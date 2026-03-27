Sporttörténeti ritkaság: Messi az első aktív játékos, akiről lelátószektort neveztek el

A sport világában megszokott, hogy csak pályafutásuk után neveznek el bármit kiemelkedő sportemberekről. Lionel Messi esete azonban különleges, hisz a 38 éves argentin klasszisnak még tart a pályafutása. Az argentin világbajnok tiszteletére az április 4-én átadásra kerülő Nu Stadium egy Leo Messi nevezetű szektorral büszkélkedhet majd, jelentette be a klub a hivatalos oldalán.

„Hagyományosan a tiszteletadás a múltat tartja szem előtt, nosztalgiából, emlékekből épül fel. Ez a helyzet viszont más. Ez a jelenben születik, abból, ami most történik. Amit érzünk minden egyes alkalommal, amikor Leo a pályára lép” – olvasható az Inter Miami weboldalán közzétett közleményben.

Messi 2023 nyarán érkezett David Beckham csapatához, ahol hamar bizonyította különleges képességeit. 94 meccsen 82 gólt és 53 gólpasszt jegyezve ő lett az Inter Miami valaha volt legeredményesebb játékosa. Az addig trófea nélküli Inter Miami Messi érkezése óta négy trófeát is ünnepelhetett: 2023-ban a League Cupot, 2024-ben az MLS alapszakaszát, míg 2025-ben a Keleti konferencia bajnoki címét és az MLS Cupot nyerte meg a Lionel Messi vezérelte csapat. Messi 2024-ben és 2025-ben is elnyerte a Landon Donovanről elnevezett legértékesebb játékosnak járó díjat.

Az Inter Miami jövő szombaton az Austin FC ellen játssza első meccsét 26 700 férőhelyes új stadionjában.