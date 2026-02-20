Sallói Dániel több mint egy évtized után elhagyta a Kansast, de marad az MLS-ben

A Sporting Kansas City magyar idő szerint péntek hajnalban közölte a klubváltást – amelyről a Nemzeti Sport már korábban értesült és beszámolt –, és nyilvánosságra hozta azt is, hogy Sallói Dánielért a Toronto teljesítményalapú bónuszokkal együtt egy millió dollárt fizet a kansasi klubnak.

„Több mint 11 évvel ezelőtt jöttem Kansas Citybe Magyarországról azzal az álommal, hogy itt játsszak profi labdarúgóként. A klub ezt valóra váltotta nekem. Hálás vagyok a tulajdonosoknak, az edzőknek, a csapattársaknak, a stábnak, a rajongóimnak, a barátaimnak és a családomnak. Különleges számomra ez a klub és ez a város. Olyan élményekben volt részem, amelyek életem végéig elkísérnek: megnyertük a US Open-kupát, bekerültem az MLS All-Star-csapatába és meghívót kaptam a magyar válogatottba. Mindezt úgy, hogy évekig a kedvenc stadionomban játszottam a legjobb szurkolók előtt” – idézi Sallói szavait a Kansas honlapja.

A négyszeres magyar válogatott támadó először 2014-ben került ki az Egyesült Államokba, az Újpest U19-es csapatától szerződtette őt a Kansas Academy, majd egy év után visszatért, mígnem 2016 januárjában átigazolta a Sporting Kansas City az Újpest FC-től. Kétszer szerepelt kölcsönben – a Gyirmót FC Győrnél és az amerikai Swope Parknál –, ezt leszámítva végig a „varázslóknál” futballozott légiósként. Az SKC-ben 286 mérkőzésen lépett pályára, 67 gólt szerzett és 43 gólpasszt adott.

A 29 éves Sallóira nagy szüksége lehet a Torontónak, amely az MLS 2025-ös kiírásában nem jutott be a rájátszásba, az alapszakasz 34 meccsén pedig csak hatszor gyűjtötte be mindhárom pontot.