Csütörtöki sportműsor: birkózóink a tiranai Eb-n, teniszezőink a madridi mestertornán szerepelnek

ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

NÉMET KUPA

ELŐDÖNTŐ

20.45: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Sport2)

ROMÁN LIGA 2

RÁJÁTSZÁS, FELSŐHÁZ, 6. FORDULÓ

16.15: FC Bihor–Sepsi OSK

SPANYOL LA LIGA

33. FORDULÓ

19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)

20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)

21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 32. FORDULÓ

20.00: Szpartak Szubotica–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BIRKÓZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Női 53 kg (Terék Gerda), 57 kg (Dollák Tamara), 62 kg (Elekes Enikő), 65 kg, 72 kg (Pók Karolina)

10.30: selejtezők, negyeddöntők

16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)

Női 50 kg, 55 kg, 59 kg, 68 kg (Szabados Noémi), 76 kg

10.30: vigaszág

18.00: döntők (Tv: M4 Sport)

DARTS

PREMIER LEAGUE

20.00: 12. forduló, Liverpool (Tv: Sport1)

GOLF

PGA TOUR

21.00: New Orleans Classic, 1. nap (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.45: Svájc–Magyarország, Biel

KAJAK-KENU

VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED

Férfi K–1 500 méter

9.00: előfutamok

11.05: középfutamok

16.30: döntő

KERÉKPÁR

TOUR OF THE ALPS

13.35: férfiverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK

FÉRFI BUNDESLIGA

18.45: Füchse Berlin–Gummersbach (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1061 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness Pénzügyőr

A 9–13. HELYÉRT

20.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE

SÚLYEMELÉS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI

6.30: férfi 88 kg

8.00: női 77 kg

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

14.00 (Tv: Eurosport1)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.00 (Tv: Eurosport1)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID

11.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló

11.00 után: Fucsovics Márton–Pablo Carreno Busta (spanyol)

11.00 után: Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)

11.00 után: Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (fülöp-szigeteki, török)

12.30 után: Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai)

12.30 után: Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)

19.00 után: Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Mayer Fruzsina, a jégkorong-válogatott játékosa

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2026-os divízió 1/A női jégkorong-világbajnokság

12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége az ifjúsági olimpiai bajnok tornász, Balázs Krisztián

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20, kézilabda-magazin

14.35: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-elődöntő után

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kis Tamás, L. Pap István

17.00: A BEK/BL-döntők története, 1989

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.35: Football Forum Hungary után, vendég: Dudás Hunor

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Vendégünk Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki a soproni országos bajnokságot értékeli

19.00: A labdarúgó Magyar Kupa két döntősének útja a fináléig

19.30: Interjú a Diósgyőr megbízott vezetőedzőjével, Takács Péterrel

20.00: Szabályváltozás a Formula–1-ben: miről szól és miért van rá szükség?

20.30: Interjúk a londoni asztalitenisz-csapat-vb kerethirdetéséről

21.00: Napi aktualitások

22.00: Beszélgetés Halmosi Péterrel

22.30: Sportvilág