Anderson Ceará duplázott, ismét nyert a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

26. FORDULÓ

FK Csíkszereda–UTA Arad 2–0 (2–0)

Csíkszereda, Városi Stadion. Vezette: Moroita

Csíkszereda: Pap – Pászka, Kabashi, Csürös, Trif – Végh (Palmes, 43.), Veres – Anderson Ceará (Loeper, a szünetben), Gustavo Cabral (Jebari, a szünetben), Bota (Noveli, 76.) – Eppel (Nagy Z., 65.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

UTA: Tordai – Iacob, Poulolo (Cionisz, 68.), Poszpelov, Alomerovic – Van Durmen (Mino, a szünetben), Odada (Hrezdac, a szünetben) – Taroi (Barbu, a szünetben), Roman, Costache (Gojkovics, a szünetben) – Abdallah. Vezetőedző: Adrian Mihalcea

Gólszerző: Anderson Ceará (16., 35.)

Az alig két napja aláíró Kleinheisler Lászlót máris tartalékként nevezte, bár végül nem küldte pályára Ilyés Róbert, az FK vezetőedzője, akinek kezdőjében Pászka Lóránd, Végh Bence és Eppel Márton szerepelt az anyaországi játékosok közül. A csíkiak az első perctől kezdve elfogadták az ezúttal is Zsóri Dániel nélkül kiálló aradiak mezőnyfölényét, és könnyedén hárították az UTA sorozatos pontrúgásaiból érkező beíveléseket. A nyomás alól kiszabadulva viszont egyből betaláltak: Végh Bence labdaszerzése után Anderson Ceará indult el a jobb szélen, majd középre vágva a tizenhatos vonaláról a hosszú alsó sarokba tekerte a labdát.

A brazil szélsőt annyira feldobta a gól, hogy saját térfeléről is kapura lőtt, de ugyanúgy célt tévesztett, mint az első félidő egyetlen nagy vendéghelyzeténél az ötösről fölé durrantó Hakim Abdallah. Anderson Ceará azonban nem adta fel, és miután elcsente Richard Odadától a labdát, 23 méterről újabb mértanian pontos lövést küldött a jobb alsóba – idénybeli ötödik gólját is a tizenhatoson kívülről szerezve.

A kétgólos előny azonban áldozatokat is követelt az FK részéről, előbb Végh Bencét, majd szünetben Andersont is le kellett cserélni húzódás miatt – meg is szűnt nélküle a székelyföldiek támadójátéka: Eppel, majd az őt váltó Nagy Zoárd sem kapott kellő támogatást az előrevágott labdákért folyó küzdelmében. A védelem azonban állta a sarat, bár Adrian Mihalcea, az UTA szakvezetője négy friss játékost is beküldött a második félidőre. Pap Eduardnak ugyan az első 45 perccel ellentétben már bőven akadt védenivalója a csíki kapuban, Abdallah közeli lövése is elakadt benne, majd lábbal hárította Alin Roman erős, lapos próbálkozását. Abdallah fejjel, 3 méterről sem találta el a szeredai kaput, David Barbut pedig Pászka blokkolta az ötösön, így a Csíkszereda már nyolc egységgel előzi meg a kiesőhelyen álló Hermannstadtot. 2–0