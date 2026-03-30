Berke Balázs Topolyán vezet válogatott mérkőzést

Szerbia kedden 18 órakor Topolyán fogadja Szaúd-Arábia válogatottját, és az UEFA közleménye szerint magyar játékvezetői hármas működik közre a mérkőzésen.

Az összecsapást Berke Balázs vezeti, aki mindkét válogatottnak először dirigál a felnőttek között, a szerbeknek 2021 szeptemberében már vezetett egy Ukrajna elleni (0–1) U21-es Eb-selejtezőt.

A 42 éves játékvezető munkáját Tóth II Vencel és Kóbor Péter segíti az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezetői feladatkört a szerb Predrag Janjus tölti be.