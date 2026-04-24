Yamal a sérüléséről: Ez nem a vég, hanem csak egy szünet

A Celta Vigo elleni szerdai bajnoki mérkőzésen a Barcelona egyetlen találatát szerző Lamine Yamal lesérült, miközben elvégezte a később három pontot érő tizenegyest. Csütörtökön megállapították, hogy a combhajlító izma sérült meg, ami 5-6 hét kihagyással is járhat.

A sérülés idő előtt véget vetett Yamal kiváló idényének, amelyben 24 gólt szerzett és 17 gólpasszt osztott ki minden sorozatot figyelembe véve. A Barcelona színeiben már nem bizonyíthat többet a hátralévő mérkőzéseken, ám a világbajnokságra újult erővel térhet vissza.

„A sérülés miatt nem lehetek a pályán, pont akkor, amikor mindennél jobban szeretnék… Ez elmondhatatlanul fáj. Fáj, hogy nem tudok a csapattársaimmal együtt küzdeni, hogy nem segíthetem őket, amikor szükségük van rám, de bízom bennük, és tudom, hogy a hátralévő meccseken a lelküket is beleadják majd. Ha nem a pályán, akkor kívülről támogatom majd őket. Ez nem a vég, hanem csak egy szünet. Erősebben, még több akarattal térek majd vissza, a következő idény még jobb lesz. Köszönöm az üzeneteket, Visca Barca!” – írta ki közösségi oldalára a 18 éves tehetség.

A spanyol válogatottnál már tűkön ülve várták a híreket Yamal sérülését illetően, ezért megnyugvást hozott, hogy a fiatal szélső visszatérését június elejére jósolják. Így a spanyolok Zöld-foki-szigetek elleni nyitó mérkőzésén akár már ott is lehet a kezdőcsapatban.