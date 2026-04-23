Lamine Yamal idénye véget ért, a vb-n tér vissza – hivatalos

Mint ismert, a 18 éves szélső a szerda esti, Celta Vigo elleni meccsen a győzelmet érő tizenegyesébe sérült bele. Az FC Barcelona közleményében megerősíti, hogy a „konzervatív kezelést” kapó Yamal az idény hátralevő meccsein már nem lép pályára, de a nyári világbajnokságon várhatóan bevethető lesz.

The tests carried out have confirmed that first-team player Lamine Yamal has a hamstring injury in his left leg (biceps femoris muscle).



The player will follow a conservative treatment plan. Lamine Yamal will miss the remainder of the season, and he is expected to be available…