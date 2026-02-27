Nemzeti Sportrádió

Az UEFA elnöke válaszolt Schmidt Ádámnak a Kompany-ügyben

R. P.R. P.
2026.02.27. 13:27
null
Schmidt Ádám (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Bayern München Csányi Sándor Vincent Kompany UEFA Aleksander Ceferin Schmidt Ádám MLSZ Vinícius
Aleksander Ceferin, az Európai Labdarúgó-szövetség elnöke válaszolt Schmidt Ádám levelére, amelyet a sportért felelős államtitkár Vincent Kompanynak, a Bayern München vezetőedzőjének megbélyegző kijelentései miatt írt neki.

 

Vincent Kompany a múlt héten pénteken, sajtótájékoztatón reagált a Vinícius Júniort ért lisszaboni incidensre, ami miatt később az UEFA vizsgálatot is elrendelt. A Bayern München vezetőedzője a mondandójában negatív példaként említette Magyarországot: „Európában még ma is vannak országok, amelyekben bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – mondta Vincent Kompany.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hétfőn a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy levelet írt Aleksander Ceferinnek, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnökének a belga szakvezető megbélyegző kijelentései miatt.

Erre érkezett most meg Ceferintől a válasz, amelynek tartalmáról Schmidt Ádám számolt be a közösségi oldalán.

„Megköszöni a tájékoztatást, amit az üggyel kapcsolatosan nyújtottunk felé, másfelől ő is elítéli a rasszizmus és a kirekesztés bármilyen formáját, és aggályosnak tart bármilyen alaptalan híresztelést. A levélben tájékoztat arról is, hogy megkeresi a Bayern München labdarúgócsapatát és Csányi Sándort, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökét is azért, hogy ezt az ügyet teljeskörűen kivizsgálják. A vizsgálat végeredményéről majd tájékoztatást ad.”

Kapcsolódó tartalom

Vinícius-botrány: Kompany negatív példaként említette Magyarországot a rasszizmus kapcsán

„Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre.”

„Fel kell emelni a szavunk” – Schmidt Ádám levelet írt az UEFA elnökének Vincent Kompany kijelentései miatt

A sportért felelős államtitkár videóban reagált a Bayern München vezetőedzőjének megbélyegző mondataira.

Nem érti Kompany vádjait a Fradi légiósa

Elton Acolatse az FTC-n kívül a Diósgyőrben is játszott Magyarországon, de semmilyen rasszista inzultus nem érte.

Gleofilo Vlijter: A bőrszín nem számít, nekem egyetlen szín fontos, a lila

„Őszintén szóval, amióta Magyarországra jöttem, semmilyen formában nem találkoztam a rasszizmussal.”

 

Bayern München Csányi Sándor Vincent Kompany UEFA Aleksander Ceferin Schmidt Ádám MLSZ Vinícius
Legfrissebb hírek

Schmidt Ádám: Van még tennivalónk, de érdemi alternatívát tudunk nyújtani a virtuális térrel szemben

Egyéb egyéni
18 órája

Az egész rendszer a felnőttválogatottat szolgálja – új irány az utánpótlásban

Magyar válogatott
20 órája

Nem érti Kompany vádjait a Fradi légiósa

Labdarúgó NB I
22 órája

Teljes a mezőny, ez a 16 csapat várja a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének pénteki sorsolását

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 23:55

Az UEFA nem engedi pályára lépni Gianluca Prestiannit a Real Madrid ellen – hivatalos

Bajnokok Ligája
2026.02.25. 16:22

Az ETO és a Videoton is szektorbezárást kapott a két csapat kupameccse nyomán

Labdarúgó NB I
2026.02.24. 21:41

NFL: a Detroit lesz az egyik csapat, amely Münchenben játszik az ősszel

Amerikai sportok
2026.02.24. 16:04

Schmidt Ádám: 2022 óta közel megháromszoroztuk a fogyatékos sport támogatását

Egyéb egyéni
2026.02.23. 21:45
Ezek is érdekelhetik