Rúsz Márton újabb utánpótlás Eb-selejtezőt vezet
Kedden Rúsz Márton vezeti az Ausztria–Fehéroroszország U21-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőt.
Berke Balázs mellett Rúsz Márton is nemzetközi mérkőzést vezet kedden, a 31 éves magyar játékvezető az Ausztria–Fehéroroszország U21-es Eb-selejtezőn fújja a sípot Riedben.
Rúsz márciusban két U17-es Eb-selejtezőt vezetett: Észak-Írország Spanyolországtól 2–0-ra, Törökországtól 4–0-ra kapott ki.
A 2025 óta FIFA-kerettag Rúsz másodszor vezet az U21-es selejtezőkön, szeptemberben a gól nélküli döntetlennel zárult Bosznia-Hercegovina–Izrael összecsapáson dirigált.
Riedben Rúsz munkáját Szert Balázs, Vígh-Tarsonyi Gergő és Kovács Imre segíti.
Gyász: elhunyt a legidősebb magyar FIFA-játékvezető
Labdarúgó NB I
2026.02.19. 15:52
A DVSC-nek elege lett Rúsz Márton játékvezetőből
Labdarúgó NB I
2026.02.03. 09:56
Ukrán játékvezető a Ferencváros csütörtöki El-mérkőzésén
Európa-liga
2026.01.20. 15:15
Ezek is érdekelhetik