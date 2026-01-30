Nemzeti Sportrádió

Kleinheislerrel és Tajtival is megegyezett a Csíkszereda, előbbitől még várják az aláírást – NS-infó

2026.01.30. 15:48
Kleinheisler László utoljára 2024-ben szerepelt címeres mezben (Fotó: Török Attila)
A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Superliga) szereplő FK Csíkszereda megegyezett Kleinheisler Lászlóval és Tajti Mátyással, előbbi esetében még várnak az aláírt szerződésre – ezt a klub elnöke, Szondy Zoltán erősítette meg a Nemzeti Sportnak.

A Székely Sport péntek délután számolt be arról, hogy az FK Csíkszereda megállapodott Kleinheisler Lászlóval (vele kapcsolatban már írtunk korábban) és Tajti Mátyással – előbbinek az elmúlt fél évben nem volt csapata, míg utóbbi az Újpest FC-t hagyhatja el.

A román bajnokság 14. helyezettjének elnöke, Szondy Zoltán a Nemzeti Sportnak elárulta, hogy valóban mindkét játékos esetében megszületett az egyezség, Kleinheislertől ugyanakkor még várják az aláírást.

A 31 éves Kleinheisler személyében tapasztalt középpályással erősítenek a csíkszeredaiak, hiszen 53-szoros magyar válogatott játékosról van szó, aki volt légiós Németországban, Kazahsztánban, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában is.

Az egykor az FC Barcelona akadémiáján nevelkedett Tajti az utóbbi években többnyire az NB I-ben játszott a Diósgyőr, a Zalaegerszeg és az Újpest színeiben.

 

