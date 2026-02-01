Nemzeti Sportrádió

A Kecskemét felőrölte a végére a Szegedet

2026.02.01. 16:55
Ekkora különbségre senki sem számított a csapatok között (Fotó: Reti Attila/KTE)
NB II élő közvetítés Szeged Kecskemét
A labdarúgó NB II 16. fordulójában a Kecskemét hazai pályán 4–0-ra győzte le a Szegedet. Korán vezetést szerzett a KTE, Eördögh András már az 5. percben betalált. A második félidőben Pálinkás Gergő duplázott és a frissen igazolt Szabó Bálint is betalált a kiütéses győzelmet arató hazaiaknál.

 

LABDARÚGÓ NB II
16. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 4–0 (1–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1269 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István, Sinkovicz Dániel)
KTE: Varga B. - Szűcs Sz., Belényesi, Debreceni Á. - Győrfi (Bolgár, 60.), Haris (Derekas, 74.), Kovács B., Eördögh - Banó-Szabó (Nistor, 74.), Czékus (Szabó B., 60.) - Pálinkás (Bolyki, 80.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Szeged: Veszelinov - Szabó Á. (Sándor M., 41.), Zvekanov (Tóth-Gábor, 66.), Vágó, Kalmár (Rjaskó, a szünetben), Kurdics - Márkvárt, Holman, Bodnár B. (Mádi, 66.) - Novák, Borvető. Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Eördögh (5.), Pálinkás (74., 77. - az elsőt 11-esből), Szabó B. (84.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kecskeméti TE nagy reményekkel vágott neki a tavaszi szezonnak, míg a Szeged sok hiányzója miatt felforgatott csapattal érkezett a Széktói Stadionba. A KTE gyorsan vezetést szerzett Eördögh András révén, ezt követően viszont kiegyenlített volt a találkozó, a Szegednek is voltak veszélyes momentumai. 

A Kecskemét (lilában) a vártnál simábban nyert (Fotó: Reti Attila/KTE)

A második félidő elején Pálinkás Gergő rögtön büntetőt hagyott ki, ebben az időszakban egy kicsit jobban nyomott a vendég gárda. Kijött azonban a szorításból a KTE és Pálinkás Gergő második büntetőjével lezárta a mérkőzést igazából. A hajrában összeomlott a Szeged, sorra alakította ki a helyzeteket a Kecskemét, melynél a debütáló Szabó Bálint előbb újabb gólt rúgatott Pálinkás Gergővel, a végén pedig maga zárta le a meccset. A Kecskemét megérdemelten nyert. 4–0

A Szeged nem tudott lépést tartani a lila-fehérekkel (Fotó: Reti Attila/KTE)

PERCRŐL PERCRE

 

NB II élő közvetítés Szeged Kecskemét
