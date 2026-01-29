A spanyolok 10 gólt vágtak a belga válogatottnak, de mindkét csapat továbbjutott a futsal Eb-n

Csütörtök kora este megrendezték az utolsó játéknapot a C-csoportban is. A hétszeres Eb-győztes spanyolok a társházigazda szlovénok 4–1-es és a fehéroroszok 2–0-s legyőzését követően a belgáknak esélyt sem adtak a pontszerzésre, és már a nyolcadik perc végén 4–1-re vezettek. A szünet után még nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, és végül 10–3-ra nyertek. Az európai rangsorban a második, míg a világranglistán harmadik helyen álló spanyolok tehát az első helyen végeztek csoportjukban, és a vasárnapi negyeddöntőben az olasz vagy a magyar csapattal játszanak a négy közé jutásért.

A kvartett másik továbbjutó helyéért a szlovénoknak a döntetlen is elegendő lett volna a két mérkőzés után pont nélkül szerénykedő fehéroroszok ellen. A társházigazda az első percben vezetett is, majd az ellenfél fordítását követően a 25. percben egyenlített, de még nem volt vége a fordulatoknak. A fehéroroszok a 29. percben újra megszerezték a vezetést, és végül 3–2-re nyertek, így három csapat is három ponttal fejezte be a csoportkört. Az egymás elleni eredményeket összevetve végül a 10–3-as vereség után néhány perccel a belga válogatott örülhetett a továbbjutásnak, és készülhet a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália elleni vasárnapi negyeddöntőre.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ, C-CSOPORT (LJUBLJANA)

Szlovénia–Fehéroroszország 2–3 (1–1)

Spanyolország–Belgium 10–3 (4–1)