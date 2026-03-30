Berke Balázs Topolyán vezet válogatott mérkőzést
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) közlése szerint magyar játékvezetői hármas működik közre a keddi Szerbia–Szaúd-Arábia felkészülési mérkőzésen.
Szerbia kedden 18 órakor Topolyán fogadja Szaúd-Arábia válogatottját, és az UEFA közleménye szerint magyar játékvezetői hármas működik közre a mérkőzésen.
Az összecsapást Berke Balázs vezeti, aki mindkét válogatottnak először dirigál a felnőttek között, a szerbeknek 2021 szeptemberében már vezetett egy Ukrajna elleni (0–1) U21-es Eb-selejtezőt.
A 42 éves játékvezető munkáját Tóth II Vencel és Kóbor Péter segíti az oldalvonal mellett, míg a negyedik játékvezetői feladatkört a szerb Predrag Janjus tölti be.
Gyász: elhunyt a legidősebb magyar FIFA-játékvezető
Ezek is érdekelhetik