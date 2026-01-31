Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Fameyeh (80.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Nagy bejelentés Újpesten: a német sajtó megpendítette, hogy az Augsburg kötelékébe tartozó Arne Maier aláír a lila-fehéreknél. Utóbb kiderült, a német korosztályos válogatottal 2021-ben U21-es Európa-bajnoki címet szerző 27 éves középpályás megérkezett Magyarországra, hogy szignózza szerződését. A klub különleges módját választotta a bemutatásának: az új szerzemény a Puskás Akadémia elleni mérkőzés szünetében a játékoskijáróból előlépve integetett a szurkolóknak és fogadta a lelátóról érkező köszöntéseket. Alighanem Dárdai Pál sportigazgató személye a kulcs az átigazolásban, a futballista ugyanis a Hertha neveltje. Tapasztalatból nem szenved hiányt, 184 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, csakhogy az utóbbi időszakban sokat volt sérült, az idényben egy bajnokin játszott.
Tapasztalt Bundesliga-középpályás érkezik Újpestre – sajtóhír
Értelemszerűen rá még nem számíthatott Szélesi Zoltán vezetőedző, a Puskás Akadémia elleni bajnokin azonban egy másik, Németországból érkező futballistát a kezdő tizenegybe jelölt: az Eintracht Frankfurttól kölcsönvett Fenyő Noah először lépett pályára a Szusza Ferenc Stadionban, az U21-es válogatott alapembere Tom Lacoux párjaként játszott. „Fiatalperces” labdarúgó a felcsútiaknál is akadt: a sérüléséből felépülő Michael Okeke védekező középpályásként, az NB I-ben először kezdő Mondovics Kevin a támadósorban kapott helyet.
Noha a Puskás Akadémia – a rá jellemző módon – igyekezett magasan letámadva labdát szerezni, a mérkőzés elején az Újpest előtt adódtak a nagy helyzetek. A 4. percben Matija Ljujics szabadrúgása után Szappanos Péter a levegőben úszva tolta ki a jobb felső sarok elől a labdát az alapvonalon túlra, majd a szögletet követően váratlan kombináció végén a szerb középpályásra jött ki a figura, ám balszerencséjére a lécet találta el. Az iramot nem érhette kritika, a játék színvonala azonban nem volt magas. A csapatok sikeres támadásépítések híján egymás hibáit próbálták kihasználni, csakhogy sok volt mindkét oldalon a pontatlanság, a kapuk alig forogtak veszélyben. A játékrész feléhez érve a hazaiak szakmai stábja igyekezett kihasználni a Nagy Zsolt ápolása miatti szünetet (a fejét találta el a labda), Fenyő Noah, Tom Lacoux és Fiola Attila kapott a kispadnál eligazítást, ám hiába adták át a tanácsokat társaiknak, ezután sem lett gördülékenyebb az együttes támadójátéka. A vendégek sem lehettek elégedettek a saját teljesítményükkel, mindössze a jobb szélen szerepeltetett Lukács Dániel megiramodásaiból tudtak veszélyeztetni.
„Nem érzem jól magam – mondta Nagy Zsolt lapunknak, akit azután kerestünk meg, hogy nem futott ki a második félidőre. – Fenyő Noah lövésénél a labda eltalálta a tarkómat, és utána nem éreztem jól magam. A csapatorvosunk megvizsgált, majd abban maradtunk, hogy elővigyázatosságból nem folytatom. Lehet, hogy enyhe agyrázkódást szenvedtem.”
A kényszerű lépés miatt Lukács Dániel átment a bal szélre, míg a jobb oldalon a csereként érkező Mikael Soisalo rohamozott, de ennek eleinte nem volt foganatja. Az Újpest sem húzott meg sok váratlant a támadóharmadban, ezért az 59. percben Szélesi Zoltán pályára vezényelte a szintúgy új szerzemény Nejc Gradisart. A 68. percben Aljosa Matko a hónap legszebb gólját szerezhette volna meg: Ljujics ívelése után a szlovén szélső kapásból, külsővel vette célba a kaput, ám Szappanos óriásit vetődve bal kézzel a léc fölé tolta a labdát.
Mindennek jelentősége volt, mert a 80. percben Miael Soisalo remekül ment el a jobb szélen, és a középre ívelése után Joel Fameyeh parádés kapáslövésével vezetést szerzett a PAFC – a ghánai csatár túlzott gólöröme sárga lapot ért, a lelátóról érkező huhogás azonban méltatlan volt. A gól döntött a három pontról, a hazai rohamok ugyanis a hajrában hatástalanok voltak. Az Újpest idén szerzett egy ponttal fordul rá a Ferencváros elleni rangadóra, míg a Puskás Akadémia győzelmével zárkózik az élmezőnyhöz. 0–1
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
20
11
6
3
41–20
+21
39
|2. Paksi FC
19
10
6
3
41–27
+14
36
|3. Debreceni VSC
20
10
5
5
31–25
+6
35
|4. Ferencvárosi TC
19
10
4
5
36–21
+15
34
|5. Puskás Akadémia
20
9
4
7
26–25
+1
31
|6. Kisvárda
19
8
3
8
24–32
–8
27
|7. Zalaegerszegi TE
19
7
6
6
30–26
+4
27
|8. MTK Budapest
20
7
3
10
37–42
–5
24
|9. Újpest FC
20
6
5
9
28–34
–6
23
|10. Diósgyőri VTK
19
4
6
9
26–33
–7
18
|11. Nyíregyháza Spartacus
19
3
6
10
20–35
–15
15
|12. Kazincbarcika
20
4
2
14
20–40
–20
14