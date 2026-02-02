Távozik a Csíkszereda középső védője – hivatalos

Hétfőn kora délután a Csíkszereda beszámolt Maks Celic távozásáról, a horvát középső védő nem egészen fél év után távozik a székelyföldiektől.

Celic augusztus végén érkezett a bosnyák Borac Banja Lukától, és ezt követően alapembernek számított, kilenc bajnokin kapott szerepet.

A 29 éves labdarúgó azonban a három 2026-os bajnoki egyikén sem kapott lehetőséget, és csak egyszer volt ott a keretben. Távozásának hátterében vélhetően az áll, hogy a Csíkszeredánál így fel tudnak szabadítani egy légiósnak járó helyet.

A klubbal kapcsolatos hír, hogy a székelyföldiek szerződtethetik Kleinheisler Lászlót és Tajti Mátyást is, előbbinek nyár óta nincs csapata, utóbbi pénteken bontott szerződést az Újpesttel.