Kleinsheislerrel is tárgyal a Csíkszereda

Elsősorban a román Superligában ősszel a legtöbb gólt kapó védelmét igyekezett eddig megerősíteni az FK Csíkszereda, a törökországi edzőtáborozás idején ezért három hátvéddel (az argentin Mariano Bettini, a svájci-koszovói Arian Kabashi és a román Razvan Trif) és egy brazil támadóval, Gustavo Cabrallal erősödött meg Ilyés Róbert vezetőedző kerete. A klub egy ötödik igazolást is bejelentett, de a 27 éves svéd szélső, Wilhelm Loeper egyelőre nem érkezett meg az immár otthon készülő csapathoz – sőt, amint Emanuel Rosu román újságíró kiderítette, időközben a dél-koreai Incson Unitedhez utazott tárgyalni.

„Én még nem is találkoztam vele, de megírtuk a dél-koreaiaknak, hogy bepereljük őket, amennyiben szerződtetik a játékost. Ekkor állítólag haza is küldték, de hozzánk még nem érkezett meg, csak egy január tizenhatodikára kiállított repülőjegy másolatát küldte el” – vázolta a helyzetet a Nemzeti Sportnak Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke. A klubvezető szerint a transzferidőszak hátralevő részében a támadósor megerősítésére fókuszálnak, leginkább azért, meg centerposzton Jozef Dolny sérülése miatt egyedül Eppel Márton áll rendelkezésre. Éppen ezért tárgyalnak a Puskás Akadémiával Nagy Zoárd kölcsönvételéről, de Szondy Zoltán a jelenleg klub nélküli, 53-szoros válogatott Kleinheisler Lászlónak is ajánlatot tett – az FK jelenleg a játékos válaszára vár.

„Az, hogy eddig főként idegenlégióst és kizárólag ingyen igazoltunk, amiatt van, hogy magyar játékost ebben az időszakban csak hatalmas összegért vehettünk volna. De a keret zömében továbbra is magyar és az is marad. Az új játékosaink egyelőre fél évre írtak alá, hosszabbítási opcióval” – mondta Szondy.

Az elmúlt napokban felmerült lehetséges távozók közül egyelőre csupán Kelemen Dávid szerződésbontása hivatalos, de a klubelnök elmondása szerint Szabó Bálint, Ferenczi János és a szlovákiai Peter Gál-Andezly is mehet, amennyiben talál magának új csapatot, mert nem számolnak velük. Két csíki fiatal, Karácsony Márk és Gergely Alpár (utóbbi csak kölcsönjátékosként) a Liga 2-es Szatmárnémeti Olimpiához került, Szilágyi Szabolcs pedig az NB II-es Szentlőrinccel tárgyal.

A román élvonal tizennegyedik helyén álló FK vasárnap délután az FC Botosani ellen vívja az év első tétmérkőzését – várhatóan farkasordító hidegben. A klub ugyanis hiába takarította le a havat a Városi-stadion pályáról, a hegyek ölelésében fekvő városban egyelőre a fagy az úr – miközben a hétfő óta beindított pályafűtés működése óránként 300 euróba kerül. A cél pedig továbbra is a megkapaszkodás a Superligában, bár Szondy Zoltán szerint a bajnoki programot elkészítő Profi Liga és a jogtulajdonos televíziók „nagyon vigyáznak arra, nehogy bennmaradjunk” – február első hetében például hat nap alatt játszik háromszor is játszik majd a Csíkszereda.