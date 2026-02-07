Szétlövés döntött a futsal Eb bronzmérkőzésén, Horvátország először dobogós

A rendes játékidőben a horvátok 3–1-re és 5–3-ra is vezettek, de ellenfelük hét másodperccel a vége előtt egyenlített. A szétlövésben a horvátok nem hibáztak, a hatodik francia játékos viszont igen, ezzel ért véget a találkozó.

A kontinenstornák történetében ez csupán a második mérkőzés volt, amely szétlövésben dőlt el.

A horvátoknak ez volt a hetedik Eb-részvételük, eddig a 2012-es negyedik hely volt a legjobb eredményük.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

A 3. HELYÉRT

Franciaország–Horvátország 5–5 (1–3) – hétméteresekkel 5–6

DÖNTŐ

19.30: Portugália–Spanyolország (Tv: M4 Sport+)