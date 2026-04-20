Keddi sportműsor: elődöntő a Magyar Kupában; pályán a Real Madrid

ÁPRILIS 21., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.00: Budapest Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

34. FORDULÓ

21.00: Brighton & Hove Albion–Chelsea (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

44. FORDULÓ

20.45: Leicester City–Hull City (Tv: Match4)

FRANCIA KUPA

ELŐDÖNTŐ

21.10: Lens–Toulouse

HORVÁT 1. HNL

31. FORDULÓ

18.45: Hajduk Split–NK Osijek

OLASZ KUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Internazionale–Como (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Osasuna (Tv: Spíler2)

19.00: Mallorca–Valencia

21.30: Girona–Betis

21.30: Real Madrid–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

Szerda, 0.30: Boston Red Sox–New York Yankees (Tv: Sport2)

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Kötöttfogású 60, 67, 72 (Váncza István), 82 (Lévai Zoltán), 97 kg (Szőke Alex)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Kötöttfogás 55, 63, 77, 87, 130 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

16.00: döntők

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG

18.00: a szeptemberi, berlini női vb csoportjainak sorsolása, Berlin (Tv: M4 Sport)

FÉRFI NB I

NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

17.30: Endo Plus Service-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/endo-plus-service-honved/)

18.00: Alba Fehérvár–Atomerőmű SE

18.30: DEAC–Kometa-KVGY Kaposvári KK

19.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

FÉRFI EUROLIGA

PLAY-IN, 1. FORDULÓ

20.00: Panathinaikosz (görög)–Monaco (francia)

20.45: Barcelona (spanyol)–Crvena zvezda (szerb)

NBA, RÁJÁTSZÁS

Szerda, 2.00: San Antonio Spurs–Portland TrailBlazers (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1059 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

11.00 (Tv: Eurosport1)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

15.30 (Tv: Eurosport1)

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

20.30 (Tv: Eurosport1)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

10.00: férfi egyes, selejtező, 2. forduló; női egyes, selejtező, 2. forduló

12.10 körül: Udvardy Panna (2.)–Tyra Caterina Grant (olasz)

14.30 körül: Piros Zsombor–Dino Prizmic (horvát, 4.)

15.30 körül: Gálfi Dalma–Darja Vidmanová (cseh)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 4. FORDULÓ

20.30: Pro Recco (olasz)–FTC-Telekom Waterpolo (Tv: Duna World) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Jó András, Károlyi Andrea

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A BL-indulás függvényében megy vagy marad a futballista

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Ujvári Máté a vonalban

9.00: Kézilabda-összefoglaló Marosán Györggyel. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Út a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjébe

12.00: Bajnokok Szilágyi Dórával – Papp Orsolya

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: A legnagyobb fogás

13.30: Profil Csisztu Zsuzsával

14.00: Fonák és tenyeres Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal

14.35: Szabadidő Keszi Dórával

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

15.00: Öttusa, beszélgetés a vk-győztes Guzi Blankával

15.30: Labdarúgás, Magyar Kupa-elődöntő előtt Borbola Bencével

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Kis Tamás, Somogyi Zsolt, Szegő Tibor

17.00: A BEK/BL-döntők felidézése, 1987

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Irány Amerika! – foci-vb-sorozat, 8. rész

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Jégkorong, beszélgetés Dabasi Rékával, a magyar női válogatott csatárával a múlt heti, budapesti divízió 1/A világbajnokságról. Kosárlabda, élő közvetítés az Alba Fehérvár–Atomerőmű férfi NB I-es negyeddöntőről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Károlyi Andrea

18.40: Interjúk a Kézikeddről, az MKSZ által rendezett sajtóbeszélgetésről

19.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Bp. Honvéd–ZTE Magyar Kupa-elődöntőről. Kommentátor: Regős László Pál, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

20.30: Vízilabda, élő közvetítés a Pro Recco–Ferencváros férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

22.00: A nap értékteremtő anyagai, interjúi

22.30: Sportvilág