Berke Balázs Topolyán vezet válogatott mérkőzést

2026.03.30. 09:26
Berke Balázs felkészülési mérkőzést vezet (Fotó: Czinege Melinda)
Szaúd-Arábia Szerbia játékvezetés Berke Balázs
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közlése szerint magyar játékvezetői hármas működik közre a keddi Szerbia–Szaúd-Arábia felkészülési mérkőzésen.

Szerbia kedden 18 órakor Topolyán fogadja Szaúd-Arábia válogatottját, és az UEFA közleménye szerint magyar játékvezetői hármas működik közre a mérkőzésen.

Az összecsapást Berke Balázs vezeti, aki mindkét válogatottnak először dirigál a felnőttek között, a szerbeknek 2021 szeptemberében már vezetett egy Ukrajna elleni (0–1) U21-es Eb-selejtezőt.

A 42 éves játékvezető munkáját Tóth II Vencel és Kóbor Péter segíti az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezetői feladatkört a szerb Predrag Janjus tölti be.

 

