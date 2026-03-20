Wayne Rooney Neymarról: Sosem volt világklasszis játékos

L. Á. B.
2026.03.20. 17:29
Neymar sosem volt azonos szinten Messivel és Cristiano Ronaldóval, állítja Wayne Rooney (Fotó: Getty Images)
Wayne Rooney szerint Neymar sosem volt világklasszis játékos, illetve mindig csak Lionel Messi árnyékában kullogott.

A SkyBet The Overlap című podcastjében kérdezték meg a Manchester United egykori ikonikus támadóját, Wayne Rooney-t arról, hogy mit gondol Neymarról. 

„Kedvelem Neymart, de sosem volt világklasszis játékos, nem úgy, mint Messi vagy Cristiano” – jelentette ki a United volt csatára. 

A véleménye újra lángra lobbantotta a futballvilág egyik folyton visszatérő vitáját: vajon Neymar egy szinten volt-e Lionel Messivel és Cristiano Ronaldóval fénykorában?

Neymar a Barcelonában töltött időszakában az MSN (Messi, Suárez, Neymar) támadóhármas részeként fontos szerepet töltött be a klubnál. Kulcsember volt a 2014–2015-ös idényben, mely során a Bajnokok Ligája-, a Király-kupa- és a spanyol bajnoki trófeát is a magasba emelhette a Barcelona színeiben. Rooney azonban úgy gondolja, hogy a játékos még ezen időszakában sem volt igazán különleges. 

„Jó volt a Barcelonában, de mindig csak Messi árnyékában kullogott” – jegyezte meg Rooney. 

A kritika ellenére Neymar statisztikái másról árulkodnak: bajnoki címek Brazíliában, Spanyolországban és Franciaországban is, nem beszélve a válogatottbeli fontos szerepéről. A brazil támadó egyéni teljesítményét sem szabad szó nélkül hagyni, ugyanis 730 mérkőzésen 440 gólt és 250 gólpasszt ért el. A brazil nemzeti csapatban 79 találata van, amivel Pelét megelőzve ő lett Brazília mindenkori legtöbb gólt szerző játékosa.

 

