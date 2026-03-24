Játékvezetés: Káprály Mihály U21-es Eb-selejtezőt vezet

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapján számolt be róla, hogy magyar játékvezetői négyes dirigálja a Gibraltár–Bulgária U21-es Eb-selejtezőt március 27-én.

Az összecsapást Káprály Mihály vezeti, akinek ez lesz a második meccse a selejtezőkön, korábban az I-csoportban a Belgium–Dánia mérkőzésen fújta a sípot.

A 35 éves magyar játékvezető munkáját Buzás Balázs, Albert István és Derdák Marcell segíti, munkájukat az északír Andrew Davey ellenőrzi.

A B-csoportban Gibraltár mind a hat mérkőzését elveszítette, míg Bulgária az öt mérkőzésen gyűjtött hét pontjával a negyedik helyen áll.