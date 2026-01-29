Nemzeti Sportrádió

A spanyolok 10 gólt vágtak a belga válogatottnak, de mindkét csapat továbbjutott a futsal Eb-n

Vágólapra másolva!
2026.01.29. 19:32
null
Továbbra is százszázalékosak a spanyolok (Fotó: Getty Images)
Címkék
futsal futsal Eb 2026 futsal Eb futsal Európa-bajnokság
A férfi futsal Európa-bajnokság csoportkörének 3. fordulójában a spanyolok csütörtök kora este 10–3-ra kiütötték a belgákat, így hibátlanul zártak a C-csoportban, míg a szlovénok, mivel 3–2-re kikaptak a fehéroroszoktól, lecsúsztak a továbbjutásról.

Csütörtök kora este megrendezték az utolsó játéknapot a C-csoportban is. A hétszeres Eb-győztes spanyolok a társházigazda szlovénok 4–1-es és a fehéroroszok 2–0-s legyőzését követően a belgáknak esélyt sem adtak a pontszerzésre, és már a nyolcadik perc végén 4–1-re vezettek. A szünet után még nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, és végül 10–3-ra nyertek. Az európai rangsorban a második, míg a világranglistán harmadik helyen álló spanyolok tehát az első helyen végeztek csoportjukban, és a vasárnapi negyeddöntőben az olasz vagy a magyar csapattal játszanak a négy közé jutásért.

A kvartett másik továbbjutó helyéért a szlovénoknak a döntetlen is elegendő lett volna a két mérkőzés után pont nélkül szerénykedő fehéroroszok ellen. A társházigazda az első percben vezetett is, majd az ellenfél fordítását követően a 25. percben egyenlített, de még nem volt vége a fordulatoknak. A fehéroroszok a 29. percben újra megszerezték a vezetést, és végül 3–2-re nyertek, így három csapat is három ponttal fejezte be a csoportkört. Az egymás elleni eredményeket összevetve végül a 10–3-as vereség után néhány perccel a belga válogatott örülhetett a továbbjutásnak, és készülhet a legutóbbi két Európa-bajnokságot megnyerő Portugália elleni vasárnapi negyeddöntőre.

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ, C-CSOPORT (LJUBLJANA)
Szlovénia–Fehéroroszország 2–3 (1–1)
Spanyolország–Belgium 10–3 (4–1)

 
A C-CSOPORT VÉGEREDMÉNYEMGyDVL–KGkP
1. Spanyolország3316–4+129
2. Belgium31211–15–43
3. Szlovénia3128–11–33
4. Fehéroroszország3123–8–53

 

futsal futsal Eb 2026 futsal Eb futsal Európa-bajnokság
Legfrissebb hírek

Futsal Eb: Magyarország–Olaszország

Magyar válogatott
20 perce

Futsal Eb: van remény, tét a negyeddöntőbe jutás Olaszország ellen

Minden más foci
8 órája

Futsal Eb: Franciaország veretlenül zárta az élen az A-csoportot

Minden más foci
Tegnap, 18:36

Gémesi Gergő a futsal Eb-ről: „Gyerekkorom óta erre a szereplésre vágytam”

Magyar válogatott
Tegnap, 9:36

Simán nyertek az olaszok, a magyar csapatnak nem lesz elég a döntetlen a továbbjutáshoz a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.27. 22:49

Sergio Mullor: Életünk lehetősége előtt állunk

Magyar válogatott
2026.01.27. 21:33

A magyar válogatott gólt szerzett, de Portugália érvényesítette a papírformát a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.27. 19:00

Futsal Eb: százszázalékos maradt a hétszeres győztes spanyol csapat

Minden más foci
2026.01.26. 23:23
Ezek is érdekelhetik