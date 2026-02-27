Az UEFA elnöke válaszolt Schmidt Ádámnak a Kompany-ügyben

Vincent Kompany a múlt héten pénteken, sajtótájékoztatón reagált a Vinícius Júniort ért lisszaboni incidensre, ami miatt később az UEFA vizsgálatot is elrendelt. A Bayern München vezetőedzője a mondandójában negatív példaként említette Magyarországot: „Európában még ma is vannak országok, amelyekben bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – mondta Vincent Kompany.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfőn a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy levelet írt Aleksander Ceferinnek, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnökének a belga szakvezető megbélyegző kijelentései miatt.

Erre érkezett most meg Ceferintől a válasz, amelynek tartalmáról Schmidt Ádám számolt be a közösségi oldalán.

„Megköszöni a tájékoztatást, amit az üggyel kapcsolatosan nyújtottunk felé, másfelől ő is elítéli a rasszizmus és a kirekesztés bármilyen formáját, és aggályosnak tart bármilyen alaptalan híresztelést. A levélben tájékoztat arról is, hogy megkeresi a Bayern München labdarúgócsapatát és Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökét is azért, hogy ezt az ügyet teljeskörűen kivizsgálják. A vizsgálat végeredményéről majd tájékoztatást ad.”