Kleinheislerrel és Tajtival is megegyezett a Csíkszereda, előbbitől még várják az aláírást – NS-infó

A Székely Sport péntek délután számolt be arról, hogy az FK Csíkszereda megállapodott Kleinheisler Lászlóval (vele kapcsolatban már írtunk korábban) és Tajti Mátyással – előbbinek az elmúlt fél évben nem volt csapata, míg utóbbi az Újpest FC-t hagyhatja el.

A román bajnokság 14. helyezettjének elnöke, Szondy Zoltán a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy valóban mindkét játékos esetében megszületett az egyezség, Kleinheislertől ugyanakkor még várják az aláírást.

A 31 éves Kleinheisler személyében tapasztalt középpályással erősítenek a csíkszeredaiak, hiszen 53-szoros magyar válogatott játékosról van szó, aki volt légiós Németországban, Kazahsztánban, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában is.

Az egykor az FC Barcelona akadémiáján nevelkedett Tajti az utóbbi években többnyire az NB I-ben játszott a Diósgyőr, a Zalaegerszeg és az Újpest színeiben.