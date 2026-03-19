„Ezért is egyedülálló Leo” – Cristiano Ronaldo után Messi is elérte a 900 gólos határt

Lionel Messi már tinédzser kora óta megállás nélkül lövi a gólokat, amivel párhuzamosan újabb és újabb rekordokat állít fel. 17 évesen ő vált a Barcelona történelmének legfiatalabb gólszerzőjévé. Ekkor szerezte első gólját abból a 672-ből, amit 17 évig tartó barcelonai pályafutása alatt lőtt. 778 alkalommal lépett pályára a katalánok színeiben, ezalatt tíz La Liga-bajnoki címhez, hét Király Kupa-győzelemhez és három FIFA-klubvilágbajnoki trófeához segítve a csapatot. 2021 augusztusában a PSG-hez igazolt, ahol ugyan csak két idényt töltött, de 75 mérkőzésen 32 találatot ért el Neymar és Kylian Mbappé oldalán. Franciaország után az amerikai kontinensre igazolt, ahol David Beckham csapatát, az Inter Miamit erősíti, melyben már 81-szer volt eredményes. Az argentin klasszis eközben 196 meccsen ölthette magára a nemzeti mezt, melyeken 115-ször talált a kapuba és még világbajnokságot is nyert (2022).

— ESPN FC (@ESPNFC) March 18, 2026

Messi 755 gólt a bal lábával, 111-et a jobb lábával szerzett, 30-at fejelt, és négy találat esik az egyéb kategóriába

724-szer a tizenhatoson belülről, 176-szor a tizenhatoson kívülről volt eredményes

112 tizenegyes- és 70 szabadrúgásgólt szerzett

A legtöbb gólt a Sevilla ellen szerezte (38). Az andalúzok után az Atlético Madrid (32), a Valencia (31), az Athletic Biblao (29) és a Real Madrid (26) következik. Messi rekordjai Az Opta statisztikái nyomán

Messi rekordjai sem maradhatnak említés nélkül: 2012-ben 91 gólt szerzett, ezzel neki van a legtöbb találata egy naptári évet tekintve. Szintén ő volt az a játékos, aki a Bajnokok Ligájában leggyorsabban eljutott száz gólig, mindössze 123 mérkőzésre volt ehhez szüksége.

🚨🇦🇷 Lionel Messi reaches 9️⃣0️⃣0️⃣ career goals at 38 years old!



⚽️💙❤️ 672 Barcelona

⚽️❤️💙 32 Paris St Germain

⚽️💗🇺🇸 79 Inter Miami

⚽️🤍💙 115 Argentina pic.twitter.com/M2lkoDrAYY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2026

Korábbi csapattársa, jelenlegi edzője, Javier Mascherano Messit a „páratlan” szóval illette. „Egy kiváltságos néző vagyok, se több, se kevesebb. Nem sokat segítettem neki a gólszerzésben, sem gólpasszokkal, sem most edzőként. Szerencsém volt, hogy a legtöbb, vagyis sok gólt, amit szerzett, sokkal közelebbről láthattam, mint ti, és ez egy kiváltság. A szám, amiről beszélünk, őrületes, és ezért is egyedülálló Leo” – idézi a BBC Javier Mascheranót.

Habár párja valóban nincs, vetélytársa akad Cristiano Ronaldo személyében, aki 965-ször rakta le a névjegyét. Ketten együtt 13 aranylabdát nyertek, a futball történelem legjobbjaiként emlegetik őket. Cristiano Ronaldo 2024 szeptemberében, a Horvátország elleni válogatott találkozón érte el a 900-as mérföldkövet. A portugál és az argentin sztár után az aktív játékosok közül Robert Lewandowskinak van a legtöbb gólja (747).

Pelé profi pályafutása során (1956–1977) 1363 mérkőzésen összesen 1279 gólt szerzett. Ebbe beleszámolják a felkészülési és bemutató meccseket is, a hivatalos adatok a hivatalos gólszámát gyakran 767-nek adják meg 831 mérkőzésen; a Santosban 643 gólt, míg a brazil válogatottban 77-et szerzett.