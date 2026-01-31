Nemzeti Sportrádió

Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

2026.01.31. 20:23
Ljujics (88) volt a legaktívabb újpesti (Fotó: Czinege Melinda)
A labdarúgó NB I 20. fordulójában a Puskás Akadémia 1–0-ra nyert az Újpest otthonában. A lila-fehérek az első percekben jól játszottak, Ljujics a kapufát is eltalálta. A későbbiekben nagy helyzet egyik csapat sem alakult ki, főleg az Újpest távoli lövései jelentettek veszélyt. A hajrában szép gólt szereztek a vendégek, és elvitték a három pontot a fővárosból.

 

LABDARÚGÓ NB I
20. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4078 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Fameyeh (80.)

Nagy bejelentés Újpesten: a német sajtó megpendítette, hogy az Augsburg kötelékébe tartozó Arne Maier aláír a lila-fehéreknél. Utóbb kiderült, a német korosztályos válogatottal 2021-ben U21-es Európa-bajnoki címet szerző 27 éves középpályás megérkezett Magyarországra, hogy szignózza szerződését. A klub különleges módját választotta a bemutatásának: az új szerzemény a Puskás Akadémia elleni mérkőzés szünetében a játékoskijáróból előlépve integetett a szurkolóknak és fogadta a lelátóról érkező köszöntéseket. Alighanem Dárdai Pál sportigazgató személye a kulcs az átigazolásban, a futballista ugyanis a Hertha neveltje. Tapasztalatból nem szenved hiányt, 184 mérkőzésen lépett pályára a Bundesligában, csakhogy az utóbbi időszakban sokat volt sérült, az idényben egy bajnokin játszott.

Labdarúgó NB I
10 órája

Tapasztalt Bundesliga-középpályás érkezik Újpestre – sajtóhír

A Herthában nevelkedő Arne Maier 184-szer lépett pályára a német élvonalban.

Értelemszerűen rá még nem számíthatott Szélesi Zoltán vezetőedző, a Puskás Akadémia elleni bajnokin azonban egy másik, Németországból érkező futballistát a kezdő tizenegybe jelölt: az Eintracht Frankfurttól kölcsönvett Fenyő Noah először lépett pályára a Szusza Ferenc Stadionban, az U21-es válogatott alapembere Tom Lacoux párjaként játszott. „Fiatalperces” labdarúgó a felcsútiaknál is akadt: a sérüléséből felépülő Michael Okeke védekező középpályásként, az NB I-ben először kezdő Mondovics Kevin a támadósorban kapott helyet.

Noha a Puskás Akadémia – a rá jellemző módon – igyekezett magasan letámadva labdát szerezni, a mérkőzés elején az Újpest előtt adódtak a nagy helyzetek. A 4. percben Matija Ljujics szabadrúgása után Szappanos Péter a levegőben úszva tolta ki a jobb felső sarok elől a labdát az alapvonalon túlra, majd a szögletet követően váratlan kombináció végén a szerb középpályásra jött ki a figura, ám balszerencséjére a lécet találta el. Az iramot nem érhette kritika, a játék színvonala azonban nem volt magas. A csapatok sikeres támadásépítések híján egymás hibáit próbálták kihasználni, csakhogy sok volt mindkét oldalon a pontatlanság, a kapuk alig forogtak veszélyben. A játékrész feléhez érve a hazaiak szakmai stábja igyekezett kihasználni a Nagy Zsolt ápolása miatti szünetet (a fejét találta el a labda), Fenyő Noah, Tom Lacoux és Fiola Attila kapott a kispadnál eligazítást, ám hiába adták át a tanácsokat társaiknak, ezután sem lett gördülékenyebb az együttes támadójátéka. A vendégek sem lehettek elégedettek a saját teljesítményükkel, mindössze a jobb szélen szerepeltetett Lukács Dániel megiramodásaiból tudtak veszélyeztetni.

fotó 2026.01.31.

NB I, 20. forduló: Újpest–Puskás Akadémia 0–1 (Fotók: Czinege Melinda)

„Nem érzem jól magam – mondta Nagy Zsolt lapunknak, akit azután kerestünk meg, hogy nem futott ki a második félidőre. – Fenyő Noah lövésénél a labda eltalálta a tarkómat, és utána nem éreztem jól magam. A csapatorvosunk megvizsgált, majd abban maradtunk, hogy elővigyázatosságból nem folytatom. Lehet, hogy enyhe agyrázkódást szenvedtem.”

A kényszerű lépés miatt Lukács Dániel átment a bal szélre, míg a jobb oldalon a csereként érkező Mikael Soisalo rohamozott, de ennek eleinte nem volt foganatja. Az Újpest sem húzott meg sok váratlant a támadóharmadban, ezért az 59. percben Szélesi Zoltán pályára vezényelte a szintúgy új szerzemény Nejc Gradisart. A 68. percben Aljosa Matko a hónap legszebb gólját szerezhette volna meg: Ljujics ívelése után a szlovén szélső kapásból, külsővel vette célba a kaput, ám Szappanos óriásit vetődve bal kézzel a léc fölé tolta a labdát.

Mindennek jelentősége volt, mert a 80. percben Miael Soisalo remekül ment el a jobb szélen, és a középre ívelése után Joel Fameyeh parádés kapáslövésével vezetést szerzett a PAFC – a ghánai csatár túlzott gólöröme sárga lapot ért, a lelátóról érkező huhogás azonban méltatlan volt. A gól döntött a három pontról, a hazai rohamok ugyanis a hajrában hatástalanok voltak. Az Újpest idén szerzett egy ponttal fordul rá a Ferencváros elleni rangadóra, míg a Puskás Akadémia győzelmével zárkózik az élmezőnyhöz. 0–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

20

11

6

3

41–20

+21 

39 

  2. Paksi FC

19

10

6

3

41–27

+14 

36 

  3. Debreceni VSC

20

10

5

5

31–25

+6 

35 

  4. Ferencvárosi TC

19

10

4

5

36–21

+15 

34 

  5. Puskás Akadémia

20

9

4

7

26–25

+1 

31 

  6. Kisvárda

19

8

3

8

24–32

–8 

27 

  7. Zalaegerszegi TE

19

7

6

6

30–26

+4 

27 

  8. MTK Budapest

20

7

3

10

37–42

–5 

24 

  9. Újpest FC

20

6

5

9

28–34

–6 

23 

10. Diósgyőri VTK

19

4

6

9

26–33

–7 

18 

11. Nyíregyháza Spartacus

19

3

6

10

20–35

–15 

15 

12. Kazincbarcika

20

4

2

14

20–40

–20 

14 

 

 

