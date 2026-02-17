Rába ETO: Pardavi Károlytól szombaton, Magyar Lajostól jövő kedden vesznek végső búcsút
Pardavi Károlyt szombaton temetik a győrzámolyi temetőben, míg Magyar Lajostól jövő kedden vesznek búcsút az abdai sírkertben – értesült a Nemzeti Sport.
