Távozik a Csíkszereda középső védője – hivatalos
A román labdarúgó-bajnokságban (Superliga) szereplő FK Csíkszereda a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be Maks Celic távozását.
Hétfőn kora délután a Csíkszereda beszámolt Maks Celic távozásáról, a horvát középső védő nem egészen fél év után távozik a székelyföldiektől.
Celic augusztus végén érkezett a bosnyák Borac Banja Lukától, és ezt követően alapembernek számított, kilenc bajnokin kapott szerepet.
A 29 éves labdarúgó azonban a három 2026-os bajnoki egyikén sem kapott lehetőséget, és csak egyszer volt ott a keretben. Távozásának hátterében vélhetően az áll, hogy a Csíkszeredánál így fel tudnak szabadítani egy légiósnak járó helyet.
A klubbal kapcsolatos hír, hogy a székelyföldiek szerződtethetik Kleinheisler Lászlót és Tajti Mátyást is, előbbinek nyár óta nincs csapata, utóbbi pénteken bontott szerződést az Újpesttel.
