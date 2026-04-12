Hétfői sportműsor: Kína ellen játszunk a női jégkorong-vb-n, Veszprém–Szeged rangadó a férfi kézi NB I-ben

A magyar női jégkorong-válogatott második csoportmérkőzését is lejátssza a divízió 1/A-as világbajnokságon, a mieink ellenfele ezúttal ezúttal Kína lesz. A férfi kézilabda NB I-ben csúcsrangadót rendeznek, a címvédő Veszprém a Szegedet látja vendégül. Az európai labdarúgó-elitligákban a Manchester United a Leeds Unitedet fogadja, míg az NB I-ben a Kisvárda a Debrecennel találkozik. Íme, a hétfői kiemelt sportműsor!

ÁPRILIS 12., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I

29. FORDULÓ

20.00: Kisvárda-Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) ANGOL PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

20.45: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4) OLASZ SERIE A

32. FORDULÓ

20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4) SPANYOL LA LIGA

31. FORDULÓ

21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK BASEBALL

MLB

22.00: Seattle Mariners–Houston Astros (Tv: Sport1) JÉGKORONG

Női divízió 1/A-as világbajnokság, Vasas Jégcentrum, 2. forduló

12.30: Szlovákia–Olaszország

16.00: Norvégia–Franciaország

19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n!

Erste Liga

Döntő, 3. mérkőzés

17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)

Svéd bajnokság, elődöntő

19.00: Lulea–Skelleftea (Tv: Sport1) KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1054 (Tv: Sport2) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés

19.00: Prestige Fitness Pénzügyőr SE–MÁV Előre Foxconn TENISZ

ATP 500-as torna, Barcelona

11.00: egyes, 1. forduló; páros. 1. forduló

ATP 500-as torna, München

11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Stuttgart

14.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Rouen

13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgó NB I-es hétvégi összefoglaló

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Sportpolitika, vendég: Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós

17.00: A BEK/BL-döntők története, 1979

17.20: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Szabó Szilvia

17.30: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Szeged férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

19.30: Jégkorong, élő közvetítés a Magyarország–Kína női Divízió 1/A vb-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Szalai Kristóf

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Kisvárda–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág