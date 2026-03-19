Messi jubileumi gólt szerzett, de így sem jutott tovább az Inter Miami

Az Inter Miami az odavágón gól nélküli döntetlent ért el a Nashville otthonában, így a visszavágón hazai pályán harcolhatta volna ki a továbbjutást.

Jól is kezdett a floridai csapat, a hetedik percben Sergio Reguilón Lionel Messi átvette, majd a bal sarokba lőtt. Ám a 74. percben Cristian Espinoza kihasználta, hogy Dayne St. Clair a saját védőitől akadályozva röviden ütötte ki a labdát, így négy méterről a kapuba bombázott, kiharcolva a tennessee-eknek a továbbjutást.

Messi 38 évesen és 9 hónaposan, az 1142. meccsén jutott el a 900. góljáig. Csak Cristiano Ronaldo állt előtte az örökranglistán 965-tel, míg a harmadik helyezett Pelé (762) jócskán lemaradt.

Messi a Barcelonában 672 gólt szerzett, a PSG-ben 32-t, az Inter Miamiban pedig 81-et. Az argentin válogatottban 115 találata van.

CONCACAF BAJNOKOK KUPÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Inter Miami (amerikai)–Nashville (amerikai) 1–1

Tj: a Nashville 1–1-gyel, idegenben lőtt góllal

Club América (mexikói)–Philadelphia Union (amerikai) 1–1

Tj: a Club América 2–1-gyel

Seattle Sounders (amerikai)–Vancouver (kanadai) 2–1

Tj: a Seattle 5–1-gyel

Toluca (mexikói)–San Diego (amerikai) 4–0

Tj: a Toluca 6–3-mal.