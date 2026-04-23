Csütörtöki sportműsor: birkózóink a tiranai Eb-n, teniszezőink a madridi mestertornán szerepelnek
ÁPRILIS 23., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
NÉMET KUPA
ELŐDÖNTŐ
20.45: VfB Stuttgart–Freiburg (Tv: Sport2)
ROMÁN LIGA 2
RÁJÁTSZÁS, FELSŐHÁZ, 6. FORDULÓ
16.15: FC Bihor–Sepsi OSK
SPANYOL LA LIGA
33. FORDULÓ
19.00: Levante–Sevilla (Tv: Spíler2)
20.00: Rayo Vallecano–Espanyol (Tv: Spíler1)
21.30: Oviedo–Villarreal (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 32. FORDULÓ
20.00: Szpartak Szubotica–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BIRKÓZÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA
Női 53 kg (Terék Gerda), 57 kg (Dollák Tamara), 62 kg (Elekes Enikő), 65 kg, 72 kg (Pók Karolina)
10.30: selejtezők, negyeddöntők
16.45: elődöntők (Tv: M4 Sport)
Női 50 kg, 55 kg, 59 kg, 68 kg (Szabados Noémi), 76 kg
10.30: vigaszág
18.00: döntők (Tv: M4 Sport)
DARTS
PREMIER LEAGUE
20.00: 12. forduló, Liverpool (Tv: Sport1)
GOLF
PGA TOUR
21.00: New Orleans Classic, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.45: Svájc–Magyarország, Biel
KAJAK-KENU
VÁLOGATÓVERSENY, SZEGED
Férfi K–1 500 méter
9.00: előfutamok
11.05: középfutamok
16.30: döntő
KERÉKPÁR
TOUR OF THE ALPS
13.35: férfiverseny, 4. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: One Veszprém HC–Csurgói KK
FÉRFI BUNDESLIGA
18.45: Füchse Berlin–Gummersbach (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1061 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 3. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
20.00: Vegyész RC Kazincbarcika–Prestige Fitness Pénzügyőr
A 9–13. HELYÉRT
20.00: Vidux-Szegedi RSE–Swissten Dág KSE
SÚLYEMELÉS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BATUMI
6.30: férfi 88 kg
8.00: női 77 kg
SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
14.00 (Tv: Eurosport1)
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
20.00 (Tv: Eurosport1)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, MADRID
11.00: férfi egyes, 1. forduló; női egyes, 2. forduló, páros, 1. forduló
11.00 után: Fucsovics Márton–Pablo Carreno Busta (spanyol)
11.00 után: Bondár Anna–Elina Szvitolina (ukrán, 7.)
11.00 után: Stollár Fanny, Csan Hao-csing (magyar, tajvani)–Alexandra Eala, Zeynep Sönmez (fülöp-szigeteki, török)
12.30 után: Marozsán Fábián–Ethan Quinn (amerikai)
12.30 után: Gálfi Dalma–Anna Kalinszkaja (orosz, 22.)
19.00 után: Udvardy Panna–Mirra Andrejeva (orosz, 9.)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Mayer Fruzsina, a jégkorong-válogatott játékosa
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2026-os divízió 1/A női jégkorong-világbajnokság
12.00: Bajnokok: Szegő Tibor vendége az ifjúsági olimpiai bajnok tornász, Balázs Krisztián
12.40: Nemzeti sportkrónika
14.00: 40x20, kézilabda-magazin
14.35: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, Magyar Kupa-elődöntő után
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Kis Tamás, L. Pap István
17.00: A BEK/BL-döntők története, 1989
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.35: Football Forum Hungary után, vendég: Dudás Hunor
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Vendégünk Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya, aki a soproni országos bajnokságot értékeli
19.00: A labdarúgó Magyar Kupa két döntősének útja a fináléig
19.30: Interjú a Diósgyőr megbízott vezetőedzőjével, Takács Péterrel
20.00: Szabályváltozás a Formula–1-ben: miről szól és miért van rá szükség?
20.30: Interjúk a londoni asztalitenisz-csapat-vb kerethirdetéséről
21.00: Napi aktualitások
22.00: Beszélgetés Halmosi Péterrel
22.30: Sportvilág