Labdarúgás: egy bravúrra a történelmi sikertől a Puskás U19-es csapata

Szerda délután fél 5-kor fogadja a Puskás Akadémia a portugál Sporting futballcsapatát az U19-es UEFA Ifjúsági Ligában a legjobb tizenhat közé jutásért. A felcsúti együttes a selejtezőben kétszer is tizenegyesekkel ment tovább: előbb a norvég Brann Bergent, majd a bukaresti Steauát ejtette ki. Így Babó Levente vezetőedző csapata – a 2024/25-ös évadhoz hasonlóan – kvalifikált a harminckét csapatos főtáblára. Az együttes az előző kiírásban az angol Aston Villától kapott ki az első fordulóban, azt megelőzően pedig mindössze egyszer menetelt magyar csapat a legjobb harminckettőig: az MTK Budapest a 2022/23-as évadban az Ajax ellen esett ki.

Amennyiben a Puskás Akadémia szerdán legyőzné a Sportingot, a sorozat történetének legjobb magyar szereplését produkálná.

Könnyű dolguk nem lesz a felcsúti fiataloknak: a Sporting veretlenül, három győzelemmel és három döntetlennel zárta a ligaszakaszt, a megszerzett tizenkét pont a tizenkettedik helyre volt elég. A lisszaboniak legyőzték 3–2-re a kazah Kajrat Almatit, 2–1-re a francia Olympique Marseille-t és szintén 2–1-re a belga Club Brugge csapatát, míg ikszeltek a német Bayern Münchennel (3–3), valamint két olasz gárdával, a Napolival (1–1) és a Juventusszal (2–2). A Sporting a 2022/23-as évadban érte el a legjobb eredményt az UEFA Ifjúsági Ligában, akkor egészen az elődöntőig jutott. A portugál U19-es élvonal alapszakaszában a déli csoport harmadik helyén végzett az együttes a Benfica és a Leiria mögött, előbbivel a rájátszás első mérkőzésén, január 24-én 2–2-es döntetlent játszott.

A Sporting veretlenül zárta az alapszakaszt a BL-ágon Forrás: Sporting CP

Az UEFA Ifjúsági Liga lebonyolítása kissé szövevényes. Az első szakasz két ágon zajlik: a Bajnokok Ligájába kvalifikált csapatok U19-es alakulatai a felnőttekéhez hasonló szisztémában játszanak hat mérkőzést, a harminchat gárda közül huszonkettő jut tovább. A bajnoki ágon az egyes nemzetek korosztályos bajnokai indulhatnak, onnan tíz csapat kerül a legjobb harminckettő közé. Ez utóbbiban egyenes kieséses rendszerben zajlik a küzdelem, két párharcot kell megnyerni a főtábla eléréshez, amelyen találkoznak egymással a két ágról bejutott csapatok, és ettől kezdve már egyetlen meccsen dől el a továbbjutás.

Ahogyan azt már említettük, a magyar együttesek még soha nem jutottak a nyolcaddöntőig és az ideivel együtt összesen háromszor játszhattak a legjobb harminckettő között.

A szomszédos országok egy részében azért nem ennyire kivételes, hogy megélik a playoffot a csapatok.

Az ifi BL 2013 óta tartó történetében az ukránok tizenháromszor, az osztrákok tizenkétszer jutottak a főtáblára, a Red Bull Salzburg ráadásul négyszer végzett dobogón, 2017-ben pedig Európa csúcsára is felért. A horvát alakulatok hétszer, a szlovákok négyszer, a szerbek pedig kétszer meneteltek legalább a harminckettőig. A románok egyszer, míg a szlovénok még soha nem játszhattak a legjobb tizenhat közé kerülésért.

Az eddigi negyvennégy dobogós helyezés közül tizennyolcat az Ibériai-félsziget csapatai szereztek meg: tízet a spanyolok, nyolcat a portugálok. Az angolok ötször jutottak a legjobb négybe – a kétszeres győztes Chelsea négyszer, a Manchester City egyszer –, az olaszok pedig az osztrákokkal megegyezően négyszer. A Salzburg mellett a további szomszédaink még kétszer remekeltek: a 2022/23-as évadban a horvát Hajduk Split a döntőig masírozott, akárcsak 2014/15-ben az ukrán Sahtar Donyeck.

A legnagyobb magyar siker a 2006-os születésű Yaakobishvili Áron nevéhez kötődik, aki a 2024/25-ös kiírásban aranyérmes FC Barcelona kapusaként ért fel a csúcsra.

Yaakobishvili Áron az egyetlen magyar győztes az UEFA Ifjúsági Ligában Forrás: FC Barcelona

Az ígéret kilenc meccsen védett, ezeken összesen tizenegyszer találtak a hálójába, két találkozót pedig kapott gól nélkül zárt. Az utánpótlás-válogatott kapus tavaly nyár óta a spanyol másodosztályban szereplő FC Andorra csapatát erősíti.

(Kiemelt képünkön: Ásványi Domonkos lőtte be az utolsó tizenegyest Steaua ellen Forrás: Puskás Akadémia)