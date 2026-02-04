UEFA Ifjúsági Liga: Puskás Akadémia–Sporting

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Puskás Akadémia FC–Sporting CP (portugál) 1–1 (0–0) – ÉLŐ

Felcsút, Pancho Aréna, 16.30 (Tv: Sport1). Vezeti: Lukasz Kuzma (lengyel)

Puskás Akadémia: Bozó – Lakatos K., Pál P., Csiszár – Budai, Ásványi, Varga Zs., Magyarics – Mondovics, Zahorán (Krupa, 60.), Husztej (Kőszegi-Hoffmann, 80.). Edző: Babó Levente

Sporting: Gouveia – Afonso Lee, L. Domínguez, Mota – D. Costa, Bafdili, Felicíssimo, F. Goncalves, D. Tomás (M. Almeida, 62.) – G. Silva (D. Lopes, 79.), Ferreira (Kissanga, 62.). Edző: Joao Giao

Gólszerző: Budai (66.), ill. F. Goncalves (53.)

Cikkünk folyamatosan frissül...