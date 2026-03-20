Edzőt cserélt Neymar mélyrepülésben lévő brazil csapata

2026.03.20. 11:21
null
Cuca az Atlético Mineiro vezetőedzőjeként 2025 nyarán (Fotó: Getty Images)
Santos Cuca Neymar
Edzőcsere történt Neymar csapatánál, a Santosnál a brazil labdarúgó-bajnokságban: Juan Pablo Vojvodát menesztették, Cucát pedig kinevezték csütörtökön.

Cuca korábban már háromszor (2008, 2018, 2020–2021) dolgozott a Santos vezetőedzőjeként.

A Santos magyar idő szerint csütörtökre virradóra hazai pályán 2–1-re kikapott az Internacionaltól, és Juan Pablo Vojvodát olyan sebességgel rúgták ki, hogy a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón sem lehetett ott.

Az argentin tréner hét hónapja irányította a Santost; az idén 15 tétmérkőzésből csupán négyet nyert meg a csapat, a paulista bajnokságból a második ligás Novorizontino ejtette ki a negyeddöntőben, míg az országos bajnokságban hét meccsen szerzett hat ponttal csupán a 16. helyen áll.

A 62 éves Cuca számos nagy brazil klub szakmai munkáját irányította, a Palmeirassal (2016) és az Atlético Mineiróval (2021) országos bajnok lett, utóbbival elhódította a Libertadores-kupát is (2013).

 

Santos Cuca Neymar
