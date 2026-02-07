Nemzeti Sportrádió

Szétlövés döntött a futsal Eb bronzmérkőzésén, Horvátország először dobogós

Vágólapra másolva!
2026.02.07. 18:56
null
Bronzérmes a horvát válogatott (Fotó: Getty Images)
Címkék
futsal futsal Eb 2026 futsal Eb futsal Európa-bajnokság
Horvátország nyerte meg a bronzérmet a férfi futsal Európa-bajnokságon, mivel Ljubljanában szétlövésben legyőzte Franciaországot a szombati helyosztón.

A rendes játékidőben a horvátok 3–1-re és 5–3-ra is vezettek, de ellenfelük hét másodperccel a vége előtt egyenlített. A szétlövésben a horvátok nem hibáztak, a hatodik francia játékos viszont igen, ezzel ért véget a találkozó.

A kontinenstornák történetében ez csupán a második mérkőzés volt, amely szétlövésben dőlt el.

A horvátoknak ez volt a hetedik Eb-részvételük, eddig a 2012-es negyedik hely volt a legjobb eredményük.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
A 3. HELYÉRT
Franciaország–Horvátország 5–5 (1–3) – hétméteresekkel 5–6
DÖNTŐ
19.30: Portugália–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)

 

futsal futsal Eb 2026 futsal Eb futsal Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Ibériai csatát rendeznek a futsal Eb döntőjében

Minden más foci
2026.02.04. 22:29

Portugália kiütéssel jutott be a futsal Eb elődöntőjébe

Minden más foci
2026.02.01. 18:05

Franciaország és Horvátország jutott elsőként a négy közé a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.31. 21:01

Tíz évre eltiltott az MLSZ egy 14 éves labdarúgót

Minden más foci
2026.01.31. 13:39

Futsal Eb: a könnyeivel küszködött a kamera előtt a duplázó Rutai Balázs

Magyar válogatott
2026.01.30. 08:57

Olaszország kétszer egyenlített, a magyar csapat nem jutott tovább a csoportból a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.29. 22:20

A spanyolok 10 gólt vágtak a belga válogatottnak, de mindkét csapat továbbjutott a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.29. 19:32

Futsal Eb: van remény, tét a negyeddöntőbe jutás Olaszország ellen

Minden más foci
2026.01.29. 11:42
Ezek is érdekelhetik