Távozik a Csíkszereda középső védője – hivatalos

2026.02.02. 12:56
Maks Celic távozik a Csíkszeredától (Fotó: FK Csíkszereda)
A román labdarúgó-bajnokságban (Superliga) szereplő FK Csíkszereda a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be Maks Celic távozását.

Hétfőn kora délután a Csíkszereda beszámolt Maks Celic távozásáról, a horvát középső védő nem egészen fél év után távozik a székelyföldiektől.

Celic augusztus végén érkezett a bosnyák Borac Banja Lukától, és ezt követően alapembernek számított, kilenc bajnokin kapott szerepet.

A 29 éves labdarúgó azonban a három 2026-os bajnoki egyikén sem kapott lehetőséget, és csak egyszer volt ott a keretben. Távozásának hátterében vélhetően az áll, hogy a Csíkszeredánál így fel tudnak szabadítani egy légiósnak járó helyet.

A klubbal kapcsolatos hír, hogy a székelyföldiek szerződtethetik Kleinheisler Lászlót és Tajti Mátyást is, előbbinek nyár óta nincs csapata, utóbbi pénteken bontott szerződést az Újpesttel.

 

 

