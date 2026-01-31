Fameyeh remek gólja döntött, a Puskás Akadémia nyert Újpesten

Értelemszerűen rá még nem számíthatott Szélesi Zoltán vezetőedző, a Puskás Akadémia elleni bajnokin azonban egy másik, Németországból érkező futballistát a kezdő tizenegybe jelölt: az Eintracht Frankfurttól kölcsönvett Fenyő Noah először lépett pályára a Szusza Ferenc Stadionban, az U21-es válogatott alapembere Tom Lacoux párjaként játszott. „Fiatalperces” labdarúgó a felcsútiaknál is akadt: a sérüléséből felépülő Michael Okeke védekező középpályásként, az NB I-ben először kezdő Mondovics Kevin a támadósorban kapott helyet.

Noha a Puskás Akadémia – a rá jellemző módon – igyekezett magasan letámadva labdát szerezni, a mérkőzés elején az Újpest előtt adódtak a nagy helyzetek. A 4. percben Matija Ljujics szabadrúgása után Szappanos Péter a levegőben úszva tolta ki a jobb felső sarok elől a labdát az alapvonalon túlra, majd a szögletet követően váratlan kombináció végén a szerb középpályásra jött ki a figura, ám balszerencséjére a lécet találta el. Az iramot nem érhette kritika, a játék színvonala azonban nem volt magas. A csapatok sikeres támadásépítések híján egymás hibáit próbálták kihasználni, csakhogy sok volt mindkét oldalon a pontatlanság, a kapuk alig forogtak veszélyben. A játékrész feléhez érve a hazaiak szakmai stábja igyekezett kihasználni a Nagy Zsolt ápolása miatti szünetet (a fejét találta el a labda), Fenyő Noah, Tom Lacoux és Fiola Attila kapott a kispadnál eligazítást, ám hiába adták át a tanácsokat társaiknak, ezután sem lett gördülékenyebb az együttes támadójátéka. A vendégek sem lehettek elégedettek a saját teljesítményükkel, mindössze a jobb szélen szerepeltetett Lukács Dániel megiramodásaiból tudtak veszélyeztetni.