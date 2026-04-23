Csütörtöki sportműsor: birkózóink a tiranai Eb-n, teniszezőink a madridi mestertornán szerepelnek

V. B.
2026.04.23. 00:37
null
Címkék
sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Csütörtökön rendezik a labdarúgó Német Kupa második elődöntőjét, míg a spanyol élvonalban három mérkőzésre kerül sor. Birkózóink a tiranai Európa-bajnokságon, teniszezőink a madridi mestertornán szerepelnek. A magyar férfi jégkorong-válogatott Svájccal játszik felkészülési mérkőzést, a One Veszprém HC a Csurgót fogadja a férfi kézilabda NB I-ben. Emellett szerepel még a kiemelt sportprogramban darts, golf, kajak-kenu, kerékpár, röplabda, súlyemelés és sznúker is.

 ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

NÉMET KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.45: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Sport2)

ROMÁN LIGA 2
RÁJÁTSZÁS, FELSŐHÁZ, 6. FORDULÓ
16.15: FC Bihor–Sepsi OSK

SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 32. FORDULÓ
20.00: Szpartak Szubotica–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK  

BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Női 53 kg (Terék Gerda), 57 kg (Dollák Tamara), 62 kg (Elekes Enikő), 65 kg, 72 kg (Pók Karolina) 
10.30: selejtezők, negyeddöntők 
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 50 kg, 55 kg, 59 kg, 68 kg (Szabados Noémi), 76 kg 
10.30: vigaszág 
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 12. forduló, Liverpool (Tv: Sport1)

GOLF
PGA TOUR
21.00: New Orleans Classic, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.45: Svájc–Magyarország, Biel

KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
Férfi K–1 500 méter
  9.00: előfutamok
11.05: középfutamok
16.30: döntő

KERÉKPÁR
TOUR OF THE ALPS
13.35: férfiverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK
FÉRFI BUNDESLIGA
18.45: Füchse Berlin–Gummersbach (Tv: Sport2)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1061 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness Pénzügyőr
A 9–13. HELYÉRT
20.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE

SÚLYEMELÉS 
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
  6.30: férfi 88 kg
  8.00: női 77 kg

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
14.00 (Tv: Eurosport1)
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

TENISZ 
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
11.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló
11.00 után: Fucsovics Márton–Pablo Carreno Busta (spanyol)
11.00 után: Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)
11.00 után: Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (fülöp-szigeteki, török)
12.30 után: Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai)
12.30 után: Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)
19.00 után: Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Vendégünk Mayer Fruzsina, a jégkorong-válogatott játékosa
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám 
  9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2026-os divízió 1/A női jégkorong-világbajnokság
12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége az ifjúsági olimpiai bajnok tornász, Balázs Krisztián
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20, kézilabda-magazin
14.35: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István 
15.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-elődöntő után
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kis Tamás, L. Pap István
17.00: A BEK/BL-döntők története, 1989
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: Football Forum Hungary után, vendég: Dudás Hunor
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Vendégünk Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki a soproni országos bajnokságot értékeli
19.00: A labdarúgó Magyar Kupa két döntősének útja a fináléig
19.30: Interjú a Diósgyőr megbízott vezetőedzőjével, Takács Péterrel
20.00: Szabályváltozás a Formula–1-ben: miről szól és miért van rá szükség?
20.30: Interjúk a londoni asztalitenisz-csapat-vb kerethirdetéséről
21.00: Napi aktualitások
22.00: Beszélgetés Halmosi Péterrel
22.30: Sportvilág

 

Legfrissebb hírek

Szerdai sportműsor: FTC–ETO elődöntő a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
Tegnap, 0:05

Keddi sportműsor: elődöntő a Magyar Kupában; pályán a Real Madrid

Minden más foci
2026.04.20. 23:48

Heti program: Magyar Kupa, NB I, elitligák és női kézi BL

Labdarúgó NB I
2026.04.20. 06:43

Hétfői sportműsor: a Vasas bebiztosíthatja feljutását az NB I-be

Minden más foci
2026.04.20. 00:50

Vasárnapi sportműsor: ETO FC–Ferencváros aranyrangadó az NB I-ben, negyeddöntők a női kézi BL-ben

Minden más foci
2026.04.19. 00:01

Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, Veszprém–Szeged a férfi kézi MK-ban, Magyarország–Norvégia a női hoki-vb-n

Minden más foci
2026.04.17. 23:26

Pénteki sportműsor: Újpest–Nyíregyháza az NB I-ben, Magyarország–Olaszország a női jégkorong-vb-n

Minden más foci
2026.04.16. 23:17

Csütörtöki sportműsor: Európa-liga- és Konferencialiga-negyeddöntő

Minden más foci
2026.04.16. 00:08
Ezek is érdekelhetik