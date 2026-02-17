Nemzeti Sportrádió

Rába ETO: Pardavi Károlytól szombaton, Magyar Lajostól jövő kedden vesznek végső búcsút

2026.02.17. 23:18
Pardavi Károly (balra) és Magyar Lajos (jobbra) is a közelmúltban hunyt el (Képek forrása: valogatott.blog.hu, Képes Sport)
Rába ETO Pardavi Károly Magyar Lajos gyász
Pardavi Károlyt szombaton temetik a győrzámolyi temetőben, míg Magyar Lajostól jövő kedden vesznek búcsút az abdai sírkertben – értesült a Nemzeti Sport.
