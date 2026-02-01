Nemzeti Sportrádió

Portugália kiütéssel jutott be a futsal Eb elődöntőjébe

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.02.01. 18:05
null
Fotó: UEFA
Címkék
Portugália futsal futsal Európa-bajnokság Spanyolország
A futsal Európa-bajnokság negyeddöntőjében Ljubljanában a címvédő Portugália 8–2-re legyőzte Belgiumot, és ezzel bejutott az elődöntőbe.

 

A legutóbbi két kontinenstornát megnyerő portugálok a magyar válogatottal szerepeltek azonos csoportban, és Sergio Mullor szövetségi kapitány csapata mellett a lengyeleket és a szintén kétszeres Eb-győztes olaszokat is legyőzték, százszázalékos teljesítményüket pedig a negyeddöntő után is megőrizték. Bár a belgák ellen Pany Varela öngóljával hátrányba kerültek, de a 36 éves támadó később javított, mesterhármast szerzett, ráadásul csapata még Bruno Coelho kihagyott büntetőjét sem érezte meg.

A góllövőlistát holtversenyben hat találattal vezető belga Omar Rahou ezúttal nem volt eredményes.

Az európai rangsorban első helyen álló portugál válogatott szerdán az első Eb-elődöntőjére készülő Franciaország ellen játszik a döntőbe jutásért.

FUTSAL
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
NEGYEDDÖNTŐ
Portugália–Belgium 8–2

Később
19.30: Spanyolország–Olaszország, Ljubljana

Szombaton játszották
Franciaország–Ukrajna 4–2 (0–0, 1–1, 3–1) – hosszabbítás után
Örményország–Horvátország 0–3 (0–3)

(MTI)

 

Portugália futsal futsal Európa-bajnokság Spanyolország
Legfrissebb hírek

Franciaország és Horvátország jutott elsőként a négy közé a futsal Eb-n

Minden más foci
23 órája

Tíz évre eltiltott az MLSZ egy 14 éves labdarúgót

Minden más foci
Tegnap, 13:39

Utolsó másodpercben szerzett góllal története legjobb helyezését érte el Portugália a férfi kézi Eb-n

Kézilabda
2026.01.30. 16:52

Olaszország kétszer egyenlített, a magyar csapat nem jutott tovább a csoportból a futsal Eb-n

Magyar válogatott
2026.01.29. 22:20

A spanyolok 10 gólt vágtak a belga válogatottnak, de mindkét csapat továbbjutott a futsal Eb-n

Minden más foci
2026.01.29. 19:32

Negyedenként hét gólt lőtt a magyar válogatott, és biztosan nyert Portugália ellen

Vízilabda
2026.01.29. 17:41

Futsal Eb: van remény, tét a negyeddöntőbe jutás Olaszország ellen

Minden más foci
2026.01.29. 11:42

Futsal Eb: Franciaország veretlenül zárta az élen az A-csoportot

Minden más foci
2026.01.28. 18:36
Ezek is érdekelhetik