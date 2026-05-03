Szuperliga: Radnicski Kragujevac–Topolya

2026.05.03. 19:23
Fotó: Facebook, FK TSC
Radnicski Kragujevac Szuperliga Topolya
A Topolya a Radnicski Kragujevac vendége lesz a szerb labdarúgó-bajnokság (Szuperliga) alsóházi rájátszásának negyedik fordulójában. A mérkőzés alakulása folyamatosan frissülő cikkünkben követhető.

SZUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ
Radnicski Kragujevac–Topolya 1–0 – ÉLŐ
Kragujevac, Csika Dacsa Stadion. Vezeti: Sztanko Osztacsanin.
Radnicski: Lijeszkics – Cosic, Szimovics, Marjanovics, B. Kovacsevics – Tomics, Ben Hasszin – M. Cissé, Szahli, Evandro – Szokler. Vezetőedző: Szlavko Matics.
Topolya: N. Szimics – Satara, Capan, Roux, Urosevics – A. Petrovics, Jovicsics – Torodoszki, Sz. Mladenovics, D. Szavics – B. Petrovics. Vezetőedző: Tomiszlav Szivics.
Gólszerző: Szimovics (7.)

 

 

