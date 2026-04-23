Lamine Yamal idénye véget ért, a vb-n tér vissza – hivatalos

2026.04.23. 14:26
Lamine Yamal sérülés Barcelona
A spanyol élvonalban (La Liga) érdekelt FC Barcelona a hivatalos honlapján közölte, hogy megsérült Lamine Yamal combhajlító izma a bal lábában – olvasható a klub hivatalos honlapján.

Mint ismert, a 18 éves szélső a szerda esti, Celta Vigo elleni meccsen a győzelmet érő tizenegyesébe sérült bele. Az FC Barcelona közleményében megerősíti, hogy a „konzervatív kezelést” kapó Yamal az idény hátralevő meccsein már nem lép pályára, de a nyári világbajnokságon várhatóan bevethető lesz.

 

