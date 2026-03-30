Rúsz Márton újabb utánpótlás Eb-selejtezőt vezet

2026.03.30. 12:18
Rúsz Márton Ausztriában vezet (Fotó: Czinege Melinda)
Rúsz Márton játékvezetés U21-es Eb-selejtező
Kedden Rúsz Márton vezeti az Ausztria–Fehéroroszország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőt.

Berke Balázs mellett Rúsz Márton is nemzetközi mérkőzést vezet kedden, a 31 éves magyar játékvezető az Ausztria–Fehéroroszország U21-es Eb-selejtezőn fújja a sípot Riedben.

Rúsz márciusban két U17-es Eb-selejtezőt vezetett: Észak-Írország Spanyolországtól 2–0-ra, Törökországtól 4–0-ra kapott ki.

A 2025 óta FIFA-kerettag Rúsz másodszor vezet az U21-es selejtezőkön, szeptemberben a gól nélküli döntetlennel zárult Bosznia-Hercegovina–Izrael összecsapáson dirigált.

Riedben Rúsz munkáját Szert Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő és Kovács Imre segíti.

