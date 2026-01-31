Nemzeti Sportrádió

Franciaország és Horvátország jutott elsőként a négy közé a futsal Eb-n

Vágólapra másolva!
2026.01.31. 21:01
Fotó: Getty Images
Címkék
francia futsalválogatott horvát futsalválogatott futsal Eb futsal Európa-bajnokság
A francia válogatott hosszabítás után 4–2-re legyőzte szombaton Ukrajnát a lett-litván-szlovén rendezésű futsal Európa-bajnokság első negyeddöntőjében. A nap második negyeddöntőjén a horvát válogatott 3–0-ra nyert Örményország ellen.

A pénteki szünnapot követően szombaton megkezdődtek a negyeddöntős mérkőzések. Rigában az A-csoportban győztes francia együttes a kétszeres Eb-döntős, s a B-csoportban második helyen végző ukránok ellen játszott, és a 28. percben Amine Gueddoura góljával vezetést szerzett. Az előnyét azonban csak két percig tudta megőrizni, mert Abdessamad Mohammed szabálytalankodása után büntetőhöz jutott az ellenfél, és Jevhenij Zsuk nem hibázott.

A rendes játékidő tehát 1–1-es döntetlennel ért véget, a kétszer ötperces hosszabbításban aztán a franciák csapatkapitánya, Souheil Mouhoudine mesterhármast ért el, ami után Ihor Korsun gólja csak a szépítésre volt elegendő.

A francia válogatott először jutott Európa-bajnokság elődöntőjébe. 4–2

Az első kontinenstornáján szereplő örmény válogatott bravúros szereplése a negyeddöntőben ért véget. A csoportkörből veretlenül, két győzelemmel és egy döntetlennel jutott tovább, de a horvátok már megoldhatatlan feladatnak bizonyultak neki. A továbbjutás lényegében az első félidőben eldőlt, mivel a horvátok három gólt is szereztek a szünet előtt. 0–3

Horvátország a 2012-es Európa-bajnokság után játszhat ismét elődöntőt, amelyben a spanyol–olasz párharc győztesével találkozik szerdán. A franciák ugyancsak szerdán lépnek pályára a portugál–belga mérkőzés továbbjutójával.

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ
Franciaország–Ukrajna 4–2 (0–0, 1–1, 3–1) – hosszabbítás után
Örményország–Horvátország 0–3 (0–3)

 

francia futsalválogatott horvát futsalválogatott futsal Eb futsal Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Futsal Eb: a könnyeivel küszködött a kamera előtt a duplázó Rutai Balázs

Magyar válogatott
Tegnap, 8:57

Olaszország kétszer egyenlített, a magyar csapat nem jutott tovább a csoportból a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.29. 22:20

A spanyolok 10 gólt vágtak a belga válogatottnak, de mindkét csapat továbbjutott a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.29. 19:32

Futsal Eb: van remény, tét a negyeddöntőbe jutás Olaszország ellen

Minden más foci
2026.01.29. 11:42

Futsal Eb: Franciaország veretlenül zárta az élen az A-csoportot

Minden más foci
2026.01.28. 18:36

Gémesi Gergő a futsal Eb-ről: „Gyerekkorom óta erre a szereplésre vágytam”

Magyar válogatott
2026.01.28. 09:36

Simán nyertek az olaszok, a magyar csapatnak nem lesz elég a döntetlen a továbbjutáshoz a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.27. 22:49

A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.27. 19:00
Ezek is érdekelhetik