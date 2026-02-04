Nemzeti Sportrádió

UEFA Ifjúsági Liga: Puskás Akadémia–Sporting

Vágólapra másolva!
2026.02.04. 16:25
null
Nagy a küzdelem a pályán (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Sporting CP Puskás Akadémia ifi BL élő közvetítés Sporting UEFA Ifjúsági Liga
A Puskás Akadémia U19-es csapata a nyolcaddöntőbe jutásért lép pályára az UEFA Ifjúsági Ligában, ehhez a portugál Sportingot kell legyőznie Felcsúton. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Puskás Akadémia FC–Sporting CP (portugál) 1–1 (0–0) – ÉLŐ
Felcsút, Pancho Aréna, 16.30 (Tv: Sport1). Vezeti: Lukasz Kuzma (lengyel)
Puskás Akadémia: Bozó – Lakatos K., Pál P., Csiszár – Budai, Ásványi, Varga Zs., Magyarics – Mondovics, Zahorán (Krupa, 60.), Husztej (Kőszegi-Hoffmann, 80.). Edző: Babó Levente
Sporting: Gouveia – Afonso Lee, L. Domínguez, Mota – D. Costa, Bafdili, Felicíssimo, F. Goncalves, D. Tomás (M. Almeida, 62.) – G. Silva (D. Lopes, 79.), Ferreira (Kissanga, 62.). Edző: Joao Giao
Gólszerző: Budai (66.), ill. F. Goncalves (53.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

Sporting CP Puskás Akadémia ifi BL élő közvetítés Sporting UEFA Ifjúsági Liga
Legfrissebb hírek

Ásványi Domonkos: Remek csapat a Sporting, de nem félünk tőle

Bajnokok Ligája
9 órája

Labdarúgás: egy bravúrra a történelmi sikertől a Puskás U19-es csapata

Utánpótlássport
Tegnap, 17:39

Ifjúsági BL: Kovács Bendegúz triplázott a Dortmund ellen

Légiósok
Tegnap, 16:14

A Kecskemét a végére felőrölte a Szegedet

Labdarúgó NB II
2026.02.01. 16:55

A hosszabbításban bukott két pontot a Vasas Csákváron

Labdarúgó NB II
2026.02.01. 16:52

Djokovics egy szetten át bírta a csodateniszt, Alcaraz megcsinálta a karrier Grand Slamet!

Tenisz
2026.02.01. 12:50

Sergio Navarro: Amikor öt percet kell várni egy tizenegyes lecsekkolására, annak már semmi köze a futballhoz

Labdarúgó NB I
2026.02.01. 08:43

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Labdarúgó NB I
2026.01.31. 20:23
Ezek is érdekelhetik