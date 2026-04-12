Hétfői sportműsor: Kína ellen játszunk a női jégkorong-vb-n, Veszprém–Szeged rangadó a férfi kézi NB I-ben
ÁPRILIS 12., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
29. FORDULÓ
20.00: Kisvárda-Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
ANGOL PREMIER LEAGUE
32. FORDULÓ
20.45: Manchester United–Leeds United (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
21.00: Levante–Getafe (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB
22.00: Seattle Mariners–Houston Astros (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
Női divízió 1/A-as világbajnokság, Vasas Jégcentrum, 2. forduló
12.30: Szlovákia–Olaszország
16.00: Norvégia–Franciaország
19.30: Magyarország–Kína – élőben az NSO-n!
Erste Liga
Döntő, 3. mérkőzés
17.30: Gyergyói HK (romániai)–Corona Brasov (romániai)
Svéd bajnokság, elődöntő
19.00: Lulea–Skelleftea (Tv: Sport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.45: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1054 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, elődöntő, 1. mérkőzés
19.00: Prestige Fitness Pénzügyőr SE–MÁV Előre Foxconn
TENISZ
ATP 500-as torna, Barcelona
11.00: egyes, 1. forduló; páros. 1. forduló
ATP 500-as torna, München
11.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Stuttgart
14.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Rouen
13.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgó NB I-es hétvégi összefoglaló
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Szöllősi György a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az elmúlt hét legfontosabb, magyar érdekeltségű sporteseményei
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögetőkocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Sportpolitika, vendég: Szalay-Berzeviczy Attila, a BOM elnöke
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Ballai Attila, L. Pap István, Szűcs Miklós
17.00: A BEK/BL-döntők története, 1979
17.20: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Szabó Szilvia
17.30: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Szeged férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs, Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
19.30: Jégkorong, élő közvetítés a Magyarország–Kína női Divízió 1/A vb-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Szalai Kristóf
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Kisvárda–Debrecen NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág