Elődöntőbe jutott a KHG Kaposvár a női röplabda Challenge-kupában

A somogyi csapat nem akarta a véletlenre bízni a továbbjutást, ezért alaposan megnyomták az első játszmát és szinte végig vezetve nyerték az első szettet. Ettől elbizonytalanodtak a hazaiak, s a második játszmában mindössze 13 pontig jutottak. Ezzel már a továbbjutás sorsa is eldőlt, így Vincent Lacombe vezetőedző a következő szettben a cserejátékosokat küldte pályára – a csapat liberója, a korábbi utánpótlás válogatott Szerencsés Mimi például átló poszton lett bevetve –, így a szlovén csapatnak összejött a szépítés, azonban a negyedik szettben pontot tettek a meccs végére is a kaposvári lányok.

A KNRC-nek a mostani bravúr, azaz a négy közé jutás a 2020–2021-es idényben sikerült, míg egy éve a Vasas Óbuda játszhatott a fináléba kerülésért a CEV-kupában.

A kaposváriak ellenfele az elődöntőben az az olasz Vallefoglia lesz, amely kettős győzelemmel búcsúztatta a spanyol Emalsa Gran Canariát, s amely egy fordulóval korábban a Fatum Nyíregyházát ejtette ki.

RÖPLABDA, CHALLENGE-KUPA, NŐK. NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

GEN-I VOLLEY NOVA GORICA (szlovén)–KHG KAPOSVÁRI NRC 1:3 (–20, –13, 16, –14)

Továbbjutott: a Kaposvár kettős győzelemmel (6:1-es szettarány)

MESTERMÉRLEG

Vincent Lacombe: – Büszke vagyok a lányokra, fókuszáltan, minőségi játékkal rukkoltunk elő a mérkőzés kezdetekor, ami továbbjutást ért. Nem minden évben van magyar csapat nemzetközi top négyben, és erre most büszkék lehetünk, hogy ez az egy magyar csapat idén a Kaposvár!