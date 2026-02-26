Nemzeti Sportrádió

Nem érti Kompany vádjait a Fradi légiósa

2026.02.26. 16:15
Elton Acolatse (Fotó: Török Attila)
rasszizmus labdarúgó NB I Vincent Kompany Vinícius Júnior Elton Acolatse Ferencváros
Biztonságban érzi magát hazánkban, csakúgy, mint a családja – jelentette ki az M4 Sport kamerái előtt Elton Acolatse. A Ferencváros holland légiósa ezzel cáfolta a Bayern München vezetőedzőjének, Vincent Kompanynak a vádjait, aki szerint Magyarországon a fekete labdarúgók nem számíthatnak segítségre, ha rasszista inzultus éri őket.

Egyre többen szólalnak meg Magyarországon a Bayern München vezetőedzőjének, Vincent Kompanynak a magyar labdarúgóközeget rasszizmussal vádoló megnyilatkozásával kapcsolatban. Mint ismeretes, a belga tréner a Real Madrid brazil csatárát, Vinícius Júniort ért lisszaboni inzultus miatt szólalt meg, és hazánkat is azok között az országok között említette, ahol a fekete futballisták szidalmazása büntetlen marad.

„Európában még ma is vannak országok, ahol bizonyos embereknek nincs valódi megszólalási lehetőségük. Magyarországon, Bulgáriában és Szerbiában egy fekete futballista gyakran teljesen magára marad, ha igazságtalanság éri, és alig számíthat segítségre. Vinícius legalább abban a helyzetben van, hogy fel tud lépni ezek ellen és hallathatja a hangját” – mondta Kompany.

A tréner fals kijelentésére Magyarországon többen is reagáltak, elsőként Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki szerint a Bayern-edző méltatlan és bántó módon minősítette a magyar sportcsaládot, ezzel kapcsolatban Aleksander Ceferinnek, az UEFA elnökének is levelet küldött.

Ugyancsak hallatta a hangját az üggyel kapcsolatban a Diósgyőr volt, a Ferencváros jelenlegi labdarúgója, Elton Acolatse, aki évek óta él hazánkban. A holland szélső az M4 Sport kamerája előtt elmondta: egyáltalán nem tapasztalt olyasmit Magyarországon, amiről Kompany beszélt.

„Azt kell mondanom, amióta idejöttem, kedves fogadtatást kaptam. Sosem tapasztaltam semmilyen rasszizmust. Mindig biztonságban érzem magam, én is és a családom is. Magyarország nagyon jó hely a külföldieknek és általában mindenkinek” – fogalmazott Acolatse.

 

