orsolya
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: A legnagyobb fogás
13.30: Profil Csisztu Zsuzsával
14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.35: Szabadidő Keszi Dórával
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
15.00: Öttusa, beszélgetés a vk-győztes Guzi Blankával
15.30: Labdarúgás, Magyar Kupa-elődöntő előtt Borbola Bencével
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Kis Tamás, Somogyi Zsolt, Szegő Tibor
17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 1987
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Irány Amerika! – foci-vb-sorozat, 8. rész
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Jégkorong, beszélgetés Dabasi Rékával, a magyar női válogatott csatárával a múlt heti, budapesti divízió 1/A világbajnokságról. Kosárlabda, élő közvetítés az Alba Fehérvár–Atomerőmű férfi NB I-es negyeddöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea
18.40: Interjúk a Kézikeddről, az MKSZ által rendezett sajtóbeszélgetésről
19.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–ZTE Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc
20.30: Vízilabda, élő közvetítés a Pro Recco–Ferencváros férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
22.00: A nap értékteremtő anyagai, interjúi
22.30: Sportvilág