Schmidt Ádám: Van még tennivalónk, de érdemi alternatívát tudunk nyújtani a virtuális térrel szemben

A 2010 óta eltelt időszakban a magyar sportban elért legfontosabb eredményeket hivatott bemutatni a Sportinfó 2026, az a sportszakmai fórum, amelynek legújabb eseményét ezúttal Győr-Moson-Sopron vármegye székhelyén, Győrben rendeztek meg. A városban az előző másfél évtizedben a női kézilabdacsapat volt a középpontban (hét BL-győzelem), mellé ebben az idényben felért a labdarúgás, lehet, hogy pont az ETO FC lesz az a csapat, amelyik hosszú évek után letaszítja a trónról az FTC-t.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár sportszakmai találkozóra invitálta a vármegye sportéletének szereplőit, ennek a helyszíne az Olimpiai Sportpark volt. A sportvezető felvezetőjével kezdődött a fórum, Széchenyi István inspiráló gondolataival nyitotta a beszédét: „A magyarság feladata a szép és sikeres jövő építése.”

„A sport a közösségi sportból és a versenysportból áll, a kettő nehezen szétválasztható, szervesen összefüggenek egymással. Ha nincs alja a piramisnak, akkor a teteje is foghíjas lesz. A célunk, hogy minél több fiatalt tudjunk a sport családjába bevonni” – mondta Schmidt Ádám.

A vármegyében jelenleg 24 221 igazolt sportoló van, közülük 15 861-en a hat látványsport valamelyikét űzik. Ugyan nem lesz mindannyiukból válogatott sportoló, de a sportvilág tagjaként nagyon fontos értékeket kaphatnak meg, amiket aztán az élet bármelyik területén hasznosítani tudnak. A testmozgás az életük részévé válik, de az is lehet, hogy edző vagy szurkoló válik belőle, ily módon is bent marad a vérkeringésben.

„Ahhoz, hogy a fiatalokat ki tudjuk mozdítani a különböző elektronikus eszközök képernyője elől (a mai átlagos képernyőidő a gyerekeknek hat-nyolc óra), a létesítményfejlesztés kiemelt jelentőségű” – véli a sportvezető.

„A XXI. századi körülmények megteremtése, a szülők számára is megnyugtató, biztonságos helyszínek a fiataloknak is motiváló környezetet képeznek – Schmidt Ádám szerint ez mind-mind fontos a gyerekek aktivizálásában. – Van még tennivalónk, de érdemi alternatívát tudunk nyújtani a virtuális térrel szemben. Az olcsó, megfizethető tagdíjak nélkül nagyon nehéz lenne, ezért igyekszünk az egyesületekkel közösen kedvezményeket kidolgozni. A Soproni Tigrisek Sport Egyesületnél nincs tagdíj az U9-U12-es korosztályoknak, a Győri Atlétikai Clubnál 10 000/hó az asztaliteniszezők tagdíja, a Győri Vízisport Egyesület vízilabda és kajak-kenu szakosztályainak a tagdíja 15 000/hó.”

Az edzőhiány globális probléma, a sportállamtitkárság igyekszik vonzó életpálya-modellt kínálni nekik.

Schmidt Ádám kiemelte, hogy 2010 óta 142.4 milliárd forintot fordított a kormány az elmúlt másfél évtizedben Győr-Moson-Sopron vármegye sportjára. 46 kültéri sportpark épült, a soproni Lőver uszoda, a győri Audi Aréna és a Kapuvári Tanuszoda is az elmúlt másfél évtizedben épült meg. A Soproni Darazsak kollégiumát heteken belül átadják, és tervben van Győrben egy curlingpálya, a Győri Vízisport Egyesület edző- és sportközpontja és a Soproni Darazsak munkacsarnoka is.

A sportfórum folytatásában Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója, Görbicz Anita világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó, a háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka és Barcza Attila országgyűlési képviselő vitatta meg a jelenlévőkkel a térség legfontosabb sportot érintő kérdéseit. Ugyanígy szóba került a nagy bajnokok sikerhez vezető útja és az LA 10 program is.