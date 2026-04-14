Férfi kézi: eltiltották a csalással vádolt északmacedón játékvezetői párost

Mint ismert, az év eleji Európa-bajnokság előtt felmerült, hogy a két játékvezető manipulálta a felkészülésükről készült felvételeket, ezért – miután a Sportradar arról tájékoztatta a szövetséget, hogy a felvételeket valóban manipulálták – az EHF törölte a párost a kontinenstorna játékvezetői listájáról.

Az EHF mindkét játékvezetőt az első döntéstől számítva két évre eltiltotta minden szövetségen belüli tisztség viselésétől, valamint bármilyen EHF-eseményen való részvételtől, miután kiderült, hogy rendkívül sportszerűtlenül jártak el – olvasható a közleményben.

Az EHF továbbá mindkét játékvezetőre ötezer eurós bírságot szabott ki a szövetség viselkedési kódexének megsértéséért. A döntés ellen az érintettek hét napon belül fellebbezhetnek.