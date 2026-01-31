Franciaország és Horvátország jutott elsőként a négy közé a futsal Eb-n

A pénteki szünnapot követően szombaton megkezdődtek a negyeddöntős mérkőzések. Rigában az A-csoportban győztes francia együttes a kétszeres Eb-döntős, s a B-csoportban második helyen végző ukránok ellen játszott, és a 28. percben Amine Gueddoura góljával vezetést szerzett. Az előnyét azonban csak két percig tudta megőrizni, mert Abdessamad Mohammed szabálytalankodása után büntetőhöz jutott az ellenfél, és Jevhenij Zsuk nem hibázott.

A rendes játékidő tehát 1–1-es döntetlennel ért véget, a kétszer ötperces hosszabbításban aztán a franciák csapatkapitánya, Souheil Mouhoudine mesterhármast ért el, ami után Ihor Korsun gólja csak a szépítésre volt elegendő.

A francia válogatott először jutott Európa-bajnokság elődöntőjébe. 4–2

Az első kontinenstornáján szereplő örmény válogatott bravúros szereplése a negyeddöntőben ért véget. A csoportkörből veretlenül, két győzelemmel és egy döntetlennel jutott tovább, de a horvátok már megoldhatatlan feladatnak bizonyultak neki. A továbbjutás lényegében az első félidőben eldőlt, mivel a horvátok három gólt is szereztek a szünet előtt. 0–3

Horvátország a 2012-es Európa-bajnokság után játszhat ismét elődöntőt, amelyben a spanyol–olasz párharc győztesével találkozik szerdán. A franciák ugyancsak szerdán lépnek pályára a portugál–belga mérkőzés továbbjutójával.

FUTSAL

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, NEGYEDDÖNTŐ

Franciaország–Ukrajna 4–2 (0–0, 1–1, 3–1) – hosszabbítás után

Örményország–Horvátország 0–3 (0–3)