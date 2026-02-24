Nemzeti Sportrádió

Az ETO és a Videoton is szektorbezárást kapott a két csapat kupameccse nyomán

M. B.M. B.
2026.02.24. 21:41
Fotó: Árvai Károly
Büntetések során szabta ki a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Fegyelmi Bizottsága legutóbbi, keddi ülésén.

A közelmúltban lejátszott élvonalbeli bajnoki mérkőzések kapcsán pénzbüntetéseket osztott ki a szövetség, minden esetben a szurkolók obszcén bekiabálásai miatt. A ZTE a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia elleni, az Újpest a Nyíregyháza és a DVSC elleni, a Kisvárda az MTK elleni, a Ferencváros a Paks, az ETO, az Újpest és a ZTE elleni, míg az ETO FC  a Ferencváros elleni bajnoki miatt kapott pénzbüntetést. Az FTC és az ETO esetében a bekiabálások mellett a pirotechnika használata szerepel, mint a büntetést kiváltó ok.

A közelmúltban lejátszott MK-meccsek közül a Videoton és az ETO FC összecsapása vonta maga után a legsúlyosabb következményeket, az MLSZ „megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai, pirotechnika használata” miatt mindkét csapatot a következő kupameccsre szóló szektorbezárással, továbbá pénzbüntetéssel sújtotta. Szektorbezárást kapott a Paks is, amelynek szurkolói a DVTK elleni kupameccsen skandáltak megbotránkoztató és rasszista kifejezéseket – a büntetést az MLSZ egy évre felfüggesztette.

Az MLSZ emellett a ZTE-re, a Vasasra és a Ferencvárosra is pénzbüntetést szabott ki a szurkolói bekiabálások miatt.

 

 

