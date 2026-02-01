Portugália kiütéssel jutott be a futsal Eb elődöntőjébe
A legutóbbi két kontinenstornát megnyerő portugálok a magyar válogatottal szerepeltek azonos csoportban, és Sergio Mullor szövetségi kapitány csapata mellett a lengyeleket és a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokat is legyőzték, százszázalékos teljesítményüket pedig a negyeddöntő után is megőrizték. Bár a belgák ellen Pany Varela öngóljával hátrányba kerültek, de a 36 éves támadó később javított, mesterhármast szerzett, ráadásul csapata még Bruno Coelho kihagyott büntetőjét sem érezte meg.
A góllövőlistát holtversenyben hat találattal vezető belga Omar Rahou ezúttal nem volt eredményes.
Az európai rangsorban első helyen álló portugál válogatott szerdán az első Eb-elődöntőjére készülő Franciaország ellen játszik a döntőbe jutásért.
FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
Portugália–Belgium 8–2
Később
19.30: Spanyolország–Olaszország, Ljubljana
Szombaton játszották
Franciaország–Ukrajna 4–2 (0–0, 1–1, 3–1) – hosszabbítás után
Örményország–Horvátország 0–3 (0–3)
(MTI)